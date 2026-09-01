Bảo hiểm thân thể học sinh: Loại hình bảo hiểm này mang lại lợi ích gì mà tất cả học sinh cần tham gia?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bảo hiểm thân thể học sinh có bắt buộc không?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm thân thể học sinh là loại bảo hiểm bảo vệ sức khỏe, thân thể và tính mạng của học sinh trước các rủi ro bệnh tật, tai nạn bất ngờ xảy ra.

Điều kiện để tham gia loại bảo hiểm thân thể học sinh bao gồm:

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam.

- Không mắc bệnh thần kinh, bị tàn phế hay bị thương tật vĩnh viễn trên 50%.

Bảo hiểm thân thể học sinh là loại bảo hiểm tự nguyện, có thời hạn linh hoạt từ 12 tháng trở lên, tùy theo gói bảo hiểm lựa chọn. Theo đó, học sinh có thể tham gia hoặc lựa chọn không tham gia bảo hiểm tùy theo nhu cầu và khả năng của mình. Tuy nhiên, đây là sản phẩm cần thiết, mang đến nhiều lợi ích cho học sinh và gia đình. Do đó, học sinh nên tham gia bảo hiểm thân thể.

Mức đóng bảo hiểm thân thể học sinh được quy định thế nào?

Mức đóng bảo hiểm thân thể mà số tiền mà người tham gia sẽ phải trả cho công ty bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho bản thân theo hợp đồng. Tùy theo loại hình bảo hiểm và nhu cầu của các bậc phụ huynh mà có thể lựa chọn gói bảo hiểm cho con em mình tham gia.

Mức phí tham khảo: Dao động khoảng từ 100.000 đến 250.000 đồng/học sinh/năm tùy theo gói và công ty bảo hiểm mà nhà trường liên kết lựa chọn.

Mức đóng phí bảo hiểm hiện nay áp dụng theo công thức sau:

Mức đóng bảo hiểm thân thể học sinh = Giá trị bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm được tính theo phạm vi bảo hiểm A, B, C, D như sau:

- Phạm vi A: Hợp đồng bảo hiểm đối với các trường hợp chết do bệnh tật, hoặc tai nạn (tỷ lệ phí bảo hiểm khoảng 0,2%).

- Phạm vi B: Bảo hiểm đối với các trường hợp do tai nạn (tỷ lệ phí bảo hiểm khoảng 0,15%).

- Phạm vi C: Bảo hiểm đối với các trường hợp nằm viện do bệnh tật, tai nạn (tỷ lệ phí bảo hiểm khoảng 0,3%).

- Phạm vi D: Bảo hiểm đối với các trường hợp phẫu thuật do bệnh tật, tai nạn (tỷ lệ phí bảo hiểm khoảng 0,1%).

Ví dụ:

Nếu cha mẹ muốn mua gói bảo hiểm thân thể học sinh, sinh viên cho con em mình có giá trị là 20.000.000 đồng, bao gồm phạm vi B, C, D thì mức đóng là: 20.000.000 x (0,15% + 0,3% + 0,1%) = 110.000 đồng/năm.

Nếu cha mẹ muốn mua bảo hiểm có giá trị 50 triệu đồng, gồm các phạm vi của gói bảo hiểm A, B, C, D thì mức đóng bảo hiểm thân thể học sinh sẽ là: 50 triệu đồng x (0,20% + 0,15% + 0,30% + 0,1%) = 375.000 đồng/năm.

Tham gia bảo hiểm thân thể, học sinh được hưởng nhiều quyền lợi như: Chi trả chi phí điều trị, trợ cấp điều trị, bồi thường thương tật nếu phải nằm viện. Ảnh minh họa: TL

Tham gia bảo hiểm thân thể học sinh được hưởng quyền lợi gì?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tùy thuộc vào chế độ bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm lựa chọn, bảo hiểm thân thể sẽ mang đến các quyền lợi như: chi trả chi phí điều trị, trợ cấp điều trị, bồi thường thương tật hoặc tử vong.

1. Bảo hiểm thân thể học sinh chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trường hợp học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm bị bệnh tật hoặc tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong thì gia đình, người thừa kế hợp pháp của trẻ sẽ được nhận số tiền bằng mệnh giá của bảo hiểm.

Nếu trước đó bảo hiểm đã chi trả chi phí điều trị, bồi thường khác, thì số tiền nhận được sẽ là tổng số tiền theo hợp đồng, trừ đi các khoản đã chi trả.

Đặc biệt, quyền lợi này sẽ vẫn được áp dụng trong trường hợp người bệnh đã điều trị một thời gian theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế nhưng vẫn tử vong (thời gian điều trị tùy thuộc vào điều khoản bảo hiểm quy định).

Lưu ý: tổng số tiền chi trả cho một hợp đồng không vượt quá mệnh giá hợp đồng bảo hiểm thân thể học sinh đó.

2. Bảo hiểm chi trả chi phí điều trị:

Trường hợp học sinh bị thương tật hoặc gặp tai nạn ngoài ý muốn, bảo hiểm thân thể sẽ tri chả chi phí như: cấp cứu, điều trị, phẫu thuật, thuốc men… trong phạm vi bảo hiểm đã quy định.

Khi tham gia bảo hiểm thân thể và phải nằm viện, học sinh, sinh viên và gia đình sẽ được hỗ trợ phụ cấp điều trị theo ngày, tối đa không quá 60 đến 180 ngày/năm.

3. Bảo hiểm bồi thường nếu xảy ra thương tật:

Bảo hiểm bao gồm thương tật tạm thời đang được điều trị và thương tật vĩnh viễn. Số tiền mà người tham gia được bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng mệnh giá bảo hiểm, bảng tỷ lệ chi trả được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng đã ký kết.

Những trường hợp nào bảo hiểm thân thể học sinh không thanh toán?

Bảo hiểm thân thể học sinh không giải quyết bồi thường cho các trường hợp sau:

- Người được bảo hiểm cố ý tự gây thương tích cho chính mình nhằm mục đích nhận tiền bảo hiểm.

- Người được bảo hiểm xảy ra tai nạn khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích, ma túy.

- Bị thương khi tham gia đánh nhau, ngoại trừ trường hợp phòng vệ chính đáng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Người từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật hoặc quy định của nhà trường, địa phương,

- Không tuân thủ chỉ định điều trị của cơ sở khám, chữa bệnh.

- Bị ngộ độc thực phẩm.

- Gặp tai biến trong quá trình điều trị.

- Gặp thiên tai, thảm họa như lũ lụt, động đất, chiến tranh...

Quy trình yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với bảo hiểm thân thể học sinh

Công ty bảo hiểm sẽ hướng dẫn cho người tham gia làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Người tham gia cần thông báo cho công ty bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thân thể và cung cấp các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm thân thể có tên học sinh.

- Giấy yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm theo mẫu do công ty bảo hiểm quy định.

- Đối với trường hợp bị tai nạn phải có giấy xác nhận tai nạn từ nhà trường, công an hoặc chính quyền địa phương.

- Các loại chứng từ y tế như: giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, bảng kê chi phí điều trị,...

- Trường hợp người được bảo hiểm đã chết thì phải có giấy chứng tử, giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Hàng triệu phụ huynh, học sinh nên biết về quyền lợi mức hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh 2024 GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh sinh viên đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam. Tham gia BHYT học sinh được hưởng các quyền lợi gì?

Bảo hiểm y tế học sinh là gì? Học sinh có bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế? GĐXH - Bảo hiểm y tế học sinh là chính sách bảo hiểm y tế áp dụng đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sẽ được hưởng các quyền lợi về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.



