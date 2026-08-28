Hà Nội: Nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10, giảm áp lực cho học sinh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Liên quan đến phương thức tuyển sinh lớp 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết, Hà Nội là địa phương có quy mô dân số lớn, số lượng học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 hằng năm rất lớn, vì vậy vấn đề này luôn nhận được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Những năm qua, phương thức thi tuyển được đánh giá là tương đối khách quan, song cũng tạo áp lực không nhỏ đối với thí sinh và gia đình.

Quan điểm của ngành là giảm áp lực cho thí sinh và gia đình nhưng không làm giảm tính khách quan, công bằng của kỳ tuyển sinh. Vì vậy, việc thay đổi phương thức tuyển sinh chỉ có thể được thực hiện khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính khách quan, thống nhất và có độ tin cậy cao.

Phóng viên TTXVN nêu câu hỏi tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, tham mưu, đề xuất phương án. Trong năm học này, Sở tiếp tục chỉ đạo các nhà trường quan tâm đến công tác kiểm tra, đánh giá, chuyển số và bảo đảm chất lượng giáo dục. Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là một trong những cơ sở để có thể xem xét, xây dựng chính sách tuyển sinh trong những năm tới.

Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục tham mưu thành phố đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng lớp học, mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập tại các trường công lập. Đây cũng được xác định là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực tuyển sinh lớp 10.

Về sắp xếp mạng lưới trường học, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn về sắp xếp, ngành giáo dục đã triển khai hướng dẫn về công tác quản trị nhà trường, bố trí, sắp xếp chuyên môn; đồng thời thực hiện các hướng dẫn liên quan đến tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đối với đội ngũ giáo viên, các nhà trường được yêu cầu rà soát, sắp xếp đội ngũ ngay trong từng trường, bảo đảm thời lượng giảng dạy và cân đối giáo viên thừa, thiếu giữa các trường trước và sau sắp xếp. Sau đó, UBND các xã, phường sẽ tiếp tục rà soát, điều phối, bố trí đội ngũ giáo viên trên địa bàn. Trên cơ sở báo cáo của các xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp tình hình thừa, thiếu giáo viên để có phương án điều phối phù hợp. Đây cũng là cơ hội để sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng hài hòa, bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Theo dõi sức khỏe học sinh liên tục, bảo đảm an toàn

Trao đổi về chương trình khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Vũ Cao Cương cho biết, mục tiêu của chương trình không chỉ là đánh giá tình trạng sức khỏe tại thời điểm đầu năm học mà quan trọng hơn là tạo lập dữ liệu cá nhân để theo dõi sức khỏe học sinh một cách liên tục. Sau các đợt khám, những trường hợp có bất thường, bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ sẽ được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên khoa, điều trị và tiếp tục theo dõi phù hợp.

Kết quả khám sức khỏe không chỉ phục vụ riêng cho đợt khám mà được chuẩn hóa, cập nhật, liên thông với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố và sổ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế triển khai. Qua đó, người được khám có thể theo dõi thông tin sức khỏe của mình, đồng thời cơ quan quản lý y tế có thêm dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Đối với nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm khi học sinh trở lại trường, ông Vũ Cao Cương cho biết đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch y tế trường học năm học 2026-2027; đồng thời củng cố y tế trường học, nâng cao năng lực của bộ phận y tế tại các trường.

Trước năm học mới, ngành y tế tăng cường giám sát nguy cơ tại các trường, phối hợp với ngành giáo dục để nắm tình hình tại từng trường, từng khu vực. Khi phát hiện ca bệnh hoặc ổ dịch, lực lượng y tế phối hợp với nhà trường điều tra, xử lý dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Ngành y tế cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nhà trường và giáo viên về duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi; chú trọng vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường học trong phòng, chống bệnh tay chân miệng. Với sốt xuất huyết, các trường được hướng dẫn xử lý dụng cụ chứa nước, thu gom phế liệu, hạn chế nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh trong khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm, rà soát tình trạng tiêm chủng của trẻ khi nhập học, nhất là tại các cơ sở giáo dục mầm non; tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm tới nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Hiện Hà Nội đang nghiên cứu đổi mới tuyển sinh lớp 10, giảm áp lực cho học sinh. Ảnh: Lê Nguyễn.

Về kiểm soát, phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh. Các khoản chi phí được cơ sở khám, chữa bệnh gửi lên hệ thống sẽ được phân tích định kỳ để xác định những khoản tăng cao so với cùng kỳ hoặc thời gian trước, qua đó cảnh báo các cơ sở y tế rà soát, điều chỉnh những khoản chi chưa hợp lý.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng phối hợp với Sở Y tế tổ chức làm việc với các cơ sở y tế, nhất là những đơn vị có mức chi tăng cao, để yêu cầu giải pháp kiểm soát chi phí. Công tác giám định cũng được tăng cường, trong đó chú trọng những khoản chi chưa hợp lý, chưa hiệu quả.

Về chuyển đổi số, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, người dân hiện có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip và các ứng dụng điện tử để thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, qua đó giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ.

Đối với hoạt động phục vụ nhân dân và du khách dịp Quốc khánh 2-9, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, kỳ nghỉ năm nay kéo dài 5 ngày, dự kiến lượng người dân và du khách tại khu vực trung tâm, các di tích và địa điểm tổ chức hoạt động sẽ tăng cao.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các khu, điểm tham quan, di tích, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp dịch vụ chủ động nhân lực, chuẩn bị điều kiện phục vụ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ du khách; niêm yết công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép giá. Tại những địa điểm tập trung đông người, các đơn vị phải xây dựng phương án phân luồng, phối hợp lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và sức khỏe người dân, du khách.