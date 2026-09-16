Sầu Musang King có gì đặc biệt mà được người tiêu dùng ví là ‘vua sầu riêng’?

Những năm gần đây, bên cạnh sầu Ri6, sầu Thái Mon Thong trên thị trường xuất hiện thêm các loại sầu mới có hương vị đặc trưng, khác biệt, một trong số đó phải kể đến cái tên sầu Musang King - được mệnh danh là 'vua sầu riêng'.

Sầu riêng luôn là một trong những mặt hàng trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, sở dĩ sầu Musang King được ví là 'vua sầu riêng' và nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng là bởi: Màu cơm vàng đặc trưng, kết cấu cơm dày và hương vị béo đậm, kết cấu ráo dẻo hoặc mềm dẻo tùy độ chín. Đặc biệt là có hương thơm rất đặc trưng. Hiện tại, sầu Musang King đang được rao bán trên thị trường dao động từ 100.000 – 300.000 đồng/kg (tùy khu vực và chất lượng).

Sầu Musang King có giá bán tương đối cao trên thị trường do nguồn cung có hạn và chất lượng đặc biệt của quả.

"Nhắc đến cơm Musang King, điều đầu tiên nhiều người nhớ đến chính là màu vàng rất bắt mắt. Nhưng màu đẹp chỉ là phần mọi người nhìn thấy. Một múi Musang King ngon còn gây ấn tượng bởi phần cơm dày, mềm mịn và béo. Hương vị thường đi theo hướng ngọt đậm, béo rõ và có chút đắng nhẹ ở hậu vị. Đó cũng là lý do Musang King có một nhóm khách hàng rất riêng. Có người thích vị ngọt thuần nhưng cũng có người lại mê chính cái đắng nhẹ quyện với vị béo, bởi càng ăn càng cảm nhận được chiều sâu của múi sầu riêng. Với người mới thử Musang King, có thể bạn sẽ cần một vài múi để làm quen. Nhưng với người đã "ghiền" rồi thì một múi thường không đủ.

Cơm vàng óng như nghệ, mềm mịn như kem, ít xơ, hạt lép và mùi thơm quyến rũ là những lời để tả cho sầu Musang King. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận được vị béo rõ rệt, ngọt vừa đủ, hậu vị tinh tế khiến người sành ăn cực kỳ yêu thích. Với sản lượng không nhiều và thời gian thu hoạch ngắn, Musang King có giá thành cao, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với danh xưng vua của các loại sầu riêng", chị Hoài An (chủ một cửa hàng hoa quả cao cấp tại Hà Nội) cho hay.

Sầu Musang King được ví là 'vua của các loại sầu' nhờ hương vị béo ngậy, thơm ngon khác biệt.

Được biết, giống sầu riêng Musang King (có tên gọi khác là Raja Kunyit hay Mau Shan Wang hay Cat Mountain King). Giống này có nguồn gốc từ Malaysia và được chọn lọc từ vùng Kelantan, Tây Malaysia. Người phát hiện ra giống sầu riêng Musang King là Wee Chong Beng. Giống Musang King được đăng ký công nhận vào năm 1993, theo luật Bảo vệ cây giống của Malaysia thì giống này có mã là D197.

Một số đặc điểm của giống Musang King: Hình dạng quả có hình bầu dục đến elip và có vỏ màu xanh nhạt, có chiều dài từ 20 -30 cm và thường được phân từ 5 – 6 múi rất rõ ràng. Quả ở dưới đáy có hình ngôi sao 5 cánh rõ rệt. Cây 20 năm tuổi có thể để trên 100 quả/vụ. Trọng lượng trung bình 2,0 – 2,5 kg/quả, cơm có màu vàng tươi. Cơm dày, mịn, ít xơ, ngọt, mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng. Cơm dày, tỷ lệ hạt lép cao trên 90%. Giống này được ghi nhận chống chịu bệnh do Phytophthora và chất lượng không ảnh hưởng bởi mưa.

Du có giá bán cao nhưng sầu Musang King vẫn chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.

Năm 2016 và năm 2017, sầu riêng Musang King là một trong những giống sầu riêng được du nhập về Việt Nam và được cho là ngon nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Sầu riêng Musang King được trồng tại một số khu vực của các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên từ năm 2016-2017 đến nay cho thấy khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng Musang King tương tự với các loại sầu riêng khác như Monthong, Ri6... Vào tháng 5 năm 2020, tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) và huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã cho thu hoạch những trái sầu riêng Musang King đầu tiên trồng tại Việt Nam được ghép cải tạo trên gốc sầu riêng lớn. Tại Việt Nam, thời gian từ khi xổ nhị đến thu hoạch là hơn 3 tháng.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với sầu riêng Việt Nam. Trong 7 tháng, giá trị xuất khẩu sang thị trường này vượt 1,6 tỷ USD, tăng gần 57% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng.

Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm đạt khoảng 2,4 triệu USD, tăng gần 188% so với cùng kỳ năm 2025.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.