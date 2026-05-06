Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?
GĐXH - Nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã từ bỏ thừa kế khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD từ vợ để lại.
Diễn viên Trì Trọng Thụy - nổi tiếng với vai “Đường Tăng”, mới đây được bắt gặp xuất hiện tại một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh, QQ đưa tin. Trong trang phục giản dị, nam diễn viên ngồi lặng lẽ tụng kinh.
Bên cạnh đó, cũng theo QQ, diễn viên 74 tuổi đã từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế, bao gồm cổ phần và tài sản kinh doanh của vợ ông là doanh nhân Trần Lệ Hoa. Khối tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính lên tới 47 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD). Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy chỉ giữ lại quyền quản lý bảo tàng gỗ.
Cũng theo nguồn tin của QQ, thời điểm trước khi vợ mất, nam diễn viên đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khi tang lễ diễn ra, ông chỉ ở bên vợ và tụng kinh.
Nữ tỷ phú Trung Quốc - bà Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 85 tuổi. Bà Trần Lệ Hoa là doanh nhân nổi tiếng, năm 2016, bà đứng top 1 nữ tỷ phú giàu nhất nước, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Sau khi qua đời, bà để lại khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD). Năm 1990, bà được khán giả biết đến khi kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, diễn viên gạo cội nổi danh từ phim "Tây du ký" 1986.
Trong sự nghiệp kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ buôn bán bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Gia đình bà sở hữu khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới như New Zealand hay Australia... Tài sản cốt lõi của bà Trần Lệ Hoa có Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành, hiện giờ là tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh...
Theo 163, tỷ phú Trần Lệ Hoa không chỉ sớm tính đến quyền thừa kế theo huyết thống mà còn ghi nhận 36 năm cống hiến của ông Trì Trọng Thụy. Sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác. Theo di chúc và pháp luật, tiền mặt, bất động sản và tài sản cá nhân sẽ được thừa kế chung bởi Trì Trọng Thụy và ba người con riêng của tỷ phú Trần Lệ Hoa.
Còn theo Sina, trước đây "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy từng lên tiếng từ chối thừa kế khối tài sản khổng lồ bởi ông không có con cái, cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiền trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trải qua hôn nhân kéo dài suốt 36 năm, ông cũng đã chứng minh rằng kết hôn với bà xã doanh nhân giàu có là vì tình cảm chứ không vì vật chất.
Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷThế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.
Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ KhôngThế giới showbiz - 5 ngày trước
Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.
Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọngThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.
Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Từng gắn bó với bản tin thời sự và lồng tiếng trong các bộ phim kinh điển, giọng đọc của nữ BTV này trở thành huyền thoại với nhiều khán giả.
'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa: Viết 300 thư tay, tặng vợ nhẫn kim cương ở sân bayThế giới showbiz - 1 tuần trước
Trái ngược với hình tượng của Trư Bát Giới, diễn viên Mã Đức Hoa ngoài đời là người chồng chung thuỷ, lãng mạn.
Mãng xà tinh của 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnhThế giới showbiz - 1 tuần trước
Mãng xà tinh - yêu quái từng khiến nhiều khán giả ám ảnh trong "Tây du ký" được thể hiện bởi một mỹ nhân, có sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.
Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan KhuêThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà được khen sang chảnh và cách lựa chọn trang phục, phụ kiện trang sức vô cùng tinh tế, giúp cô khoe được thần thái nổi bật khi đọ sắc cùng Hương Giang, Lan Khuê.
Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu hồng chạy điện của Porsche.
Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Sau khi ly hôn chồng Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm chọn cuộc sống đơn giản ở Mỹ. Cô ở nhà thuê, không còn mua sắm hay tiệc tùng mà tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.