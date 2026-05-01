Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ Không

Thứ sáu, 06:31 01/05/2026 | Thế giới showbiz

Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.

"Tây du ký" được coi là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, cùng với "Tam quốc diễn nghĩa", "Thủy hử", "Hồng lâu mộng". Tính tới thời điểm hiện tại, phim đã được phát sóng hơn 3.000 lần tại Trung Quốc. Với nhiều thế hệ khán giả Việt, bộ phim là một phần ký ức tuổi thơ khiến họ không thể quên.

Vào thời điểm thực hiện, "Tây du ký" được coi là dự án quan trọng của truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế eo hẹp, các thành viên đoàn làm phim đều được trả cát-xê rất thấp. Nam diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng lúc đầu được trả 50 NDT/tập.

Trong suốt 6 năm đóng 25 tập phim, Lục Tiểu Linh Đồng nhận được tổng số tiền là 2.000 NDT (tính theo tỷ giá hiện nay là khoảng 7,7 triệu đồng). Chính vì mức thù lao quá thấp đó mà Lục Tiểu Linh Đồng thậm chí còn không đủ tiền để tổ chức đám cưới.

Mã Đức Hoa đóng vai Trư Bát Giới, nhận cát-xê tương đương với Lục Tiểu Linh Đồng, khoảng 80 NDT/tập phim.

"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa nhận cát-xê 70 NDT/tập, thấy thấp hơn mức thù lao của Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa. Đạo diễn Dương Khiết giải thích, Mã Đức Hoa và Lục Tiểu Linh Đồng được trả cao hơn vì phải hóa trang rất nhiều và phải thực hiện nhiều cảnh quay hành động mạo hiểm.

Tuy nhiên, Từ Thiếu Hoa vẫn không phục. Cuối cùng đạo diễn đành phải tăng cho ông 5 NDT mỗi tập phim. Một thời gian, Từ Thiếu Hoa rút khỏi đoàn với lý do muốn tập trung học cao học. Đây cũng là lý do vai Đường Tăng phải thay diễn viên một lần nữa.

Trong khi dàn diễn viên chính của phim được trả cát-xê rất thấp thì người đóng vai Bạch Long Mã lại nhận được thù lao cao hơn hẳn. Dù chỉ xuất hiện trong 3 tập phim nhưng nam diễn viên Vương Bá Chiêu được trả hơn 500 NDT/tập, cao gấp 10 lần của Lục Tiểu Linh Đồng.

Vương Bá Chiêu cho hay, ban đầu ông không muốn nhận vai Bạch Long Mã nên đưa ra mức cát-xê cao để đạo diễn Dương Khiết phải rút lại lời mời. Tuy nhiên đạo diễn vẫn đồng ý vì đánh giá cao ngoại hình và danh tiếng của Vương Bá Chiêu. "Sau này khi có dịp gặp lại đạo diễn, tôi đều cúi đầu xin lỗi bà", Vương Bá Chiêu từng chia sẻ.

Diễn viên Mã Lan đảm nhận vai Ân tiểu thư - mẹ của Đường Tăng chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 phút trong phim. Song ít ai biết, bà là người được trả cát-xê cao nhất và còn được hưởng ưu đãi riêng mà không diễn viên nào của "Tây du ký" có được.

Mã Lan được đạo diễn Dương Khiết thuê máy bay chở từ Bắc Kinh tới Vân Nam quay phim trong một ngày rồi lập tức trở về. Nguyên nhân khiến Mã Lan được nhận chế độ đặc biệt vì bà là một diễn viên hạng A cấp quốc gia. Thời điểm đó, Mã Lan đã đảm nhận nhiều vai chính trong các vở kịch nổi tiếng. Bà nhận được rất nhiều giải thưởng uy tín.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

