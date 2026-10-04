Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

| Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm - Ảnh 1.Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm - Ảnh 2.Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Giấu bệnh để cố chăm cháu, đến khi nằm viện, tôi mới thấm thía một điều

Tâm sự -

GĐXH - Có những người làm cha mẹ cả đời quen đặt con cái lên trước, dù mệt vẫn cố giấu, chỉ vì không muốn các con bận lòng. Nhưng khi bước vào tuổi già, họ mới hiểu rằng yêu thương không chỉ là hy sinh mà còn là biết giữ gìn sức khỏe, cuộc sống và những năm tháng còn lại của chính mình...

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Chuyển lên chung cư sống, tôi nhận ra sự nể nang hàng xóm chỉ mang lại phiền toái

Tâm sự -

GĐXH - Khi chuyển từ nhà đất lên sống ở một căn hộ chung cư, tôi cứ nghĩ không gian khép kín sẽ mang lại sự riêng tư cho gia đình. Thế nhưng, sự nể nang và chấp nhận thói quen vô tư quá đà của người hàng xóm sát vách đã khiến cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.