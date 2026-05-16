Bộ đội cùng sinh viên, người dân nhảy sạp, xác lập kỷ lục 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam

Tối qua 15/5/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) đã diễn ra chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây".

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất trong đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 là màn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước.

Theo BTC, màn trình diễn được thực hiện với sự tham gia của 500 chiến sĩ quân đội, người dân cùng 3000 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh, trường dân tộc nội trú Việt Bắc và các lực lượng khác.

Giữa không gian âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn người dân, du khách cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành một lễ hội văn hóa cộng đồng thực sự.

Video: Màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước. Video BTC cung cấp

Từ lâu, nhảy sạp đã là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc. Những thanh tre gõ nhịp không chỉ tạo nên âm thanh vui tươi, náo nức mà còn biểu trưng cho tinh thần gắn kết, sẻ chia và niềm vui hội tụ.

Việc xác lập kỷ lục không đơn thuần là một dấu mốc về quy mô tổ chức mà còn là cách Thái Nguyên tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất mến khách, giàu bản sắc tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.