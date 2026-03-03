Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2026

Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ ngành.

Theo đó, có nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Cụ thể:

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.

4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ trong kỳ tuyển sinh đại học 2026 GĐXH - Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Thí sinh cần lưu ý gì?

Năm 2026, tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi. Ảnh minh họa: TL

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 03 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó:

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3;

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5.

Riêng với chứng chỉ ngoại ngữ, nếu tổ hợp xét tuyển vào ngành đào tạo có sử dụng môn ngoại ngữ thì các trường đại học có thể lấy điểm chứng ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10, theo 5 bậc khác nhau để thay thế môn này trong xét tuyển. Trường hợp sử dụng những tổ hợp không có môn ngoại ngữ, thí sinh có thể được các trường cộng điểm khi có chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng tối đa là 1,5 điểm tùy theo cấp độ.

Các trường đã quy đổi điểm chứng chỉ thì không cộng điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Tuyển sinh đại học 2026 dự kiến sớm hơn mọi năm

Chia sẻ với báo chí, Vụ trưởng Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết các điều chỉnh nhằm bảo đảm công bằng, khách quan; nâng cao chất lượng đầu vào và giảm chi phí, áp lực xã hội.

Các quy định khác về quy đổi điểm, xác định độ lệch điểm giữa các phương thức, tổ hợp; cách tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, được giữ nguyên.

Năm nay, lịch tuyển sinh đại học dự kiến được đẩy lên nửa tháng, bởi lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Thí sinh biết kết quả đỗ hay trượt từ 17h ngày 10/8 - thời điểm kết thúc lọc ảo, đến 17h ngày 13/8.

Hiện nay, nhiều trường đại học đã công bố các điểm chính về tuyển sinh, chủ yếu gồm phương thức, chỉ tiêu và công thức xét tuyển.

Tuyển sinh Đại học 2026: Bộ GD-ĐT "siết" phương thức và số nguyện vọng xét tuyển Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 với rất nhiều điểm mới quan trọng, tác động trực tiếp đến thí sinh và các trường.