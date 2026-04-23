Thân thế Á hậu Việt sống ở Mỹ, 39 tuổi vẫn casting Victoria's Secret

Ngày 23/4, ban tổ chức Victoria's Secret công bố một số gương mặt tham gia casting cho show thời trang sắp diễn ra tại Mỹ, trong đó có Trương Tri Trúc Diễm. Trên trang cá nhân, người đẹp cho biết đang tập luyện nghiêm túc để nâng cao thể lực, chuẩn bị cho quá trình tuyển chọn.

Vòng casting trực tuyến của chương trình diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có điều kiện là cư dân hợp pháp và có quyền làm việc tại Mỹ. Đây cũng là lợi thế của Trúc Diễm khi cô đang sinh sống và làm việc tại đây.

Theo WWD, Victoria's Secret duy trì quy trình tuyển chọn gồm ba vòng nghiêm ngặt. Ở vòng đầu tiên – tuyển trực tuyến, thí sinh cần cung cấp hồ sơ với các chỉ số hình thể (thường yêu cầu chiều cao trên 1,75 m, số đo cân đối), bộ ảnh mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ (ảnh chân dung, toàn thân, góc nghiêng) cùng video giới thiệu bản thân.

Nếu vượt qua vòng này, ứng viên sẽ bước vào vòng hai với phần casting trực tiếp tại các trung tâm lớn ở Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Hành trình sự nghiệp và dấu ấn nhan sắc

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, sở hữu số đo 83-60-90 cm. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp Á Đông thanh tú nhưng vẫn gợi cảm, cùng khí chất sang trọng đặc trưng. Ở tuổi 39, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, sắc nét và khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách trang điểm.

Năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào "Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới", trở thành Á hậu Việt đầu tiên đạt thành tích này. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, đoạt giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và lọt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011.

Trong những năm 2000, Trúc Diễm là người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên các tạp chí và chiến dịch quảng cáo. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Bên cạnh đó, người đẹp còn tham gia diễn xuất trong các phim như Nhật ký Bạch Tuyết, Đam mê, đặc biệt gây chú ý với vai diễn trong Âm mưu giày gót nhọn của đạo diễn Hàm Trần.

Biến cố cuộc sống và màn trở lại

Khi sự nghiệp đang phát triển, Trúc Diễm kết hôn và dần rút khỏi showbiz từ năm 2015. Đến tháng 6/2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng, nhưng chỉ sau 6 tháng đã xác nhận ly hôn.

Tại Mỹ, người đẹp tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi kinh doanh thất bại. Không chỉ vậy, cô còn mắc bệnh cường giáp, khiến ngoại hình và thể trạng thay đổi đáng kể do phát hiện muộn.

Sau hơn hai năm điều trị, Trúc Diễm dần hồi phục sức khỏe, lấy lại phong độ và quay trở lại với đam mê nghệ thuật. Á hậu duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên chạy bộ và leo núi. Thỉnh thoảng, cô về Việt Nam thăm gia đình. Đầu năm nay, cô cùng người thân đi du lịch tại Ninh Bình, Hạ Long.

Hiện tại, ở tuổi 39, người đẹp đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Việc tham gia casting Victoria's Secret được xem là bước đi đáng chú ý, đánh dấu nỗ lực trở lại sân khấu thời trang quốc tế của cô sau nhiều biến cố.