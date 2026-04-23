Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Thứ năm, 20:25 23/04/2026 | Chuyện đó đây

Các nhà nhân chủng học phương Tây gọi đây là "kỳ quan của hạnh phúc".

Giữa đại dương bao la, có một vùng đất mà những áp lực của cuộc sống hiện đại như cơm áo gạo tiền, sự cạnh tranh khốc liệt hay nỗi lo âu về tương lai dường như chưa bao giờ chạm tới. Đó là đảo Ifaluk, một rạn san hô vòng nhỏ bé thuộc Micronesia, nơi cư dân sống trong một trạng thái tâm lý mà các nhà nhân chủng học phương Tây gọi là "kỳ quan của hạnh phúc".

Ngôn ngữ không có từ "trầm cảm"

Điều khiến các nhà khoa học sửng sốt nhất khi đặt chân đến Ifaluk không phải là cảnh sắc thiên nhiên, mà là hệ thống ngôn ngữ và cảm xúc của người dân bản địa. Trong từ điển của họ, hoàn toàn không có những từ ngữ tương đương với "trầm cảm", "lo âu mãn tính" hay "stress".

Ifalik (hay Ifaluk) là một đảo san hô vòng hẻo lánh thuộc bang Yap, Liên bang Micronesia ở Tây Thái Bình Dương, nổi tiếng với nét văn hóa truyền thống đặc sắc và hệ sinh thái nguyên sơ.

Nếu một người cảm thấy tồi tệ, họ sẽ dùng từ lago - một trạng thái buồn bã tạm thời do mất mát hoặc chia ly, nhưng nó sẽ nhanh chóng được xoa dịu bởi cộng đồng. Tại đây, sức khỏe tâm thần không phải là vấn đề cá nhân mà là trách nhiệm tập thể. Khi một người có dấu hiệu buồn phiền, cả hòn đảo sẽ cùng nhau quan tâm, chia sẻ thức ăn và trò chuyện cho đến khi nụ cười trở lại trên môi người đó.

Sống theo triết lý "Chia sẻ là sống còn"

Tại sao họ lại không biết đến căng thẳng? Câu trả lời nằm ở cấu trúc xã hội mẫu mực của Ifaluk. Trên đảo, không có sự phân cấp giàu nghèo rõ rệt. Mọi nguồn lực từ cá đánh bắt được đến trái cây hái trên rừng đều được chia đều cho tất cả mọi người.

Người dân Ifaluk sống theo nguyên tắc fago – một khái niệm bao hàm cả tình yêu, sự trắc ẩn và lòng trắc ẩn. Họ tin rằng tích trữ tài sản cá nhân là một điều kỳ lạ và đáng xấu hổ. Chính việc loại bỏ sự cạnh tranh về vật chất đã triệt tiêu hoàn toàn mầm mống của sự đố kỵ và áp lực thành công – những thủ phạm chính gây ra trầm cảm trong xã hội hiện đại.

"Cấm" mọi hình thức bạo lực và giận dữ

Trên đảo Ifaluk, sự giận dữ bị coi là một hành vi phi đạo đức và cần phải kiềm chế tuyệt đối. Trẻ em được dạy từ nhỏ rằng việc thể hiện sự hung hăng là điều đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Thay vì trừng phạt, họ dùng sự yêu thương và lý lẽ để giải quyết mâu thuẫn. Một cộng đồng không có bạo lực, không có sự thù ghét sẽ tạo ra một môi trường an toàn tuyệt đối cho hệ thần kinh của con người.

Sự xâm lăng của thế giới hiện đại và nỗi lo "biết buồn"

Dù nằm biệt lập giữa Thái Bình Dương, nhưng Ifaluk cũng đang bắt đầu chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Sự xuất hiện của các thiết bị điện tử, thực phẩm chế biến sẵn và các giá trị phương Tây đang dần len lỏi vào đời sống của giới trẻ trên đảo.

Các nhà tâm lý học lo ngại rằng, khi người dân Ifaluk bắt đầu tiếp cận với khái niệm "sở hữu cá nhân" và "sự cạnh tranh", lá chắn hạnh phúc tự nhiên của họ có thể bị phá vỡ. Hiện tại, Ifaluk vẫn là "pháo đài" cuối cùng của sự bình yên, nơi con người có thể sống trọn vẹn từng ngày mà không cần biết đến định nghĩa của sự khổ đau tinh thần.

Chi Chi
Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

"Trăng hồng" và "trăng xanh" tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Căn bệnh "cười đến chết" tàn phá cả một bộ lạc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ "Tề Thiên Đại Thánh": Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian.

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Không chỉ là tư thế ngủ ngẫu nhiên, việc mèo thường xuyên nằm nghiêng bên trái có thể phản ánh trạng thái cảm xúc, cấu trúc cơ thể và bản năng sinh tồn tinh vi. Những phát hiện khoa học hé lộ góc nhìn bất ngờ về hành vi tưởng chừng rất quen thuộc này.

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".

Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người

Chất cay mạnh nhất thế giới không đến từ ớt mà từ một loài cây đầy nhựa, với mức độ cay có thể gây sốc vượt xa mọi giới hạn của con người

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một phát hiện khoa học cho thấy cảm giác cay mà con người quen thuộc thực chất chỉ là phiên bản rất yếu so với một hợp chất tự nhiên có thể “thiêu đốt” dây thần kinh.

Con số đặc biệt nhất vũ trụ

Con số đặc biệt nhất vũ trụ

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Nó là chìa khóa vạn năng giải mã mọi sự tồn tại từ bông hoa đến dải ngân hà.

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Mở niêm phong sau nửa thế kỷ, mẫu vật từ tàu NASA gây sốc

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Trở về Trái Đất năm 1972, tàu Apollo 17 của NASA đã mang về một thứ làm đảo lộn các giả thuyết lâu đời về nguồn gốc của Mặt Trăng.

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Dù sống dưới nước và chưa từng lên cạn, tại sao cá lại biết hạt ngô ăn được? Bài viết này giải mã bí ẩn đằng sau sự kết hợp giữa thị giác bốn màu, khứu giác nhạy bén và vị giác đặc biệt, giúp lý giải tại sao ngô là mồi vạn năng.

Xem nhiều

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Chuyện đó đây

Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Công trường dừng thi công khẩn cấp vì máy xúc đào trúng vật cứng chứa hiện vật nặng hơn 100kg, con mương rộng 6m bị phong tỏa

Chuyện đó đây
Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây
Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Chuyện đó đây
Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Cá chưa bao giờ lên bờ, làm sao chúng biết hạt ngô có thể ăn được?

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

