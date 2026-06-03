Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả 8,2 tỷ người trên Trái Đất xì hơi cùng một lúc?

Xì hơi là một hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể con người. Tuy nhiên, hành động này đôi lúc lại bốc mùi và mang lại cảm giác vô cùng đáng xấu hổ. Từ thực tế này, một câu hỏi thú vị được đặt ra: thay vì cố gắng che giấu việc xì hơi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người trên thế giới đều thả ra cùng một lúc?

Những khu vực nào sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, việc bật một que diêm có thể châm ngòi cho điều gì, và mức độ bốc mùi sẽ tồi tệ đến nhường nào? Để trả lời cho những câu hỏi trên, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ về thành phần của những cú xì hơi. Theo số liệu thống kê, trung bình một người xì hơi từ 12 đến 25 lần mỗi ngày, thải ra tổng cộng chỉ hơn một lít khí.

Thậm chí, một số người có thể tạo ra lượng khí lên tới gần hai lít. May mắn thay, phần lớn lượng khí này hoàn toàn không có mùi, nhưng phần còn lại thì chắc chắn là có. Cụ thể, rắm được cấu thành từ sáu loại khí khác nhau. Trong đó, nitơ chiếm phần lớn, tiếp theo là một lượng nhỏ hydro, carbon dioxide và không thể không nhắc đến oxy.

Bên cạnh đó, có hai loại khí khác không thường xuyên xuất hiện trong những cú xì hơi hàng ngày. Tùy thuộc vào chế độ ăn uống của mỗi cá nhân, rắm của bạn có thể chứa khí metan - hóa chất khiến cho khí thải có khả năng bắt lửa. Loại khí tiếp theo là lưu huỳnh, nhân tố chính tạo ra thứ mùi hôi thối kinh tởm đặc trưng.

Trung bình mỗi ngày một người xì hơi từ 12 đến 25 lần, thải ra hơn 1 lít khí bao gồm nitơ, hydro, carbon dioxide, oxy, metan và lưu huỳnh.

Quay lại với giả thuyết ban đầu, hãy tưởng tượng toàn bộ 8,2 tỷ người trên Trái Đất quyết định không xì hơi trong một ngày, để rồi cùng nhau giải phóng một lượng khí khổng lồ vào đúng một thời điểm. Nếu chúng ta biết trước sự kiện này sắp xảy ra, con người có thể chủ động chuẩn bị. Bạn có thể tự tìm cho mình một vị trí an toàn, chẳng hạn như trốn ngoài một cánh đồng vắng vẻ.

Hoặc bạn có thể đứng trên ban công hóng gió, với hy vọng tránh được luồng khí thối tột độ. Thậm chí, một số người có thể chuẩn bị bằng cách tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa hoặc đậu để có thể tạo ra âm thanh lớn nhất và mùi hương khủng khiếp nhất trong đời họ.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng này diễn ra một cách hoàn toàn bất ngờ và cơ thể của tất cả mọi người đột nhiên xả hết lượng khí tích tụ trong ngày cùng một lúc, tình hình có khả năng trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu bạn đang ở trong phòng ngủ cá nhân hoặc dạo bước trong công viên, cách xa những người khác, thì bạn sẽ hoàn toàn bình yên vô sự.

Trái lại, nếu bạn đang mắc kẹt tại một khu vực đông đúc, mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn rất nhiều. Hãy thử hình dung bạn đang đứng trên một toa tàu điện ngầm đông đúc và nóng bức, nơi hàng trăm hành khách bất ngờ đồng loạt thải ra luồng khí khổng lồ. Hàng trăm lít nitơ, hydro, metan và lưu huỳnh sẽ ngay lập tức bao trùm lấy không gian chật hẹp.

Đại đa số mọi người sẽ sống sót vì lượng khí cuối cùng sẽ phân tán, hơn nữa chỉ 1% lượng rắm có chứa lưu huỳnh gây mùi thối và 50% không chứa metan để gây nổ.

Mớ âm thanh tạo ra sẽ ồn ào đến mức khó tin, trong khi việc vô tình hít phải thứ mùi này đủ sức khiến bạn ngất xỉu nếu không cẩn trọng. Hiệu ứng tương tự cũng sẽ càn quét qua các trung tâm đô thị đông dân cư trên toàn cầu. Những thành phố lớn như New York hay Hồng Kông sẽ phải hứng chịu hàng triệu lít khí thải ra cùng lúc.

Âm thanh phát ra từ hàng tỷ vòng ba trên thế giới sẽ khiến tai bạn trở nên ù đi. Việc đứng ở không gian ngoài trời chắc chắn sẽ giúp thính giác của bạn không bị phá vỡ. Đặc biệt, một số khu vực địa lý như Ý và khu vực Trung Đông có thể phải đối mặt với tình trạng bốc mùi trầm trọng hơn.

Đó là do chế độ ăn uống điển hình tại đây có xu hướng tạo ra những cú xì hơi nặng mùi. Khi đó, thế giới sẽ bị biến thành một chiếc lò nướng kiểu Hà Lan khổng lồ - một viễn cảnh thực sự gớm ghiếc. Đến đây, có thể bạn đang mong đợi một viễn cảnh tận thế, nơi loài người bị diệt vong hoặc thế giới đi đến hồi kết.

Nhưng sự thật là việc mọi người đồng loạt xì hơi sẽ không gây ra hậu quả tàn khốc đến vậy. Mặc dù chắc chắn có thể ghi nhận một số trường hợp tử vong và thương tích do tác động của lượng khí cũng như âm lượng phát ra, nhưng đại đa số mọi người sẽ an toàn. Sau cùng, các chất khí sẽ phân tán vào không gian và mọi thứ sẽ dần trở lại trạng thái bình thường.

Chưa kể đến việc rất nhiều trong số đó thậm chí sẽ không phát ra bất kỳ mùi hương nào, bởi chỉ có 1% số lần xì hơi hàng ngày của chúng ta là có chứa lưu huỳnh. Hơn nữa, tất cả lượng khí khổng lồ bị thải ra sẽ hoàn toàn không gây tổn hại đến hành tinh. Suy cho cùng, việc xì hơi diễn ra nhiều lần mỗi ngày đối với tất cả mọi người.

Dù chúng ta có thực hiện hành động đó cùng một lúc, sự khác biệt tạo ra cũng không quá lớn vì con người vẫn đang đẩy những loại khí này vào không khí hàng ngày. Về nguy cơ từ khí metan, dữ liệu cho thấy 50% số lần xì hơi không hề sản sinh ra loại khí này.

Vì vậy, một que diêm được châm lên giữa thời khắc đó cũng sẽ không thể tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ đầy tính hủy diệt từ trên trời rơi xuống. Tóm lại, đây sẽ chỉ là một sự kiện bốc mùi, ồn ào và gớm ghiếc, chứ không mang lại sự chấm hết cho nhân loại.