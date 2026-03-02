4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ trong kỳ tuyển sinh đại học 2026
GĐXH - Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Thí sinh cần lưu ý gì?
Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.
Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026; tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh, các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này; thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền, xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.
Kế hoạch chung được Bộ GD&ĐT dự kiến xây dựng như sau:
Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.
Các Sở GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh ngày 25/5/2026.
Bộ GD&ĐT tạo thử nghiệm, tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung ngày 15/5/2026.
Việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống được các thí sinh và Sở GD&ĐT thực hiện hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/6/2026.
Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 17/6 đến 21/6/2026.
Thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận rà soát các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT; cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có), hoàn thành 17 giờ ngày 20/6/2026.
Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 đến 14/7/2026.
Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Các cơ sở đào tạo cùng Sở GD&ĐT hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.
Bên cạnh các mốc thời gian do Bộ GD&ĐT công bố, thí sinh cũng cần theo dõi sát thông báo từ Sở GD&ĐT nơi đang học lớp 12 hoặc đăng ký dự thi.
Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, rà soát thông tin cá nhân, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và xử lý các sai sót dữ liệu trên hệ thống. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, mã trường, mã khu vực, diện ưu tiên… theo hướng dẫn của Sở và nhà trường để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển.
Tóm lại, 4 mốc thí sinh cần đặc biệt lưu ý gồm:
Từ 2/7 - 14/7/2026: Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.
Từ 15/7 - 21/7/2026: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Trước 17h ngày 13/8/2026: Theo dõi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
Trước 17h ngày 21/8/2026: Hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến nếu trúng tuyển.
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, đặt mục tiêu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp.
Bộ GD&ĐT quy định, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh.
(Nhiều trường phổ thông ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10
Mới đây, nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã bắt đầu công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027. Mỗi trường một phương thức xét tuyển và mốc đăng ký khác nhau khiến nhiều gia đình chủ động nộp hồ sơ sớm vào 1–2 trường phù hợp, song cũng gia tăng áp lực lựa chọn trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.
Thay vì lạc lối trong "ma trận" giấy tờ công chứng hay nơm nớp lo sợ sai sót thông tin, Gen Z giờ đây có thể an tâm du học Nhật Bản với sự trợ giúp của công nghệ. Nhật Tiến Group đã tiên phong "số hóa" quy trình chuẩn bị hồ sơ, giúp mọi thủ tục trở nên minh bạch, chính xác và nhanh gọn.
Từng học song song 3 đại học, Nguyễn Bá Duy Anh rẽ hướng theo piano và nhận học bổng toàn phần Royal Academy of Music, trường biểu diễn nghệ thuật top 2 thế giới.
Theo đề án tuyển sinh năm 2026 đã công bố, bằng IELTS từ 5.0 được chấp nhận và quy đổi điểm ở nhiều trường đại học, nhưng mức quy đổi khá chênh lệch.
25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.
Chính phủ Pháp quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ hàn lâm cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Minh Huy, nghiên cứu sinh Việt vừa được trao học bổng Outstanding Graduate Research Fellowship tại Đại học Texas ở Austin nhờ 26 công trình về AI và học máy.
