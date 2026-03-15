Hồng Lan đăng quang Hoa hậu Nhân ái, xúc động cảm ơn người chồng đã sát cánh suốt cuộc thi

Tối 14/3, tại sân khấu ngoài trời Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Hội đồng giám khảo năm nay có sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn - Trưởng BGK và ca sĩ Thanh Thảo. Kết quả chung cuộc, chủ nhân vương miện hoa hậu đã thuộc về Nguyễn Hoàng Vân (TP. HCM).



Cùng với đó, BTC còn trao danh hiệu Á hậu và các giải phụ. Giải phụ gây chú ý nhất là danh hiệu Hoa hậu Nhân ái đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng Lan đến từ TP. Đà Nẵng, với dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa mang tên "Vòng tay yêu thương". Ngoài ra, cô còn được trao giải phụ Người đẹp Dạ hội.

Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Thanh Thảo và các thành viên BGK trao giải danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Lan.

Trong khoảnh khắc trang trọng của đêm chung kết, Nguyễn Thị Hồng Lan xúc động đón nhận vương miện, sash danh hiệu, cúp lưu niệm cùng bằng chứng nhận dành cho Hoa hậu Nhân ái.

Ở phần thi ứng xử mang tính quyết định, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Lan nhận được câu hỏi chung từ Ban Giám khảo: "Nếu trở thành tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, bạn sẽ gửi thông điệp gì đến phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới?", cô trả lời: "Phải khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ ngày nay, không chỉ giữ lửa cho gia đình mà còn kiến tạo giá trị cho xã hội. Người phụ nữ cần không ngừng học hỏi, vận động và hoàn thiện bản thân để nâng cao trí tuệ. Quan trọng hơn cả là lan tỏa những giá trị nhân ái, cùng chung tay xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và giàu tình yêu thương hơn".

Với dự án thiện nguyện đầy ý nghĩa mang tên "Vòng tay yêu thương", Nguyễn Thị Hồng Lan đã giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi.

Câu trả lời mạch lạc cùng sự điềm tĩnh đã để lại ấn tượng với Ban Giám khảo và khán giả, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia.

Bên cạnh phần thi ứng xử giàu cảm xúc, dự án thiện nguyện "Vòng tay yêu thương" – chương trình mà Nguyễn Thị Hồng Lan đã ấp ủ trong suốt nhiều tháng cũng nhận được sự đánh giá cao từ BTC và Hội đồng Giám khảo. Dự án hướng đến việc kết nối cộng đồng, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Chính sự chân thành cùng tâm huyết ấy đã giúp cô chinh phục danh vị Hoa hậu Nhân ái.

Nguyễn Thị Hồng Lan tự tin trình diễn trong các phần thi.

Đến từ TP. Đà Nẵng, Nguyễn Thị Hồng Lan hiện kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, đồng thời cung cấp nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người lao động địa phương.

Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu, người đẹp không giấu được niềm xúc động khi gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ. Đặc biệt, chồng cô đã đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô trong suốt hơn một tuần tham gia cuộc thi tại phố núi Pleiku. Cô cho biết chính tình yêu thương và sự ủng hộ của người thân đã tiếp thêm động lực để mình tự tin theo đuổi hành trình tại cuộc thi cũng như trong cuộc sống.