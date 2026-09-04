Hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về Hòa Lạc học tập

Từ cô bé mê đọc sách đến nữ thủ khoa ngành GPA 4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dânGiáo dục -
Tống Yến Nhi vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 4.0/4.0 và nhiều thành tích nghiên cứu, hoạt động nổi bật.
Nữ thủ khoa ngành Kiểm toán nhận học bổng 7 kỳ, sắp gia nhập Big4Giáo dục -
Với GPA 4.0/4.0, Trần Thị Ngọc Mai là thủ khoa đầu ra ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, sau 7 kỳ liên tiếp nhận học bổng.
Bảo hiểm thân thể học sinh: Loại hình bảo hiểm này mang lại lợi ích gì mà tất cả học sinh cần tham gia?Giáo dục -
GĐXH - Bảo hiểm thân thể học sinh là loại bảo hiểm tự nguyện, giúp bảo vệ đối tượng này trước những rủi ro gây thiệt hại đến thân thể. Vậy loại hình bảo hiểm này mang lại những quyền lợi gì cho học sinh?
Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'Giáo dục -
Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định rõ hơn giới hạn vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt mức đóng.
Ngày đi học, tối đi làm, nữ sinh Phú Thọ thành thủ khoa LuậtGiáo dục -
Hà Thị Thanh Xuân, cô gái luôn tất bật giữa giảng đường, lớp dạy thêm và nơi làm thêm, vừa xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật - Đại học Luật Hà Nội.
Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi khoe giấy trúng tuyển đại họcGiáo dục -
GĐXH - Lợi dụng tình trạng học sinh, sinh viên và phụ huynh đăng tải hình ảnh giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể thu thập, tổng hợp dữ liệu để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nam sinh đỗ Bách khoa 28,92 điểm, giành cúp vô địch tại giải Origami thế giớiGiáo dục -
Sau 10 năm kiên trì với đam mê, Nguyễn Quang Huy giành ngôi vô địch thế giới ở hạng mục Interpretation (Joisel Award) của nghệ thuật gấp giấy Origami ở tuổi 18.
Hà Nội: Nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10, giảm áp lực cho học sinhGiáo dục -
Ngày 28/8, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9-2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện các sở, ngành thành phố Hà Nội đã trao đổi nhiều nội dung được báo chí quan tâm. Đặc biệt, việc sắp xếp mạng lưới trường học; phương thức tuyển sinh lớp 10; bảo đảm an toàn cho người dân, du khách trong dịp Quốc khánh 2/9...
Bắc Ninh hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01Giáo dục -
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.
Á khoa tỉnh Nghệ An sau 6 năm thành thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà NộiGiáo dục -
6 năm trước, Anh Quân là á khoa tổ hợp B00 của tỉnh Nghệ An, 6 năm sau, nam sinh trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.