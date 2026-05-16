Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời
GĐXH - Năm 2026 có thể nói là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngoài việc học tập và sáng tác âm nhạc, anh còn tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Vốn quen thuộc với khán giả qua vai trò nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ, Nguyễn Văn Chung mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi, đây là sân chơi đòi hỏi các nghệ sĩ không chỉ có chuyên môn mà còn phải đối mặt với cường độ tập luyện và lịch trình dày đặc.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi học sợ "nợ môn"
Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn là sinh viên năm nhất khoa Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Chính vì vậy, nhiều khán giả rất tò mò liệu việc tham gia chương trình có ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh hay không.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đi học và tranh thủ tám chuyện với bạn học.
Chia sẻ về điều này, nam nhạc sĩ thẳng thắn thừa nhận: "Chắc chắn sẽ ảnh hưởng". Anh cho biết, bản thân đã chủ động trao đổi với giảng viên, làm đơn xin phép đối với những buổi bắt buộc phải tham gia ghi hình và không thể sắp xếp thời gian khác. Dù vậy, Nguyễn Văn Chung vẫn cố gắng cân bằng để không bỏ lỡ việc học và duy trì việc tự ôn tập nhằm theo kịp chương trình.
"Những buổi nào có thể đi học được, tôi vẫn sẽ đến lớp. Còn nếu không thể tham gia đầy đủ thì vẫn phải tự ôn tập, đảm bảo theo kịp chương trình và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối kỳ", anh chia sẻ.
Là sinh viên năm nhất, Nguyễn Văn Chung nói điều khiến anh lo nhất chính là chuyện… nợ môn. Theo nam nhạc sĩ, nếu năm đầu tiên đã để xảy ra tình trạng nợ môn, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn ở những năm sau. Vì vậy, dù công việc nghệ thuật bận rộn đến đâu, anh vẫn đặt mục tiêu không để ảnh hưởng đến kết quả học tập.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có cơ duyên tham gia phim điện ảnh
Không chỉ gây chú ý bởi việc tham gia chương trình truyền hình thực tế, Nguyễn Văn Chung còn khiến khán giả bất ngờ khi thử sức ở một vai trò mới: diễn viên điện ảnh.
Đúng vào thời điểm dàn nghệ sĩ của "anh trai vượt ngàn chông gai" được công bố, dự án điện ảnh Ốc mượn hồn cũng tung poster với sự xuất hiện của nam nhạc sĩ.
Hình ảnh mới nhất của nam nhạc sĩ khi tham gia Anh trai Vượt ngàn chông gai.
Chia sẻ về cơ duyên đến với điện ảnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, mọi chuyện đến khá tình cờ. Theo anh, trong ê-kíp sản xuất có một người bạn thân đã quen biết nhiều năm. Ban đầu, đoàn phim tìm đến anh với mong muốn anh hỗ trợ sáng tác nhạc phim. Tuy nhiên, sau buổi trò chuyện cùng đạo diễn, mọi thứ lại rẽ sang hướng khác.
"Lúc đó đạo diễn bảo tôi thử diễn một phân cảnh nhỏ để xem thần thái và cảm xúc ra sao. Tôi nghĩ chỉ vui thôi, ai ngờ sau đó lại được mời tham gia một vai trong phim có thoại và xuất hiện ở khá nhiều phân đoạn, chứ không phải cameo. Ban đầu tôi khá lo vì vai không hề nhỏ, có nhiều thoại và xuất hiện nhiều cảnh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc này", anh kể.
Tuy nhiên, khi bước vào những set quay, sự hỗ trợ từ ê-kíp đã giúp anh bớt căng thẳng. Nam nhạc sĩ cho hay, từ đạo diễn đến các diễn viên, trong đó có Quốc Trường, đều hướng dẫn anh rất tận tình.
"Không khí trên phim trường rất vui. Mọi người hỗ trợ và chỉ dẫn kỹ nên tôi hòa nhập nhanh hơn mình nghĩ", anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Nguyên Văn Chung học nhảy để hoàn thiện bản thân
Những năm gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài sáng tác, anh từng làm MC, diễn giả, diễn viên lồng tiếng,… Tuy nhiên, có một điều anh chưa từng nghĩ đến, đó là học nhảy.
Thế nhưng, với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, việc nhảy trở thành thử thách bắt buộc.
Nam nhạc sĩ thừa nhận, đây không phải sở trường của anh. Anh thích vận động, yêu thể thao và thường chơi bóng đá nhưng nhảy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Nhảy cũng là vận động, nhưng nó liên quan đến cảm nhạc, nhịp điệu và khả năng điều khiển cơ thể. Điều đó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều", anh nói. Để chuẩn bị cho chương trình, nam nhạc sĩ đã bắt đầu tập nhảy trước khoảng hai tháng.
"Tôi học chủ yếu để giải phóng hình thể, làm quen với chuyển động và vượt qua nỗi sợ của bản thân. Hai tháng thì không thể nhảy giỏi như những bạn chuyên nghiệp được. Tôi chỉ mong mình làm ở mức tương đối và quen dần với điều đó", anh chia sẻ.
Video nhạc sĩ Nguyễn Văn chung học nhảy.
Hiện tại, Nguyễn Văn Chung tự nhận mình đang bước vào giai đoạn "bận rộn nhất trong cuộc đời" khi cùng lúc phải đảm đương nhiều vai trò khác nhau. Từ công việc sáng tác, tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" thử sức với điện ảnh đến việc trở thành sinh viên năm nhất, mỗi ngày của anh gần như đều kín lịch.
Việc liên tục di chuyển giữa lớp học, phim trường, phòng thu và các buổi tập khiến quỹ thời gian trở nên vô cùng hạn hẹp. Dù áp lực không nhỏ, nam nhạc sĩ vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách khoa học, bởi với anh, mỗi trải nghiệm ở hiện tại đều là cơ hội để học hỏi và làm mới chính mình.
Nguyễn Văn Chung là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam, sinh ngày 12/4/1983 tại TP.HCM. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc ballad gắn liền với thế hệ khán giả trẻ từ những năm 2000.
Nguyễn Văn Chung bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với hàng loạt bản hit được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Anh có khả năng sáng tác đa dạng, từ nhạc tình cảm, gia đình đến nhạc thiếu nhi.
Nhiều ca khúc nổi bật của anh từng được khán giả yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình...
Các ca khúc của anh từng được thể hiện bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như Khánh Phương, Nhật Tinh Anh, Hiền Thục, Bảo Thy, Tùng Dương, Hòa Minzy, Duyên Quỳnh...
