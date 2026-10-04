Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.