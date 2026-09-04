Hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về Hòa Lạc học tập

Trong đó, Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị các không gian học tập, nguồn học liệu và hạ tầng công nghệ phục vụ khoảng 17.000 sinh viên. Tòa nhà Trung tâm Thư viện 7 tầng được dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2026. Để chuẩn bị cho năm học mới, Đại học Quốc gia Hà Nội đã rà soát tổng thể các điều kiện phục vụ sinh viên, từ giảng đường, thư viện, y tế, ký túc xá, giao thông đến các khu dịch vụ và không gian sinh hoạt cộng đồng.