TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 từ ngày 1/6
TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1 và 2/6, sớm hơn mọi năm khoảng 1 tuần.
Chiều 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP.HCM về công bố ngày thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Theo tờ trình của Sở, nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tốt cho kế hoạch huy động trẻ ra lớp, tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Sở trình UBND TP.HCM ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 dự kiến vào ngày 1 và 2/6.
Như vậy, lịch thi vào lớp 10 THPT tại TP.HCM năm nay có thể diễn ra sớm hơn năm ngoái 1 tuần. Lý do thay đổi này được cho là để đảm bảo thời gian tổ chức, vì Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 và 12/6.
Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2026 -2027 theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Trong đó xét tuyển dự kiến sẽ áp dụng với học sinh xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, thi tuyển áp dụng với các đối tượng học sinh còn lại.
Đối với hình thức thi tuyển, kỳ thi sẽ gồm 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng học sinh thi vào lớp 10 chuyên và tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên và tích hợp.
Trong đó Văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đề thi lớp 10 vẫn giữ cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu rơi vào lớp 8, 9, và sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp với năng lực của học sinh toàn thành phố sau sáp nhập.
Năm học 2025-2026, TP.HCM có khoảng 171.716 học sinh lớp 9 (dựa trên số liệu thống kê tính đến đầu năm 2026). Đây là nhóm học sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, với tỷ lệ tuyển ít nhất 70% vào các trường công lập, tương đương hơn 120.000 học sinh.
