Chồng không ngoại tình cũng chẳng vũ phu nhưng tôi vẫn mất phương hướng ở tuổi 48

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.