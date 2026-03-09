Tuyển sinh đại học 2026: Trường Đại học Y Hà Nội mở ngành Y tế số, dự kiến dành 40% chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo y khoa cũng như kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trong thời gian tới.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Đỗ Thanh Hương (Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, sự phát triển không ngừng của AI hiện nay vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với tất cả các chuyên ngành. Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu, nhà trường đang xây dựng các công cụ và quy định cụ thể về việc sử dụng AI trong giảng dạy, đồng thời tích hợp công nghệ này vào chương trình đào tạo cho sinh viên.

Trường đang chuẩn bị mở ngành đào tạo mới về y tế số, tập trung vào ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị. Dự kiến, ngành học này có thể được tuyển sinh trong giai đoạn 2027–2028.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo y khoa. Theo TS.BS Đỗ Thanh Hương, Trường Đại học Y Hà Nội hiện có các chương trình liên kết với các trường đại học và hiệp hội giáo dục y học trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Đại diện trường cho hay, AI hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của y học, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh. Một số dự án quốc tế, trong đó có các chương trình do chính phủ Úc tài trợ cho du học sinh Việt Nam tại Sydney, đã cho thấy hiệu quả của AI trong hỗ trợ phân tích và phát hiện bệnh lý.

Về chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, trên VTC News, TS.BS Đỗ Thanh Hương cho biết đến thời điểm này quy chế tuyển thẳng của năm 2026 chưa có thay đổi so với năm 2025. Các thông tin chính thức sẽ được công bố trên website của trường trong tháng 3 sau khi ban tuyển sinh họp và thống nhất phương án.

Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế hoặc quốc gia do Bộ cử tham dự vẫn thuộc diện xem xét tuyển thẳng. Ngoài ra, các giải thưởng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng được xem xét theo quy định của bộ.

Bà Hương lưu ý việc xét tuyển thẳng không áp dụng tự động cho mọi trường hợp. Với các giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc tế, thí sinh cần chứng minh đề tài phù hợp với ngành đăng ký và phải trình bày báo cáo bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn của trường để được đánh giá.

Năm 2026, nhà trường xét tuyển thẳng theo quy định, quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT (nhà trường dành 40% chỉ tiêu cho tuyển thẳng mỗi ngành. Nếu thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển thẳng còn lại sẽ dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026).

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (60% chỉ tiêu mỗi ngành).

Tổ hợp xét tuyển:

A00: Toán – Vật lý – Hóa học; D01: Toán – Ngữ Văn – tiếng Anh;

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh;

B00: Toán – Hóa học – Sinh học; D10: Toán – Địa lý – Tiếng Anh.

Đại diện nhà trường cho biết mọi thông tin chính thức về tuyển sinh năm 2026 sẽ được cập nhật trên website của trường trong thời gian gần nhất.