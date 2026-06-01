Quốc gia từng giàu bậc nhất thế giới nhờ phân chim

Thứ hai, 20:19 01/06/2026 | Chuyện đó đây

Từng hưởng lợi từ "vàng trắng" tự nhiên của chính mình, giờ đây quốc gian này lại trở thành một "bãi rác" hoang tàn của nhân loại.

Có những quốc gia làm giàu nhờ dầu mỏ, có nơi dựa vào công nghệ hay du lịch. Nhưng có một hòn đảo nhỏ bé giữa Thái Bình Dương đã làm nên lịch sử theo cách không ai ngờ tới: trở thành quốc gia giàu có bậc nhất hành tinh chỉ nhờ... phân chim. Và cũng chính nơi đó, giờ đây, đã trở thành một "bãi rác" hoang tàn của nhân loại.

Đống "vàng trắng" biến hòn đảo thành thiên đường

Nauru - quốc đảo vỏn vẹn 21 km2 - từng là cái tên khiến cả thế giới phải ngước nhìn trong thập niên 80 vì độ giàu có. Nguồn gốc của sự giàu có không đến từ những mỏ vàng hay kim cương lấp lánh, mà từ lớp quặng photphorit (phân chim biển tích tụ hàng ngàn năm) dày đặc bao phủ hòn đảo.

Sau khi độc lập vào năm 1968, Nauru nắm toàn quyền khai thác "kho báu" này. Trong chớp mắt, họ trở thành quốc gia có GDP bình quân đầu người cao thứ hai thế giới, chỉ sau UAE. Người dân Nauru sống trong một "thiên đường không tưởng": không thuế, y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, và mỗi gia đình sở hữu trung bình tới 4 chiếc ô tô sang trọng. Cuộc sống mỗi ngày như một bữa tiệc bất tận, nơi tiền bạc nhiều đến mức người dân quên cả khái niệm tiết kiệm.

Từ "thiên đường" thành bãi rác khổng lồ

Nhưng cái giá của sự xa xỉ đó là sự tàn phá khủng khiếp. Việc khai thác quặng lộ thiên triệt để đã biến 80% diện tích hòn đảo trở thành một vùng đất cằn cỗi, nham nhở như bề mặt của mặt trăng. Khi nguồn "vàng trắng" cạn kiệt, Nauru cũng rơi tự do xuống đáy vực.

Ngày nay, những gì còn sót lại không phải là sự giàu sang, mà là hàng loạt xe sang rỉ sét nằm chỏng chơ giữa những bãi phế liệu, những khu rừng bị xóa sổ và một môi trường sống suy kiệt nặng nề. Nauru không còn là một quốc gia, mà giống như một bãi rác khổng lồ của chính những sai lầm trong quá khứ.

Đất đai không thể canh tác, thực phẩm phải nhập khẩu toàn bộ từ Úc hoặc New Zealand - đa phần là đồ hộp giá rẻ, nhiều đường và chất béo. Kết quả? Nauru trở thành quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới (trên 70% dân số) và đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng.

Lời nguyền tài nguyên và bài học xương máu

Nauru chính là ví dụ điển hình nhất trong các giáo trình kinh tế về "lời nguyền tài nguyên". Khi tiền bạc đến quá dễ dàng mà không có sự quản trị, nó không tạo ra sự phát triển bền vững mà chỉ nuôi dưỡng lối sống hưởng thụ độc hại.

Trong những năm khủng hoảng sau đó, Nauru thậm chí phải xoay xở bằng những cách "lạ đời": từ việc biến mình thành "thiên đường rửa tiền" cho các băng nhóm quốc tế, đến việc cho thuê đất để đặt trại tị nạn nhằm đổi lấy viện trợ.

Giờ đây, khi đứng trên những ngọn đồi đá vôi lởm chởm, người ta chỉ còn thấy một Nauru cô độc, vật lộn với biến đổi khí hậu và nguy cơ biến mất khỏi bản đồ do mực nước biển dâng cao. Câu chuyện của Nauru không chỉ là về phân chim hay phốt phát, mà là bài học đắt giá về việc con người có thể nhanh chóng "đốt cháy" cả một tương lai dân tộc chỉ vì những lợi ích ngắn hạn trước mắt.

