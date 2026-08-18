Hôm nay hoàn thành chấm thi lại tại Chuyên Tuyên Quang, ngày mai công bố điểm

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, chậm nhất 9h sáng nay 18/8, các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn thành công tác chấm thi. Sau đó, dữ liệu kết quả thi (đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận) được gửi về Bộ. Tiếp đó, dữ liệu điểm của 326 thí sinh được đối sánh nhằm kiểm tra, xác nhận kết quả trước khi công bố.

Kết quả thi lại dự kiến được công bố ngày 19/8. Sau đó, địa phương thực hiện xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 20/8. Công tác công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có), phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/8.

Hôm nay là mốc hoàn thành chấm thi và đối sánh kết quả, trước khi 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang biết điểm thi lại vào ngày mai 19/8. (Ảnh: Viên Minh)

Kết quả thi lại cũng là căn cứ để hoàn tất các thủ tục liên quan đến xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học của thí sinh. Với những học sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học, kết quả mới sẽ được cập nhật để phục vụ quá trình tuyển sinh theo quy định.

Kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Ban đầu, 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại tại điểm thi này. Tuy nhiên, thực tế chỉ 326 thí sinh tham dự. Hai thí sinh tự do xác nhận không tham gia kỳ thi lại do hiện là sinh viên đại học và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh thuộc diện thi lại được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Các giám thị không được sử dụng lại từ kỳ thi đợt 1 và 100% cán bộ làm nhiệm vụ được tập huấn trước khi kỳ thi diễn ra. Các khâu tổ chức thi được tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng cho thí sinh. Nhân sự tham gia kỳ thi lại cũng được bố trí theo phương án riêng, không sử dụng những cán bộ từng làm nhiệm vụ tại điểm thi trong kỳ thi trước.

Một điểm đáng chú ý là đề thi được xây dựng mới, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí để bảo đảm cân bằng độ khó. Kết quả và phổ điểm kỳ thi lại dự kiến được công khai tương tự như kỳ thi lần đầu.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Trước đó, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt một xuất hiện những bất thường, kết quả thi bị huỷ.

Việc thi lại được thực hiện đối với tất cả các môn thí sinh đã dự thi, thay vì chỉ thi lại môn có kết quả bất thường. Đây là phương án nhằm bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho thí sinh trong bối cảnh vụ việc sai phạm tại điểm thi này tiếp tục đang được cơ quan chức năng điều tra.