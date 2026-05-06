Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Diễn viên Trì Trọng Thụy - nổi tiếng với vai “Đường Tăng”, mới đây được bắt gặp xuất hiện tại một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh, QQ đưa tin. Trong trang phục giản dị, nam diễn viên ngồi lặng lẽ tụng kinh.

Bên cạnh đó, cũng theo QQ, diễn viên 74 tuổi đã từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế, bao gồm cổ phần và tài sản kinh doanh của vợ ông là doanh nhân Trần Lệ Hoa. Khối tài sản của bà Trần Lệ Hoa ước tính lên tới 47 tỷ NDT (khoảng 6,8 tỷ USD). Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy chỉ giữ lại quyền quản lý bảo tàng gỗ.

Cũng theo nguồn tin của QQ, thời điểm trước khi vợ mất, nam diễn viên đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khi tang lễ diễn ra, ông chỉ ở bên vợ và tụng kinh.

“Đường Tăng” Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa.

Nữ tỷ phú Trung Quốc - bà Trần Lệ Hoa đã qua đời ngày 5/4 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hưởng thọ 85 tuổi. Bà Trần Lệ Hoa là doanh nhân nổi tiếng, năm 2016, bà đứng top 1 nữ tỷ phú giàu nhất nước, xếp thứ 12 danh sách Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Sau khi qua đời, bà để lại khối tài sản 47 tỷ nhân dân tệ (hơn 6,8 tỷ USD). Năm 1990, bà được khán giả biết đến khi kết hôn với "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy, diễn viên gạo cội nổi danh từ phim "Tây du ký" 1986.

Trong sự nghiệp kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa làm giàu nhờ buôn bán bất động sản, xây dựng các trung tâm thương mại, khu phố buôn bán, khách sạn, chung cư cao cấp, cao ốc văn phòng ở Bắc Kinh, Hong Kong. Gia đình bà sở hữu khách sạn cao cấp ở khắp nơi trên thế giới như New Zealand hay Australia... Tài sản cốt lõi của bà Trần Lệ Hoa có Tập đoàn quốc tế Phú Hoa với 71 công ty liên quan, Hội sở tư nhân Trường An và Trung tâm thương giới tại phố Kim Bảo thuộc quận Đông Thành, hiện giờ là tấc đất tấc vàng tại Bắc Kinh...

Trì Trọng Thụy luôn đồng hành bên bà xã doanh nhân tỷ phú.

Theo 163, tỷ phú Trần Lệ Hoa không chỉ sớm tính đến quyền thừa kế theo huyết thống mà còn ghi nhận 36 năm cống hiến của ông Trì Trọng Thụy. Sau khi bà qua đời, không có màn tranh giành tài sản kịch tính như các gia tộc giàu có khác. Theo di chúc và pháp luật, tiền mặt, bất động sản và tài sản cá nhân sẽ được thừa kế chung bởi Trì Trọng Thụy và ba người con riêng của tỷ phú Trần Lệ Hoa.

Còn theo Sina, trước đây "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy từng lên tiếng từ chối thừa kế khối tài sản khổng lồ bởi ông không có con cái, cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiền trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trải qua hôn nhân kéo dài suốt 36 năm, ông cũng đã chứng minh rằng kết hôn với bà xã doanh nhân giàu có là vì tình cảm chứ không vì vật chất.