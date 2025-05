Họp lớp ở nhà hàng sang trọng, tưởng được “ăn chùa” nhờ bạn cũ đại gia, cả lớp ngỡ ngàng phút cuối vì bị chặn lại

Đây là bài chia sẻ của Lý Ngọc Như được đăng trên trang Baidu (Trung Quốc).

Nhóm chat lớp cấp ba của tôi bất ngờ trở nên náo nhiệt sau khi Triệu Vĩ Cương mời cả lớp đi họp mặt. Anh cho biết mình đã đặt sẵn phòng tại một khách sạn và mong mọi người cùng tham gia.

Thông báo này như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, bạn học cũ thi nhau bày tỏ sự hào hứng và ngưỡng mộ Triệu Vĩ Cương – người từng có học lực trung bình nhưng sau khi tốt nghiệp lại vô cùng thành đạt.

Khi còn học cấp ba, Triệu nổi tiếng nghịch ngợm và học hành kém, nhưng anh lại rất nhanh nhạy và lanh lợi. Sau khi tốt nghiệp, Triệu theo cha mẹ làm ăn và nhanh chóng phát huy tối đa khả năng, gặt hái thành công.

Hiện nay, anh không chỉ sở hữu biệt thự sang trọng tại thị trấn, mà còn có trong tay nhiều chiếc xe BMW, một đại gia thực thụ.

Lời mời từ một "đại gia" như Triệu khiến cả nhóm rộn ràng. Ai nấy đều xem đây là cơ hội hiếm có. Đến ngày họp lớp, tôi cùng vài bạn nữ đến khách sạn lớn nhất thị trấn. Triệu đã đặt sẵn phòng VIP, có thể chứa hơn 20 người. Tuy nhiên, do nhiều người bận công việc hoặc đã chuyển đi nơi khác, thực tế chỉ có khoảng hơn chục người có mặt.

Bữa tiệc bắt đầu với món khai vị là bào ngư – mỗi người một con, Triệu Vĩ Cương nói đùa: “Mọi người khai vị nhẹ nhàng trước đã!”.

Đối với nhiều bạn trong lớp, đây là lần đầu tiên được nếm thử loại hải sản đắt tiền này. Cách chọn món hào phóng của Triệu khiến mọi người trầm trồ.

Tiếp theo là hàng loạt món cao cấp như trứng cá muối, tôm hùm Úc… khiến chúng tôi không khỏi choáng ngợp. Tôi ngại ngùng nói: “Đại gia hôm nay đúng là chịu chơi, mấy món này tụi mình chưa từng thấy ngoài đời.”

Triệu Vĩ Cương cười xòa: “Chủ yếu là mọi người vui vẻ, ăn ngon miệng là được.”

Ký ức thời học trò cũng được dịp ùa về. “Hồi đó mình trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá – vui lắm, giờ làm quá đầu bạc rồi.” Triệu Vĩ Cương cảm khái nói.

Một bạn nam đùa: “Ông bạc đầu còn có tiền, tụi tôi vừa bạc đầu vừa bạc túi.”

Không khí buổi tiệc diễn ra vui vẻ. Tôi đi ra ngoài rửa tay, vô tình thấy vài bạn nam gọi nhân viên khách sạn gói thêm các món ăn xa xỉ để mang về. Dù cảm thấy không vui nhưng tôi phải chọn im lặng.

Khi quay lại phòng, không khí vẫn sôi động, một số người còn đề nghị gọi thêm món. Được Triệu Vĩ Cương đồng ý, họ liền chọn các món đắt nhất. Một bạn nữ lên tiếng phản đối: “Còn nhiều món chưa ăn hết, mọi người gọi thêm làm gì.”

Nhưng bị người khác gạt lời ngay: “Hôm nay anh Triệu mời mà, phải ăn cho đáng!”

Họ tiếp tục gọi thêm đồ ăn – tất cả đều thuộc hàng “xa xỉ”. Mấy người bạn nữ chỉ biết nhìn nhau ngao ngán.

Khoảng 8–9 giờ tối, sau khi ăn uống no say, Triệu đột ngột đứng dậy nói có việc với khách hàng và phải rời đi, để lại bàn tiệc đầy đồ ăn. Anh còn phát quà chia tay, tôi nhận được một bộ mỹ phẩm. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì đã ăn uống no nê lại còn nhận quà.

Sau khi Triệu rời đi, nhóm bạn nam vẫn tiếp tục trò chuyện, đến lúc tiệc tan thì bất ngờ bị nhân viên chặn lại vì hóa đơn vẫn chưa thanh toán, nghe vậy, cả nhóm chúng tôi vô cùng choáng váng.

“Không phải anh Triệu đã thanh toán rồi sao?”

Nhân viên giải thích: “Anh ấy chỉ đặt tiệc 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng). Nhưng quý khách gọi thêm quá nhiều, tổng hóa đơn hơn 13.000 NDT (46 triệu đồng). Số tiền chênh lệch còn phải thanh toán là hơn 6.000 NDT.”

Mọi người lập tức tranh cãi, nhiều người bắt đầu chỉ trích Triệu là không biết xấu hổ, gài cả bạn bè…

Một bạn nữ không nhịn được mà nói: “Một bữa ăn mà tiêu số tiền lớn đến vậy rõ ràng là do mọi người gọi thêm. Người ta đã bao phần lớn rồi, còn không biết điều sao?”

Sau phút im lặng, có người đề xuất chia đều khoản chênh lệch, cuối cùng mọi chuyện mới lắng xuống.

Về đến nhà, tôi cảm thấy day dứt, liền nhắn tin xin lỗi Triệu. Bạn cũ đáp lại nhẹ nhàng, bảo không ngờ buổi tiệc đơn giản lại khiến anh “nhìn rõ lòng người”.

“Lần sau có dịp mời mấy bạn đến công ty chơi, tụ họp ăn uống kiểu này thì thôi nhé.”, Triệu Vĩ Cương nói.

Tôi cũng đồng tình – dù Triệu giàu có, nhưng tiền cũng là do anh lao động mới có được. Làm người, không nên quá tham lam hay ỷ lại lòng tốt của người khác.

