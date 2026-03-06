Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốc
GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
Theo Quyết định Số: 2269/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.
Kế hoạch cụ thể được quy định như sau:
- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
- Tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2025.
- Kết thúc học kỳ I trước ngày 18 tháng 01 năm 2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026.
-. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.
- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026.
- Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Cũng theo kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).
Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Như vậy, với khung kế hoạch chung hiện nay, phần lớn học sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 1/6/2026. Một số ít trường hợp đặc biệt (như học sinh cuối cấp hoặc trường nội trú) có thể kết thúc muộn hơn để đảm bảo tiến độ ôn tập và thi cử.
Dưới đây là dự kiến lịch kết thúc năm học của học sinh cả nước:
|
STT
|
Tỉnh/ thành
|
Thời điểm kết thúc năm học (Dự kiến)
|
1
|
Hà Nội
|
Kết thúc năm học vào ngày 30/5
|
2
|
TP.HCM
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
3
|
Phú Thọ
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
4
|
Thanh Hoá
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
5
|
Hưng Yên
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
6
|
Hải Phòng
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
7
|
Thái Nguyên
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
8
|
Sơn La
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
9
|
Điện Biên
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
10
|
Lạng Sơn
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
11
|
Lai Châu
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
12
|
Tuyên Quang
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
* Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 12/6
|
13
|
Cao Bằng
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
14
|
Quảng Ninh
|
Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5
* THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5
|
15
|
Bắc Ninh
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
16
|
Lào Cai
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
17
|
Ninh Bình
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
18
|
Quảng Trị
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
19
|
Nghệ An
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
20
|
Hà Tĩnh
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
21
|
Cần Thơ
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
22
|
An Giang
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
23
|
Lâm Đồng
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
24
|
Tây Ninh
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
25
|
Thừa Thiên Huế
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
26
|
Đà Nẵng
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
27
|
Đồng Nai
|
Kết thúc năm học vào ngày 30/5
|
28
|
Vĩnh Long
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
29
|
Cà Mau
|
Kết thúc học kỳ II ngày 23/5
*Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học: Từ 25/5 đến 30/5
|
30
|
Khánh Hoà
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
31
|
Gia Lai
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
32
|
Đắk Lắk
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
33
|
Quảng Ngãi
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
|
34
|
Đồng Tháp
|
Kết thúc năm học trước ngày 31/5
Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luậnGiáo dục - 6 giờ trước
Viết gần 300 bài luận, nhiều đêm thức trắng và sẵn sàng bỏ 90% bản nháp, Trần Thuận Hiếu chinh phục thành công học bổng 12 tỷ đồng từ University of Chicago, Mỹ.
Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục sốGiáo dục - 16 giờ trước
Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi chính thức hợp tác với VTVprime, đưa hệ thống gia sư số chất lượng cao đến gần hơn với học sinh cả nước.
Hàng nghìn giáo viên mầm non cả nước mừng thầm, được hưởng quyền lợi chưa từng có từ trước đến nayGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 4/3, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 từ ngày 1/6Giáo dục - 1 ngày trước
TP.HCM dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 1 và 2/6, sớm hơn mọi năm khoảng 1 tuần.
Ba gương mặt 10X giành Huy chương Vàng quốc tế, được trao Huân chương Lao độngGiáo dục - 2 ngày trước
Ba chàng trai 10X liên tiếp giành HCV Olympic quốc tế, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực học tập.
Thí sinh cần biết rõ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các chính sách ưu tiên trong tuyền sinh đại học 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
Thông tin quan trọng: Hàng loạt thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học 2026, hàng nghìn thí sinh cần biếtGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới. Thí sinh cần nắm rõ những quy định gì?
Một lớp chuyên Hà Nội giành cú đúp Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo 2026Giáo dục - 3 ngày trước
Một lớp học tại Hà Nội gây ấn tượng khi cùng lúc có 2 nam sinh cùng giành Huy chương Bạc Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2026 ngay lần đầu Việt Nam tham dự.
4 mốc chính quan trọng nhất thí sinh cần nhớ trong kỳ tuyển sinh đại học 2026Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Thí sinh cần lưu ý gì?
Từ năm 2026, ít nhất 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệpGiáo dục - 4 ngày trước
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, đặt mục tiêu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp.
