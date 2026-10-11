Chồng không ngoại tình cũng chẳng vũ phu nhưng tôi vẫn mất phương hướng ở tuổi 48
GĐXH - Tôi có một gia đình đủ đầy, người chồng không phản bội, cũng chẳng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Vậy mà ở tuổi 48, sau hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ, tôi lại thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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