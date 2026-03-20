Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Thứ sáu, 15:34 20/03/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.


Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật của Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng đế Bảo Đại. Bộ phim kể về quãng thời gian 10 năm sống trong Cấm thành của Hoàng hậu Nam Phương với những cung bậc thăng trầm của đời sống hôn nhân hoàng tộc lẫn biến động thời đại, cho đến ngày Hoàng gia rời khỏi Đại nội Huế để lại những năm tháng vàng son sau lưng.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng' - Ảnh 1.

Êkíp trong phim "Hoàng hậu cuối cùng" trong ngày khai máy.

Sau gần 6 năm chuẩn bị, đoàn làm phim "Hoàng hậu cuối cùng" đã chính thức bấm máy vào tháng 3 năm 2026 ngay tại Điện Kiến Trung- thuộc Quần thể Di tích Đại nội Huế. Đây là phim điện ảnh đầu tiên lấy bối cảnh chính tại Đại nội Huế với hơn 90% nội dung câu chuyện là cuộc sống Hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành. Ngoài bối cảnh chính là Điện Kiến Trung, các cung điện khác của Đại Nội như Điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung, Thái Bình Lâu… đều sẽ được tái hiện sống động giai đoạn 1930-1945. Ngoài ra, phim còn được quay ở các địa danh khác như Đà Lạt, Buôn Mê Thuột và Pháp, nơi Hoàng hậu Nam Phương đã sống những năm tháng cuối đời.

Phim "Hoàng hậu cuối cùng" thuộc thể loại Tâm lý - Gia đình - Hư cấu lịch sử. Sau nhiều năm nghiên cứu, hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito không tham vọng kể câu chuyện theo hướng tiểu sử nhân vật về Hoàng hậu Nam Phương. Khi đứng trước những nhân vật lịch sử có tính biểu tượng cùng những câu chuyện, giai thoại được nhiều người biết đến, họ lựa chọn khai thác khía cạnh cảm xúc và số phận con người, khi những nhân vật ấy đối diện với thời cuộc và đưa ra những quyết định của mình. 

Chính vì vậy, bên cạnh nét đẹp tri thức, tài giỏi và đức hạnh của Hoàng hậu Nam Phương, hay đức hy sinh và sự quyết liệt bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa đậm nét phụ nữ Việt truyền thống của Đức Thái hậu Từ Cung như đã biết trong lịch sử, ê-kíp phim "Hoàng hậu cuối cùng" mong muốn cùng khán giả khám phá những nhân vật ấy đã yêu và đã tổn thương ra sao trong dòng chảy số phận.

Sau gần 6 năm ấp ủ và chuẩn bị, "Hoàng hậu cuối cùng" đã chính thức khởi động. Phim là sự hợp tác giữa Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.

Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" dự kiến khởi chiếu năm 2027.

GĐXH - Festival Phở 2026 với chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 22/03/2026 tại Phố đi bộ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Phở - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy di sản ẩm thực thế giới.

GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.

