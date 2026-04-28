'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa: Viết 300 thư tay, tặng vợ nhẫn kim cương ở sân bay
Trái ngược với hình tượng của Trư Bát Giới, diễn viên Mã Đức Hoa ngoài đời là người chồng chung thuỷ, lãng mạn.
Diễn viên Mã Đức Hoa sinh năm 1945 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Ông có nền tảng võ thuật và kinh kịch trước khi bén duyên với diễn xuất. 14 tuổi, Mã Đức Hoa đăng ký vào trường Học viện Kinh kịch Trung Quốc. Năm 1982, Mã Đức Hoa được bạn bè giới thiệu nên thử vai cho phim truyền hình Tây du ký.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của ông khi được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Trư Bát Giới trong Tây du ký. Vai diễn không chỉ đưa tên tuổi ông đến gần công chúng mà còn trở thành biểu tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.
Nhân vật được xây dựng với tính cách tham ăn, hài hước, có phần háo sắc nhưng giàu tình cảm, trở thành một trong những hình tượng nổi bật nhất của tác phẩm.
Trái ngược hoàn toàn với hình tượng trên màn ảnh, ngoài đời Mã Đức Hoa là người chồng hết mực chung thủy. Ông có cuộc hôn nhân bền chặt hơn nửa thế kỷ với bà Hầu Ngọc Mẫn. Bà kém chồng 3 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà sống kín tiếng, là người phụ nữ truyền thống, chịu thương chịu khó và luôn hết lòng vì gia đình.
Nghệ sĩ Mã Đức Hoa từng chia sẻ, ông và vợ quen nhau qua sự mai mối của hàng xóm. Tuy nhiên, ngay lần gặp đầu, ông không có thiện cảm với đối phương. Sau vài câu hỏi xã giao thường thấy trong những buổi xem mắt, cả hai chỉ trao đổi thông tin liên lạc rồi gần như không giữ liên hệ.
Không lâu sau, một người khác lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Trong lần gặp lại, “Trư Bát Giới” đã cố tình thử lòng bà bằng cách mặc chiếc quần có hai miếng vá lớn.
Tuy nhiên thay vì chê bai, bà Mẫn thậm chí còn khen miếng vá rất đều và đẹp. Câu nói đấy khiến Mã Đức Hoa có cảm tình với bà xã. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định về chung nhà. Đến năm 1973, vợ chồng ông chào đón con trai đầu lòng.
Tình cảm của cặp đôi nảy nở sâu sắc sau khi về chung một nhà. Mã Đức Hoa nhiều lần thừa nhận chính sự đảm đang, khéo léo của vợ đã khiến ông ngày càng trân trọng tổ ấm.
Trong thời gian quay Tây du ký kéo dài tới 4 năm, điều kiện liên lạc còn hạn chế, hai vợ chồng chủ yếu giữ kết nối bằng thư tay. Ông đã viết tổng cộng khoảng 300 bức thư gửi về cho vợ. Nam diễn viên từng chia sẻ, chỉ cần một tuần không nhận được thư hồi âm, ông đã cảm thấy bồn chồn, mất ngủ.
Khoảng thời gian đó, bà Hầu Ngọc Mẫn một mình quán xuyến gia đình, thậm chí từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc. Sự hy sinh thầm lặng ấy trở thành điều khiến ông luôn day dứt và biết ơn suốt cuộc đời.
Gần 60 năm bên nhau, vợ chồng Mã Đức Hoa hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn. Cả hai chọn cách nhường nhịn, bao dung để giữ gìn hạnh phúc.
“T ôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm những chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp dù là nhỏ”, nam nghệ sĩ chia sẻ.
Dù không phải người quá lãng mạn, ông vẫn dành cho vợ những bất ngờ giản dị. Trong một chuyến công tác tại Bỉ, ông đặt chế tác một chiếc nhẫn kim cương làm quà sinh nhật 70 tuổi cho bà và trao ngay tại sân bay khi trở về. Nam diễn viên và vợ thường xuyên đi du lịch ở tuổi xế chiều.
Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2019, Mã Đức Hoa dành lời cảm ơn chân thành đến bà xã Hầu Ngọc Mẫn. Ông gọi vợ là "một nửa quan trọng nhất của đời mình". Nam diễn viên U80 chia sẻ tuy vợ kém ông 3 tuổi nhưng lại chín chắn, tháo vát và luôn chu toàn mọi việc.
“Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng bền chặt hơn, chúng tôi không còn là mối quan hệ phù hợp với nhau như thuở ban đầu mà từ lâu đã trở thành tình yêu đích thực của nhau”, ông tâm sự.
Hiện vợ chồng ông sống an yên bên con trai Mã Dương – doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực truyền thông sau thời gian du học tại Singapore. Không nối nghiệp cha, nhưng con trai là niềm tự hào lớn của nam nghệ sĩ.
Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật tích cực. Ông và vợ sống vui vầy bên con cháu trong một căn biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông giữ tinh thần yêu đời, lạc quan, thậm chí trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi.
Trong đời thường, "Trư Bát Giới" yêu thích quay TikTok, thường xuyên đăng tải những clip vui nhộn lên mạng xã hội. Ông thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Không chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ông cũng năng nổ tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, dự án liên quan đến Tây du ký.
Mãng xà tinh của 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, sáng lập cả học viện điện ảnhThế giới showbiz - 3 ngày trước
Mãng xà tinh - yêu quái từng khiến nhiều khán giả ám ảnh trong "Tây du ký" được thể hiện bởi một mỹ nhân, có sự nghiệp nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.
Hồ Ngọc Hà khoe thần thái sang chảnh bên Hương Giang, Lan KhuêThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà được khen sang chảnh và cách lựa chọn trang phục, phụ kiện trang sức vô cùng tinh tế, giúp cô khoe được thần thái nổi bật khi đọ sắc cùng Hương Giang, Lan Khuê.
Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồngThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu hồng chạy điện của Porsche.
Cuộc sống giản dị, ở nhà thuê tại Mỹ của Á hậu Việt vừa tham gia casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Sau khi ly hôn chồng Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm chọn cuộc sống đơn giản ở Mỹ. Cô ở nhà thuê, không còn mua sắm hay tiệc tùng mà tập trung vào những niềm vui giản dị trong cuộc sống.
Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's SecretThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân LanThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Ngọc Trinh bị chính Xuân Lan "đưa" xuống âm phủ và cô bị vây hãm giữa các hồn ma trong phim kinh dị có tên "Thẩm mỹ viện âm phủ".
Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát ViệtThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Nhan sắc Hà Thúy Anh hiện tại được khen trẻ trung hơn cả thời cô thi Giọng hát Việt 14 năm trước.
Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạoThế giới showbiz - 1 tuần trước
Trong số dàn diễn viên phụ của Tây du ký 1986, mỹ nhân này được xem là một trong những người có sự nghiệp thành công nhất.
Á hậu quê Khánh Hòa từng sống cảnh bố mẹ ly hôn, mẹ làm giúp việc, cuộc sống ra sao sau 3 năm đăng quang?Thế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Á hậu Huỳnh Minh Kiên mới chia sẻ về cuộc sống sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam. Từ gia cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, hiện cô tự chủ kinh tế, mẹ đã nghỉ làm giúp việc.
Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vuiThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Công ty của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang được trao cup Khát vọng Cống hiến vì những thành tựu đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác.
