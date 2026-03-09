Học viện Tài chính quy đổi điểm IELTS từ 5.5, xét thêm nhiều tổ hợp mới
Năm 2026, Học viện Tài chính quy đổi điểm tiếng Anh cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 và bổ sung thêm 2 tổ hợp xét tuyển mới nhằm mở rộng cơ hội cho các thí sinh có thế mạnh về công nghệ thông tin và ngoại ngữ, đồng thời điều chỉnh nguyên tắc tính điểm ở phương thức xét kết hợp.
Năm 2026, Học viện Tài chính dự kiến tuyển 6.120 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy. Trong đó, cơ sở chính tại miền Bắc (Hà Nội) tuyển 5.740 chỉ tiêu, bao gồm 2.620 chỉ tiêu cho chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế, 3.000 chỉ tiêu chương trình chuẩn và 120 chỉ tiêu chương trình liên kết đào tạo quốc tế mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme).
Riêng phân hiệu tại TP.HCM tuyển 380 chỉ tiêu cho các chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế. 100% sinh viên học tập tại phân hiệu này sẽ được bố trí chỗ ở trong ký túc xá của Học viện nếu có nhu cầu.
TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay nhà trường vẫn giữ ổn định các phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. Với phương thức này, so với năm 2025, Học viện Tài chính điều chỉnh nguyên tắc tính điểm: Điểm xét tuyển được tính không nhân hệ số ở các điểm môn thành phần, đảm bảo trọng số 1/3 cho mỗi môn, đồng thời bổ sung điểm ưu tiên theo quy định. Một số tiêu chí trước đây như yêu cầu điểm trung bình các môn đạt từ 8,0 trở lên hay xét giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
Đáng chú ý, bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được bổ sung với đủ 5 mức điểm chênh lệch, trong đó IELTS 7.5 trở lên được quy đổi tương đương 10 điểm; có thêm chứng chỉ ACT và cập nhật thang điểm mới cho chứng chỉ TOEFL iBT (từ 1-6 đối với chứng chỉ thi từ năm 2026). Điều này giúp việc quy đổi điểm chính xác và công bằng hơn cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế.
Cũng theo TS Nguyễn Văn Bình, điểm mới đáng chú ý năm nay là Học viện đưa hai tổ hợp xét tuyển mới vào phương thức tuyển sinh gồm: X06 (Toán - Vật lý - Tin học) và X26 (Toán - Tin học - Tiếng Anh). Việc này nhằm mở rộng cửa cho các thí sinh có thế mạnh về công nghệ thông tin và ngoại ngữ, bên cạnh các tổ hợp truyền thống như A00, A01, D01, D07.
