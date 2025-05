Cưới chồng hơn 33 tuổi, có 2 con riêng, cô gái khẳng định: 'Tôi cưới anh ấy vì yêu và chưa bao giờ hối hận'

Khi nói đến tình yêu chênh lệch tuổi tác, người ta thường nghĩ đến những mối quan hệ đầy tính toán, đổi chác – đặc biệt nếu một bên là người đàn ông lớn tuổi, từng ly hôn, có con riêng và một bên là các cô gái trẻ.

Nhưng câu chuyện của Hannah Van Noot (28 tuổi) và Shaun (61 tuổi) là một minh chứng cho điều ngược lại: tình yêu đích thực không đếm bằng năm sinh.

Tình yêu bắt đầu từ… một bản nhạc cũ

Dịp sinh nhật lần thứ 23 của Hannah, cô quyết định bay sang Anh để gặp Shaun lần đầu tiên ngoài đời – và chỉ một lần gặp mặt, cô biết mình đã rung động.

Năm 2015, Hannah – khi đó là sinh viên đại học ở Hà Lan và cũng là một ca sĩ nghiệp dư – tình cờ xem được video cover "We Are The Champions" trên YouTube.

Người đàn ông đánh guitar trong video khiến cô ấn tượng mạnh bởi cách chơi nhạc đầy cảm xúc. Đó chính là Shaun, người đàn ông hơn cô 33 tuổi sống ở Anh.

Từ những bình luận về âm nhạc, họ trở thành bạn. Cả hai nhanh chóng phát hiện có chung tình yêu mãnh liệt với những bản nhạc cổ điển của thập niên 70 – 80.

Suốt một năm sau đó, họ duy trì liên lạc như những người bạn tâm giao.

"Anh ấy không có ý định tiến xa vì lo ngại tuổi tác, còn tôi thì lập tức 'say nắng'. Tình cảm đó đến rất tự nhiên – không chút gượng ép", Hannah chia sẻ.

Tình yêu đủ lớn để thuyết phục cả gia đình cô gái

Gia đình Hannah phản đối dữ dội khi biết con gái mình yêu một người đàn ông "vừa già, vừa có con riêng".

Mối quan hệ của họ không dễ dàng. Shaun từng có một đời vợ và hai con riêng. Hannah chưa từng hẹn hò với ai lớn tuổi hơn, còn Shaun cũng chưa bao giờ yêu ai nhỏ hơn ông nhiều đến vậy.

"Ban đầu họ giận dữ và không chấp nhận. Nhưng theo thời gian, họ thấy rằng tình yêu của chúng tôi là thật – và cuối cùng cũng chấp thuận. Đó là tất cả những gì tôi cần", cô nói.

Sau 6 năm yêu xa, năm 2022, cả hai chính thức làm đám cưới và Hannah chuyển đến Anh sống cùng chồng.

"Người ta tưởng đó là bố tôi" – và những định kiến không tên

Với cô gái trẻ này, định kiến xã hội không quan trọng bằng cảm xúc thực sự.

Từ ngày chuyển tới Anh, Hannah không ít lần đối mặt với ánh nhìn và lời bàn tán từ người xung quanh.

"Hàng xóm hỏi tôi: 'Đây là bố cô à?' hay ngầm ám chỉ tôi lấy chồng vì tiền hoặc để dễ định cư. Chúng tôi từng thấy khó chịu, nhưng sau này chỉ biết cười và chỉnh lại thông tin. Quan trọng là chúng tôi hiểu nhau", cô kể.

Shaun không quá già so với tuổi, còn Hannah thì trẻ trung và xinh đẹp. Sự đối lập ấy càng khiến dư luận nghi ngờ. Nhưng với cô gái trẻ này, định kiến xã hội không quan trọng bằng cảm xúc thực sự.

Một điều khiến nhiều người bất ngờ là: không có sự phụ thuộc tài chính trong mối quan hệ này. Hannah khẳng định:

"Tôi không lấy anh ấy vì tiền. Chúng tôi độc lập tài chính. Anh ấy không chu cấp, tôi cũng không đòi hỏi. Mọi người thích gán ghép vì nghĩ đó là chuyện thường thấy, nhưng chuyện tình của chúng tôi hoàn toàn khác."

"Yêu là yêu thôi – tuổi tác chưa từng là vấn đề"

Cô gái trẻ cho rằng tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề trong mối quan hệ của cả hai.

Dù từng nghi ngờ liệu chuyện tình này có thể bền lâu, Hannah giờ đây tin rằng họ đã chọn đúng.

"Chúng tôi yêu nhau bằng sự quan tâm, thấu hiểu và trưởng thành. Tôi không nghĩ đến chuyện tuổi tác nữa. Những ngày trôi qua bên anh ấy vẫn ngọt ngào như thuở đầu", Hannah nói thêm.

Thông điệp từ Hannah: "Chỉ cần trái tim mình thấy đúng, hãy can đảm yêu"

Hannah không cố chứng minh điều gì với thế giới. Cô chỉ sống đúng với cảm xúc, với người mình yêu.

"Đôi khi xã hội sẽ nhìn bạn bằng con mắt đầy hoài nghi, nhưng chỉ cần bạn biết mình đang ở đâu, yêu ai và yêu như thế nào – thì không gì khiến bạn lung lay được", cô nhắn gửi.

Cần chú ý điều gì khi yêu lệch tuổi?

Khi yêu người chênh lệch tuổi – dù lớn hơn hay nhỏ hơn nhiều – bạn nên chú ý một số điều quan trọng để giữ mối quan hệ bền vững và tránh những tổn thương không cần thiết.

Dưới đây là những điểm cần đặc biệt lưu ý:

1. Khác biệt về giai đoạn sống

Người lớn tuổi hơn có thể đã trải qua hôn nhân, có con, hoặc đang nghĩ về nghỉ hưu, trong khi người trẻ có thể còn tập trung vào học hành, sự nghiệp hoặc khám phá bản thân.

Cần xác định rõ: Hai người có cùng hướng đi tương lai không?

2. Mâu thuẫn về giá trị, lối sống

Chênh lệch tuổi thường kéo theo khoảng cách thế hệ: khác cách nhìn nhận về tiền bạc, tình dục, trách nhiệm, giao tiếp...

Hãy học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt thay vì cố gắng thay đổi nhau.

Chênh lệch tuổi thường kéo theo khoảng cách thế hệ: khác cách nhìn nhận về tiền bạc, tình dục, trách nhiệm, giao tiếp... Ảnh mminh hoạ

3. Định kiến xã hội và gia đình

Nhiều người xung quanh sẽ nghi ngờ về động cơ yêu đương, như "ham tiền", "ham trẻ đẹp", "vì giấy tờ"...

Cần vững lòng, nhất là khi bị phán xét. Sự đồng thuận từ gia đình hai bên là điểm cộng lớn.

4. Áp lực về ngoại hình và sức khỏe

Người lớn tuổi có thể già nhanh hơn, yếu hơn khiến khoảng cách càng rõ theo thời gian.

Tình cảm và sự đồng hành bền vững quan trọng hơn vẻ bề ngoài.

5. Cần sự bình đẳng và độc lập

Đừng để tình cảm lệch về một phía chỉ vì chênh lệch tuổi: cả hai nên độc lập về cảm xúc, tài chính và quyết định.

Tránh phụ thuộc – đặc biệt là tài chính – để mối quan hệ lành mạnh.

6. Giao tiếp rõ ràng, thường xuyên

Mọi mối quan hệ đều cần sự giao tiếp, nhưng với người lệch tuổi, việc hiểu sai nhau càng dễ xảy ra.

Nên chia sẻ thẳng thắn về kỳ vọng, cảm xúc, ranh giới cá nhân.

7. Luôn sẵn sàng học hỏi và điều chỉnh

Yêu người khác tuổi là một quá trình học hỏi lẫn nhau liên tục.

Nếu bạn luôn mở lòng, sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị từ sự khác biệt đó.

