Hòn đảo của những người "không biết buồn"
Các nhà nhân chủng học phương Tây gọi đây là "kỳ quan của hạnh phúc".
Giữa đại dương bao la, có một vùng đất mà những áp lực của cuộc sống hiện đại như cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt hay nỗi lo âu về tương lai dường như chưa bao giờ chạm tới. Đó là đảo Ifaluk, một rạn san hô vòng nhỏ bé thuộc Micronesia, nơi cư dân sống trong một trạng thái tâm lý mà các nhà nhân chủng học phương Tây gọi là "kỳ quan của hạnh phúc".
Ngôn ngữ không có từ "trầm cảm"
Điều khiến các nhà khoa học sửng sốt nhất khi đặt chân đến Ifaluk không phải là cảnh sắc thiên nhiên, mà là hệ thống ngôn ngữ và cảm xúc của người dân bản địa. Trong từ điển của họ, hoàn toàn không có những từ ngữ tương đương với "trầm cảm", "lo âu mãn tính" hay "stress".
Nếu một người cảm thấy tồi tệ, họ sẽ dùng từ lago - một trạng thái buồn bã tạm thời do mất mát hoặc chia ly, nhưng nó sẽ nhanh chóng được xoa dịu bởi cộng đồng. Tại đây, sức khỏe tâm thần không phải là vấn đề cá nhân mà là trách nhiệm tập thể. Khi một người có dấu hiệu buồn phiền, cả hòn đảo sẽ cùng nhau quan tâm, chia sẻ thức ăn và trò chuyện cho đến khi nụ cười trở lại trên môi người đó.
Sống theo triết lý "Chia sẻ là sống còn"
Tại sao họ lại không biết đến căng thẳng? Câu trả lời nằm ở cấu trúc xã hội mẫu mực của Ifaluk. Trên đảo, không có sự phân cấp giàu nghèo rõ rệt. Mọi nguồn lực từ cá đánh bắt được đến trái cây hái trên rừng đều được chia đều cho tất cả mọi người.
Người dân Ifaluk sống theo nguyên tắc fago – một khái niệm bao hàm cả tình yêu, sự trắc ẩn và lòng trắc ẩn. Họ tin rằng tích trữ tài sản cá nhân là một điều kỳ lạ và đáng xấu hổ. Chính việc loại bỏ sự cạnh tranh về vật chất đã triệt tiêu hoàn toàn mầm mống của sự đố kỵ và áp lực thành công – những thủ phạm chính gây ra trầm cảm trong xã hội hiện đại.
"Cấm" mọi hình thức bạo lực và giận dữ
Trên đảo Ifaluk, sự giận dữ bị coi là một hành vi phi đạo đức và cần phải kiềm chế tuyệt đối. Trẻ em được dạy từ nhỏ rằng việc thể hiện sự hung hăng là điều đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Thay vì trừng phạt, họ dùng sự yêu thương và lý lẽ để giải quyết mâu thuẫn. Một cộng đồng không có bạo lực, không có sự thù ghét sẽ tạo ra một môi trường an toàn tuyệt đối cho hệ thần kinh của con người.
Sự xâm lăng của thế giới hiện đại và nỗi lo "biết buồn"
Dù nằm biệt lập giữa Thái Bình Dương, nhưng Ifaluk cũng đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của các thiết bị điện tử, thực phẩm chế biến sẵn và các giá trị phương Tây đang dần len lỏi vào đời sống của giới trẻ trên đảo.
Các nhà tâm lý học lo ngại rằng, khi người dân Ifaluk bắt đầu tiếp cận với khái niệm "sở hữu cá nhân" và "sự cạnh tranh", lá chắn hạnh phúc tự nhiên của họ có thể bị phá vỡ. Hiện tại, Ifaluk vẫn là "pháo đài" cuối cùng của sự bình yên, nơi con người có thể sống trọn vẹn từng ngày mà không cần biết đến định nghĩa của sự khổ đau tinh thần.
