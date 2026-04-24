Hoa hậu Kỳ Duyên tậu xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên mạnh tay chi gần 5 tỷ đồng để sắm chiếc siêu xe màu hồng chạy điện của Porsche.
Tối ngày 24/4, Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc nhận chiếc siêu xe mới phiên bản màu hồng của Porsche. Cô cho biết đã phải chờ đợi 3 tháng mới được "rước nàng về rinh".
Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng trước sự thành công và cuộc sống ngày càng sung túc của nàng hậu.
Chiếc xe này hiện là biểu tượng cho quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên xe điện của Porsche, kết hợp giữa linh hồn của một chiếc xe thể thao truyền thống với công nghệ tương lai. Tại thị trường Việt Nam, giá niêm yết của Porsche Taycan là hơn 4,6 tỷ đồng, có phiên bản lên đến hơn 9,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, với các tùy chọn (options) thêm về màu sơn, mâm xe và nội thất, tổng giá trị lăn bánh chiếc xe của Kỳ Duyên có thể lên tới 5 - 7 tỷ đồng.
Theo thông tin được đăng tải trên Porsche Việt Nam, tùy thuộc vào biến thể thân xe và động cơ, phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn WLTP đã tăng lên tới 678km, tương đương tăng 175km hoặc 35% so với mẫu xe tiền nhiệm. Taycan mới không chỉ cần ít trạm sạc hơn trong những hành trình dài, mà thời gian sạc cũng nhanh hơn: tại các điểm sạc DC 800V, chiếc xe có thể sạc với công suất lên tới 320 kW, nhiều hơn 50kW so với trước đây. Thời gian sạc nhanh của pin hiệu suất Performance Battery đã được nâng cấp đáng kể: công suất sạc trên 300 kW có thể duy trì lên tới 5 phút và thậm chí có thể đạt được công suất lớn hơn trong thời gian nhanh hơn, ngay cả ở nhiệt độ thấp.
Trước khi sở hữu dòng xe này, Kỳ Duyên từng sắm nhiều xe sang nhưng chỉ đi một thời gian là lên đời hoặc thay đổi.
Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Kỳ Duyên từng gây chú ý khi mua chiếc Jaguar XF. Thời điểm đó, việc một hoa hậu trẻ tuổi sở hữu sedan hạng sang của Anh quốc đã tạo ra nhiều bàn luận trong cộng đồng yêu xe.
Tuy nhiên, chiếc Jaguar chỉ gắn bó với cô trong khoảng một năm. Đến năm 2016, Kỳ Duyên chuyển sang sử dụng dòng sedan của Đức khi mua chiếc Mercedes-Benz E 200. Sau đó, cô tiếp tục nâng cấp lên Mercedes-Benz E 300 AMG, một phiên bản thể thao hơn trong dòng E-Class.
Gần đây nhất, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi "mạnh tay" tậu xế hộp Range Rover Velar gần 6 tỉ đồng. Chiếc xe được trang bị hệ thống giải trí Touch Pro Duo với hai màn hình cảm ứng đặt dọc, cho phép điều khiển đa phương tiện một cách trực quan, giảm thiểu nút bấm vật lý để tạo không gian cabin tinh gọn.
Hệ thống này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng các tính năng định vị, điều khiển bằng giọng nói. Khoang lái của chiếc xe Kỳ Duyên tậu mang lại sự sang trọng với chất liệu da cao cấp, ghế chỉnh điện đa hướng, hệ thống treo khí nén linh hoạt điều chỉnh theo địa hình - một điểm mạnh giúp xe vận hành êm ái cả trong đô thị lẫn đường trường.
