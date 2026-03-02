Mới nhất
4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ trong kỳ tuyển sinh đại học 2026

Thứ hai, 11:30 02/03/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Thí sinh cần lưu ý gì?

Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh, các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này; thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền, xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ kỳ tuyển sinh đại học 2026 - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Ảnh minh họa: TL

Kế hoạch chung được Bộ GD&ĐT dự kiến xây dựng như sau:

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Các Sở GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh ngày 25/5/2026.

Bộ GD&ĐT tạo thử nghiệm, tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung ngày 15/5/2026.

Việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống được các thí sinh và Sở GD&ĐT thực hiện hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/6/2026.

Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 17/6 đến 21/6/2026.

Thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận rà soát các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT; cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có), hoàn thành 17 giờ ngày 20/6/2026.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 đến 14/7/2026.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Các cơ sở đào tạo cùng Sở GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.

Bên cạnh các mốc thời gian do Bộ GD&ĐT công bố, thí sinh cũng cần theo dõi sát thông báo từ Sở GD&ĐT nơi đang học lớp 12 hoặc đăng ký dự thi.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, rà soát thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và xử lý các sai sót dữ liệu trên hệ thống. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, mã trường, mã khu vực, diện ưu tiên… theo hướng dẫn của Sở và nhà trường để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển.

Tóm lại, 4 mốc thí sinh cần đặc biệt lưu ý gồm:

Từ 2/7 - 14/7/2026: Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Từ 15/7 - 21/7/2026: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Trước 17h ngày 13/8/2026: Theo dõi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 21/8/2026: Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến nếu trúng tuyển.

Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?Tuyển sinh Đại học 2026: Thí sinh cần chuẩn bị thế nào?

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công bằng giữa các phương thức xét tuyển và vai trò điều phối của cơ quan quản lí nhà nước.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ýTuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

