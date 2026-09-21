Tiểu thương ‘bật mí’ cách phân biệt sầu riêng chín cây và ngâm thuốc chỉ nhờ vào những đặc điểm nhỏ này

Sầu riêng - loại quả được mệnh danh là 'vua trái cây'

Sầu riêng vốn là loại trái cây có hương vị đặc trưng và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong những năm gần đây. Với phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến loại quả này được mệnh danh là "vua trái cây".

Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng. Tùy vào từng thời điểm, mỗi loại sầu riêng sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm nghìn đồng. Vì vậy, việc hiểu rõ từng loại sầu sẽ giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn được trái sầu riêng phù hợp với khẩu vị cũng như nhu cầu sử dụng.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, sự khác biệt giữa các loại sầu riêng đến từ giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Những yếu tố này quyết định độ béo, độ ngọt, mùi thơm cũng như kích thước hạt và múi. Hiện tại trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng, nhưng phổ biến nhất vẫn là sầu riêng Ri 6 và sầu Thái.

"Sầu riêng không chỉ nổi tiếng bởi hương thơm đặc trưng mà còn bởi hương vị béo ngậy, ngọt ngào. Chất lượng của trái sầu riêng chuẩn, chín tự nhiên trên cây có sự chênh lệch lớn với loại được thúc chín bằng hóa chất.

Trên thị trường có nhiều người bán sầu, nhưng để mua được sầu ngon, đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tìm địa chỉ uy tín, không nên ham hàng giá rẻ, sầu vừa không ngon, sượng, có thể là hàng ngâm thuốc, không xuất khẩu được nên bị trả lại", chị Minh Ngọc (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Trên thị trường bày bán nhiều loại sầu khác nhau để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Các cách phân biệt sầu riêng chín cây và sầu riêng ngâm hóa chất

Cũng theo các tiểu thương, trên thị trường hiện nay xuất hiện không ít sầu riêng nhúng thuốc, tức là thu hoạch khi còn xanh và dùng hóa chất để kích thích chín. Loại sầu riêng này không chỉ giảm hương vị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Vậy làm thế nào để phân biệt sầu riêng chín cây với sầu riêng nhúng thuốc để ép chín? Dưới đây là một số cách mà người tiêu dùng có thể tham khảo.

Kiểm tra phần cuống sầu riêng

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để phân biệt sầu riêng chín cây và nhúng thuốc là nhìn vào cuống trái. Sầu riêng chín cây và sầu riêng ngâm thuốc sẽ có phần cuống với gai hoàn toàn khác hẳn nhau. Bằng mắt thường bạn vẫn có thể phân biệt được rất đơn giản.

Sầu riêng chín cây: Cuống thường còn tươi, có màu xanh, khi sờ vào cảm thấy chắc và cứng. Phần vỏ gần cuống có thể xuất hiện những vết nứt nhẹ do múi sầu riêng nở ra bên trong.

Sầu riêng nhúng thuốc: Cuống thường bị héo, ngả sang màu nâu hoặc vàng úa. Do bị cắt sớm, cuống thường khô nhanh hơn. Một số quả còn có dấu hiệu mềm nhũn hoặc nhăn nheo ở phần cuống.

Kiểm tra phần cuống sầu để nhận biết sầu chín tự nhiên và sầu ngâm hóa chất.

Dựa vào mùi hương của sầu

Mùi hương là đặc điểm dễ nhận biết nhất để phân biệt sầu riêng chín cây và nhúng thuốc. Sầu riêng chín cây có mùi thơm đặc trưng, ngào ngạt, lan tỏa từ xa. Khi đến gần thì mùi càng rõ, ngọt và béo. Sầu riêng nhúng thuốc không có mùi, mùi thơm không rõ rệt hoặc mùi nồng gắt, có cảm giác hăng hăng và nhân tạo.

Một mẹo nhỏ: Nếu bạn ngửi ở phần đáy quả (nơi không có gai) mà không cảm nhận được mùi thơm đặc trưng, nhiều khả năng quả đó là sầu riêng chưa chín thật sự.

Chú ý nhìn vỏ và gai

Sầu riêng chín cây: Gai thường bung nhẹ, các khe nứt giữa múi bắt đầu hiện rõ. Màu vỏ có thể hơi ngả vàng, nhìn tổng thể "mềm mại" hơn so với sầu riêng xanh.

Sầu riêng nhúng thuốc: Gai cứng, nhọn và khép kín. Vỏ thường xanh đậm, chưa có dấu hiệu nứt hay mở múi.

Ngoài ra, khi dùng tay gõ nhẹ vào quả, nếu âm thanh "bụp bụp", trầm và ấm thì đó là sầu riêng chín tự nhiên. Nếu âm thanh vang và đanh như "bốp bốp" thì thường là trái còn xanh, hoặc chín ép.

Kiểm tra múi sầu riêng

Đây là cách chính xác nhất để phân biệt sầu riêng chín cây và nhúng thuốc nhưng chỉ áp dụng được khi bạn đã mua hoặc người bán bổ sẵn. Với sầu riêng chín cây, múi có màu vàng óng (tùy giống mà có thể vàng đậm hoặc nhạt), thịt mềm, béo, có độ sánh và dẻo. Khi ăn cảm nhận được vị ngọt thanh, thơm tự nhiên.

Với sầu riêng nhúng thuốc, múi thường bị sượng, thịt bở hoặc xơ, ăn có vị lợ hoặc chua nhẹ, không béo. Có khi múi vàng đẹp nhưng ăn vào thì mất hẳn vị ngon.

Kiểm tra phần múi sầu là cách tốt nhất để phân biệt được đâu là sầu chín cây.

Kiểm tra trọng lượng và cảm giác khi cầm

Quả sầu riêng ngon thường có trọng lượng nhẹ hơn vẻ bề ngoài. Với quả sầu riêng chín cây, do múi đã nở, bên trong rỗng hơn nên khi bạn cầm lên sẽ có cảm giác nhẹ bất ngờ. Ngược lại, sầu riêng nhúng thuốc do thu hoạch sớm, múi chưa phát triển hoàn chỉnh nên cho cảm giác nặng hơn, ruột thường ít.

Chú ý giá cả và nguồn gốc

Sầu riêng chín cây thường đắt hơn do phải chờ thời điểm chín tự nhiên và khó bảo quản hơn. Nếu bạn gặp loại sầu riêng giá rẻ bất ngờ, đặc biệt trong mùa nghịch, hãy cẩn trọng.

Nên ưu tiên chọn sầu riêng từ các vùng uy tín như Cai Lậy (Tiền Giang), Đắk Lắk, hoặc các thương hiệu có ghi rõ nguồn gốc, quy trình canh tác.

Một số lưu ý khi mua sầu riêng

Điều đặc biệt là sầu riêng ngon thường không có hình dáng đẹp mắt chúng có thể không to tròn bắt mắt nhưng lại ít hỏng và thơm ngon hơn.

Cuống sầu riêng vốn dính chặt vào quả, bẻ hoặc cấu vào sẽ có cảm giác ướt, trái có phần cuống càng héo là trái hái từ lâu, vị quả sẽ nhạt không ngon.

Gai sầu riêng chín cây nở lớn, đầu ít nhọt, khá đều nhau. Khi chọn mua bạn bóp hai gai lại với nhau, gai cứng nhưng có thể bóp lại được với nhau, chân gai mềm là quả non.

Theo các tiểu thương, sầu riêng chín cây sẽ cho ra hương vị ngon nhất. Để mua được sầu riêng ngon, người tiêu dùng nên: Mua tại các cửa hàng uy tín, có thể thử tại chỗ. Ưu tiên loại sầu riêng được cắt cuống sát ngày bán. Tránh mua sầu riêng đã bị tách múi sẵn để lâu ngoài không khí, dễ bị mất vị hoặc hư hỏng.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.