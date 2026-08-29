Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi khoe giấy trúng tuyển đại học

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng nhiều học sinh, sinh viên và phụ huynh đăng tải hình ảnh giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học hoặc các giấy tờ cá nhân lên các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...) để chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè.

Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nguy cơ cao lộ lọt thông tin cá nhân, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các giấy tờ này hiển thị đầy đủ, chi tiết các thông tin cá nhân quan trọng của người học như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, mã số học sinh/sinh viên (MSSV), ngành học, mã xét tuyển, mã QR/mã mã vạch.

Hình ảnh giấy báo trúng tuyển chứa nhiều thông tin cá nhân chi tiết tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin trên không gian mạng. Ảnh: CACC

Lợi dụng các thông tin chi tiết công khai trên giấy tờ và tài khoản mạng xã hội của học sinh, sinh viên, các đối tượng xấu có thể thu thập, tổng hợp dữ liệu để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật với các thủ đoạn tinh vi:

Giả danh nhà trường, cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng: Gọi điện, nhắn tin cho học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh thông báo "hồ sơ nhập học bị thiếu", "sai lệch thông tin", "chưa nộp đủ lệ phí"... yêu cầu truy cập vào các đường link lạ hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "hoàn thiện thủ tục".

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đe dọa, dụ dỗ phụ huynh, học sinh chuyển tiền học phí, tiền ký túc xá, tiền mua đồng phục hoặc các khoản phí dịch vụ giả mạo. Do đối tượng nắm rõ các thông tin chính xác về họ tên, ngày sinh, trường lớp, MSSV nên nạn nhân rất dễ tin tưởng và làm theo.

Mạo danh thực hiện giao dịch trái phép: Sử dụng thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, SIM rác hoặc vay tiền qua các app tín dụng đen, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính chủ.

Các nguy cơ khi lộ thông tin cá nhân và khuyến cáo phòng ngừa từ lực lượng Công an (Nguồn: CA tỉnh Hưng Yên)

Để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong mùa nhập học, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, phụ huynh và các em học sinh, sinh viên:

Không đăng tải công khai: Hạn chế tối đa việc đăng tải hình ảnh giấy báo trúng tuyển, giấy báo nhập học, căn cước công dân hoặc các giấy tờ cá nhân khác lên các nền tảng mạng xã hội.

Che/làm mờ thông tin nhạy cảm: Trong trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh, bắt buộc phải che hoặc làm mờ toàn bộ các thông tin quan trọng như: Họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, mã số sinh viên, mã xét tuyển, mã QR, mã vạch...

Thận trọng với các cuộc gọi, tin nhắn lạ: Cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn xưng danh là cán bộ nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng.

Xác minh qua kênh chính thức: Luôn kiểm tra, đối soát thông tin qua số điện thoại hotline chính thức hoặc website chính thống của nhà trường trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Bảo vệ tài khoản cá nhân: Thiết lập chế độ riêng tư cho tài khoản mạng xã hội; không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, mạo danh hoặc nghi ngờ bị lộ lọt thông tin cá nhân gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.