Hơn 83.400 khách hàng được hỗ trợ vay vốn bị thiệt hại do bão số 3

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn ngành ngân hàng thống kê sơ bộ có khoảng 116.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng do bão số 3 với hơn 83.400 khách hàng bị thiệt hại. Do đó, NHNN chỉ đạo các ngân hàng phải chia sẻ tích cực bằng chính nguồn lực của mình, cụ thể là chia sẻ lợi nhuận, thông qua giảm lãi suất, tiết kiệm tất cả chi phí quản lý, vận hành...

Đại diện NHNN cũng cho biết, quy mô thiệt hại do bão số 3 gây ra lần này lớn và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những đợt thiên tai trước nên chính sách hỗ trợ và trách nhiệm đồng hành của các ngân hàng với khách hàng vay vốn cũng đòi hỏi phải lớn hơn nhiều. Ngoài ra, hiện cũng đã có 17 ngân hàng công bố các chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3.