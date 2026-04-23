Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Thứ năm, 19:45 23/04/2026 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm xác nhận tham gia casting Victoria's Secret và đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới. Sự trở lại của người đẹp đã thu hút được nhiều sự chú ý.

Ngày 23/4, ban tổ chức Victoria's Secret công bố một số gương mặt tham gia casting cho show thời trang sắp diễn ra tại Mỹ, trong đó có Trương Tri Trúc Diễm. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết đang tập luyện nghiêm túc để nâng cao thể lực, chuẩn bị cho quá trình tuyển chọn.

Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret ở tuổi 39 - Ảnh 1.

Trương Tri Trúc Diễm tiết lộ đang tích cực rèn luyện thể lực để chinh phục cơ hội mới.

Vòng casting trực tuyến của chương trình diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có điều kiện là cư dân hợp pháp và có quyền làm việc tại Mỹ. Đây cũng là lợi thế của Trúc Diễm khi cô đang sinh sống và làm việc tại đây.

Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret ở tuổi 39 - Ảnh 2.

Hình ảnh Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret.

Theo WWD, Victoria's Secret duy trì quy trình tuyển chọn gồm ba vòng nghiêm ngặt. Ở vòng đầu tiên – tuyển trực tuyến, thí sinh cần cung cấp hồ sơ với các chỉ số hình thể (thường yêu cầu chiều cao trên 1,75 m, số đo cân đối), bộ ảnh mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ (ảnh chân dung, toàn thân, góc nghiêng) cùng video giới thiệu bản thân. 

Nếu vượt qua vòng này, ứng viên sẽ bước vào vòng hai với phần casting trực tiếp tại các trung tâm lớn ở Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Hành trình sự nghiệp và dấu ấn nhan sắc

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, sở hữu số đo 83-60-90 cm. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp Á Đông thanh tú nhưng vẫn gợi cảm, cùng khí chất sang trọng đặc trưng. Ở tuổi 39, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, sắc nét và khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách trang điểm.

Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret ở tuổi 39 - Ảnh 3.

Sắc vóc ấn tượng của cô khi tham dự lễ hội Coachella mới đây. (Ảnh: Instagram)

Năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới", trở thành Á hậu Việt đầu tiên đạt thành tích này. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đoạt giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và lọt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011.

Trong những năm 2000, Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và chiến dịch quảng cáo. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. 

Bên cạnh đó, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong các phim như Nhật ký Bạch Tuyết, Đam mê, đặc biệt gây chú ý với vai diễn trong Âm mưu giày gót nhọn của đạo diễn Hàm Trần.

Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret ở tuổi 39 - Ảnh 4.

Khoảnh khắc đời thường của Trúc Diễm.

Biến cố cuộc sống và màn trở lại

Khi sự nghiệp đang phát triển, Trúc Diễm kết hôn và dần rút khỏi showbiz từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, nhưng chỉ sau 6 tháng đã xác nhận ly hôn. 

Tại Mỹ, người đẹp tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi kinh doanh thất bại. Không chỉ vậy, cô còn mắc bệnh cường giáp, khiến ngoại hình và thể trạng thay đổi đáng kể do phát hiện muộn.

Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret ở tuổi 39 - Ảnh 5.

Sau hơn hai năm điều trị, Trúc Diễm dần hồi phục sức khỏe, lấy lại phong độ và quay trở lại với đam mê nghệ thuật. Á hậu duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên chạy bộ và leo núi. Thỉnh thoảng, cô về Việt Nam thăm gia đình. Đầu năm nay, cô cùng người thân đi du lịch tại Ninh Bình, Hạ Long.

Hiện tại, ở tuổi 39, người đẹp đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Việc tham gia casting Victoria's Secret được xem là bước đi đáng chú ý, đánh dấu nỗ lực trở lại sân khấu thời trang quốc tế của cô sau nhiều biến cố.

Cuộc sống của Trúc Diễm sau 3 năm sang MỹCuộc sống của Trúc Diễm sau 3 năm sang Mỹ

Người mẫu Trúc Diễm tận hưởng cuộc sống độc thân, có sự nghiệp riêng sau ba năm định cư Mỹ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Á hậu Trúc Diễm từng trắng tay sang Mỹ, ly hôn chồng Việt kiều giờ ra sao?

Á hậu Trúc Diễm từng trắng tay sang Mỹ, ly hôn chồng Việt kiều giờ ra sao?

Bài tập bụng cực hiệu quả giúp Trương Tri Trúc Diễm có đường rãnh hấp dẫn

Bài tập bụng cực hiệu quả giúp Trương Tri Trúc Diễm có đường rãnh hấp dẫn

Trúc Diễm về nước sau hai năm định cư Mỹ

Trúc Diễm về nước sau hai năm định cư Mỹ

Ly hôn chồng Việt kiều sau 6 năm chung sống, Á hậu Trúc Diễm hiện tại ra sao?

Ly hôn chồng Việt kiều sau 6 năm chung sống, Á hậu Trúc Diễm hiện tại ra sao?

Cuộc sống của Trúc Diễm trong hai năm ở Mỹ

Cuộc sống của Trúc Diễm trong hai năm ở Mỹ

Cùng chuyên mục

Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Ngọc Trinh bị chính Xuân Lan "đưa" xuống âm phủ và cô bị vây hãm giữa các hồn ma trong phim kinh dị có tên "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt

Nhan sắc Hà Thúy Anh sau 14 năm thi Giọng hát Việt

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Nhan sắc Hà Thúy Anh hiện tại được khen trẻ trung hơn cả thời cô thi Giọng hát Việt 14 năm trước.

Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo

Mỹ nhân lên hình vài phút trong 'Tây du ký': Sự nghiệp rực rỡ, giờ làm lãnh đạo

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

Trong số dàn diễn viên phụ của Tây du ký 1986, mỹ nhân này được xem là một trong những người có sự nghiệp thành công nhất.

Á hậu quê Khánh Hòa từng sống cảnh bố mẹ ly hôn, mẹ làm giúp việc, cuộc sống ra sao sau 3 năm đăng quang?

Á hậu quê Khánh Hòa từng sống cảnh bố mẹ ly hôn, mẹ làm giúp việc, cuộc sống ra sao sau 3 năm đăng quang?

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Á hậu Huỳnh Minh Kiên mới chia sẻ về cuộc sống sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam. Từ gia cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, hiện cô tự chủ kinh tế, mẹ đã nghỉ làm giúp việc.

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Công ty của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang được trao cup Khát vọng Cống hiến vì những thành tựu đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác.

SOOBIN lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến

SOOBIN lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - SOOBIN lập cú ăn ba gồm: Chương trình của năm, Music Video của năm và Nam ca sĩ của năm.

Tái phạm ngôn từ phản cảm, chế tài nào đủ sức 'răn đe' Rapper B Ray?

Tái phạm ngôn từ phản cảm, chế tài nào đủ sức 'răn đe' Rapper B Ray?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Từng bị cơ quan chức năng "tuýt còi" vì những ca từ dung tục, thế nhưng Rapper B Ray vẫn tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ khi có những phát ngôn mang tính hạ thấp phụ nữ. Đã đến lúc cần có những chế tài mạnh tay hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc "nhắc nhở" hay "gỡ bỏ sản phẩm".

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.

'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

'Lê Sơn lão mẫu' Tây du ký: Đi du lịch vẫn xin đóng vai, là bạn thân Tôn Ngộ Không

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Vai diễn nhỏ của cố nghệ sĩ Lý Ân Kỳ, một tên tuổi nghệ sĩ lão làng của màn ảnh Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

Xem nhiều

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang có tin vui

Thế giới showbiz

GĐXH - Công ty của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – doanh nhân Đỗ Vinh Quang được trao cup Khát vọng Cống hiến vì những thành tựu đào tạo ra những thế hệ cầu thủ vàng cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như nhiều hoạt động thể thao đỉnh cao, phong trào khác.

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz
Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Thế giới showbiz
Tái phạm ngôn từ phản cảm, chế tài nào đủ sức 'răn đe' Rapper B Ray?

Tái phạm ngôn từ phản cảm, chế tài nào đủ sức 'răn đe' Rapper B Ray?

Thế giới showbiz
SOOBIN lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến

SOOBIN lập thành tích vô tiền khoáng hậu ở Giải thưởng âm nhạc Cống hiến

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top