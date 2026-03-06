Mới nhất
Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốc

Thứ sáu, 11:04 06/03/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.

Theo Quyết định Số: 2269/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. 

Kế hoạch cụ thể được quy định như sau:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2025.

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 18 tháng 01 năm 2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2026.

-. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026.

- Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025

GĐXH - Lịch nghỉ hè 2025 của học sinh tại 63 tỉnh thành được xây dựng dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành.

Lịch nghỉ hè 2026 chính thức của học sinh 34 tỉnh, thành trên toàn quốc - Ảnh 1.

Theo kế hoạch năm học 2025–2026 của Bộ GD&ĐT, đa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Ảnh minh họa: THPD

Cũng theo kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Như vậy, với khung kế hoạch chung hiện nay, phần lớn học sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 1/6/2026. Một số ít trường hợp đặc biệt (như học sinh cuối cấp hoặc trường nội trú) có thể kết thúc muộn hơn để đảm bảo tiến độ ôn tập và thi cử.

Dưới đây là dự kiến lịch kết thúc năm học của học sinh cả nước:

STT

Tỉnh/ thành

Thời điểm kết thúc năm học (Dự kiến)

1

Hà Nội

Kết thúc năm học vào ngày 30/5

2

TP.HCM

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

3

Phú Thọ

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

* Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6

4

Thanh Hoá

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

5

Hưng Yên

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

6

Hải Phòng

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

7

Thái Nguyên

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

8

Sơn La

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

9

Điện Biên

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

10

Lạng Sơn

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

11

Lai Châu

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

12

Tuyên Quang

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

* Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 12/6

13

Cao Bằng

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

14

Quảng Ninh

Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5

* THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5

15

Bắc Ninh

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

16

Lào Cai

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

17

Ninh Bình

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

18

Quảng Trị

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

19

Nghệ An

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

20

Hà Tĩnh

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

21

Cần Thơ

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

22

An Giang

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

23

Lâm Đồng

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

24

Tây Ninh

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

25

Thừa Thiên Huế

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

26

Đà Nẵng

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

27

Đồng Nai

Kết thúc năm học vào ngày 30/5

28

Vĩnh Long

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

29

Cà Mau

Kết thúc học kỳ II ngày 23/5

*Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học: Từ 25/5 đến 30/5

30

Khánh Hoà

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

31

Gia Lai

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

32

Đắk Lắk

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

33

Quảng Ngãi

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

34

Đồng Tháp

Kết thúc năm học trước ngày 31/5
Nguồn: VTC News


Tags:

Tòa soạn Quảng cáo
Top