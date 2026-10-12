Sầu Riêng Việt Nam liên tục đón tin vui mới, chính thức có ‘visa’ vào thị trường tỷ dân của thế giới

Từ lâu, sầu riêng được biến là một trong những loại trái cây có hương vị đặc trưng, thơm ngon, bổ dưỡng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành "vua trái cây". Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng.

Sự khác biệt giữa các loại sầu riêng đến từ giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Những yếu tố này quyết định độ béo, độ ngọt, mùi thơm cũng như kích thước hạt và múi. Hiện tại trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng, nhưng phổ biến nhất vẫn là sầu riêng Ri 6, sầu Thái Monthong, sầu Black Thorn, sầu Musang King…. Tùy vào từng thời điểm, chất lượng giá sầu riêng có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/kg (tùy loại và chất lượng).

Sầu riêng là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 1,37 tỷ USD, tăng 27,6% so với tháng trước và tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu rau quả vượt mốc 1 tỷ USD, đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục theo tháng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 6,15 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả trong tháng 8 đạt khoảng 271 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước nhưng tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng, Việt Nam chi khoảng 2,12 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tùy vào từng thời điểm và từng loại sầu sẽ có giá bán khác nhau.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), sầu riêng tiếp tục là một trong những mặt hàng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Hiện vụ thu hoạch sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên vẫn đang diễn ra. Sản lượng từ khu vực này dự kiến đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 9 và tháng 10. VINAFRUIT dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026.

Bên cạnh việc duy trì các thị trường hiện có, Việt Nam đang tìm cách mở rộng đầu ra cho mặt hàng này. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đang tiếp tục đàm phán nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường cho sầu riêng Việt Nam, trong đó có các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Một diễn biến đáng chú ý xuất hiện vào tháng 7/2026, khi Chính phủ Ấn Độ ban hành sửa đổi lần thứ năm đối với Lệnh Kiểm dịch Thực vật liên quan đến hoạt động nhập khẩu. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang thị trường này.

Việc được phép xuất khẩu tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường có dân số hơn 1,4 tỷ người. Tuy nhiên, khả năng khai thác thị trường trên thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng, sức mua và việc hoàn thiện các điều kiện thương mại, kiểm dịch.

Theo đại diện VINAFRUIT, lưu ý doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thị trường Ấn Độ, đặc biệt là thị hiếu và sức mua của người tiêu dùng. Theo ông, sầu riêng vẫn là loại trái cây tương đối xa lạ với một bộ phận người dân tại quốc gia này.

Trong giai đoạn đầu, nhu cầu được dự báo tập trung tại các thành phố lớn, chuỗi bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Đây có thể là những kênh tiếp cận ban đầu để doanh nghiệp Việt Nam thăm dò thị trường và xây dựng tệp khách hàng.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.