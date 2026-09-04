Hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về Hòa Lạc học tập

| Giáo dục

Ngày 3/9, không khí tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc trở nên sôi động khi các giảng đường đón thêm hàng nghìn tân sinh viên nhập học.

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2026-2027, 17.166 sinh viên thuộc 11 đơn vị đào tạo sẽ học tập tại Hòa Lạc. Việc gia tăng quy mô người học tiếp tục thúc đẩy quá trình hình thành không gian đại học tập trung, từng bước đưa Hòa Lạc trở thành khu đô thị đại học hiện đại, gắn đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và trải nghiệm sinh viên. (Ảnh: ĐHQGHN)

Sáng 3/9, không khí khu “đô thị đại học” lớn nhất cả nước trở nên sôi động khi Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đón 4.020 tân sinh viên K71 đến làm thủ tục nhập học.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ hào hứng nhập học, sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027.

Đây cũng là đơn vị có quy mô sinh viên lớn nhất trong số 11 đơn vị đào tạo học tập tại Hòa Lạc.

Ngoài Trường Đại học Công nghệ triển khai phương án đưa 100% sinh viên năm nhất lên Hòa Lạc học tập còn có Trường Đại học Giáo dục (3.695 tân sinh viên) và Trường Đại học Luật (2.081 tân sinh viên). Không chỉ sinh viên năm nhất đổ về nhập học, nhiều sinh viên năm thứ hai và thứ ba cũng được bố trí học tập tại Hòa Lạc, chủ yếu ở các nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học sức khỏe...

Hành trình đưa sinh viên lên Hòa Lạc bắt đầu từ giữa tháng 8. Theo kế hoạch của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị đào tạo tổ chức nhập học trong tháng 8 và đầu tháng 9, với nhiều trường trực tiếp đón tân sinh viên tại Hòa Lạc.

Trước đó một ngày, gần 800 tân sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng nhập học tại Hòa Lạc. Các sinh viên thuộc nhiều ngành đào tạo như Khoa học máy tính và thông tin, Công nghệ bán dẫn, Hóa học, Hóa dược, Sinh học, Môi trường, sức khỏe và an toàn.

Những đợt nhập học này góp phần tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét của một cộng đồng sinh viên lớn tại Hòa Lạc. Không chỉ tăng số lượng sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ học tập và đời sống tại Hòa Lạc. Hệ thống thư viện, học liệu số, hạ tầng công nghệ, ký túc xá, giao thông, thể thao và các dịch vụ hỗ trợ được đầu tư, mở rộng theo quy mô người học.

Tại buổi kiểm tra ngày 13/8, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội khảo sát các giảng đường HT1, HT2, HT3, HT4, hội trường lớn, thư viện, phòng y tế, khu vực đón sinh viên nhập học, ký túc xá và các khu dịch vụ. Một số hạng mục tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng quy mô sinh viên ngày càng tăng tại Hòa Lạc.

Trong đó, Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị các không gian học tập, nguồn học liệu và hạ tầng công nghệ phục vụ khoảng 17.000 sinh viên. Tòa nhà Trung tâm Thư viện 7 tầng được dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Để chuẩn bị cho năm học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội đã rà soát tổng thể các điều kiện phục vụ sinh viên, từ giảng đường, thư viện, y tế, ký túc xá, giao thông đến các khu dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Việc hơn 17.000 sinh viên học tập tại Hòa Lạc trong năm học 2026-2027 đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong quá trình xây dựng đô thị đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ những giảng đường, phòng thí nghiệm đến thư viện, khu thể thao và các không gian sinh hoạt, Hòa Lạc đang từng bước hình thành một môi trường học tập, nghiên cứu và trải nghiệm ngày càng hoàn chỉnh. (Ảnh: ĐHQGHN)

Lệ Thu
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