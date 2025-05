Những người càng sống càng có phúc dày sở hữu 5 đặc điểm giúp họ tống tiễn tai họa đi

1. Sự tự tin căng tràn trong lồng ngực

"Trời sinh ta ắt hữu dụng". Bạn muốn sống có phúc, trước hết từ trong thâm tâm, bạn phải thực sự tin vào chính mình.

Gặp người không bằng mình, không kiêu căng, cũng không tùy tiện so sánh bản thân; gặp người hơn mình cũng không nhụt nhí, suy sụp hay đố kỵ.

Hãy luôn giữ trong lòng một tâm thế bình tĩnh, phát huy hết ưu điểm và sở trường của mình, bình thản tiếp thu khuyết điểm và thiếu sót, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân.

2. Nói ít

Thời niên thiếu, Dương Tu là người có tài năng. Sau khi ông đến làm việc dưới trướng Tào Tháo, nhiều lần đóng góp những kế hay, được Tào Tháo vô cùng xem trọng.

Nhưng vì cậy thế có thể đoán được ý nghĩ của Tào Tháo nên Dương Tu thường không biết giữ mồm giữ miệng.

Tương truyền có một lần Tái Bắc tiến cống một hộp bánh điểm tâm xốp giòn, Tào Tháo viết ở phía trên là: Nhất hợp tô.

Dương Tu xem xong, liền cầm chiếc hộp lên muốn phát đồ ăn cho mọi người, nhưng những người bên cạnh đều không dám nhận, Dương Tu nói: "Thừa tướng viết rằng mỗi người một miếng bánh điểm tâm, chính là để cho mọi người ăn đấy!"

Những việc như thế lặp lại nhiều lần khiến Tào Tháo khó chịu, không thể chịu được việc Dương Tu vượt quá giới hạn, kết quả là Dương Tu cuối cùng đã không giữ được mạng sống vì không biết giữ cái miệng của mình.

Đa ngôn tất bại, họa từ miệng mà ra. Người nói nhiều cũng giống như người đi trong đêm tối, đi lâu khó tránh khỏi việc giẫm phải ổ gà.

Lão Tử từng nói: "Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri", đại ý là người biết thì không nói mà người nói thì không biết.

Những người thông minh thường ít nói, những người biết thường không nói nhiều. Họ biết rõ những lời mình nói đại diện cho sự tu dưỡng và trí tuệ, vì thế mà luôn luôn suy nghĩ cân nhắc từng câu chữ, tránh "lỡ miệng" mà gây ra chuyện thị phi, ảnh hưởng đến phúc khí của bản thân.

Im lặng là vàng. Ít lời là tấm áo đẹp nhất, cũng là cảnh giới cao nhất của việc tu dưỡng.

3. Đôi tai biết lắng nghe

Đôi tai giữ vai trò lắng nghe. Tưởng chừng đó là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, kỹ năng lắng nghe có thể quyết định sự thành bại của một người.

Không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu, kết nối, bồi đắp thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lắng nghe còn là thấu hiểu cảm xúc bản thân, sắp xếp tốt suy nghĩ và kiến tạo thế giới nội tâm.

Có một câu chuyện thế này. Một công ty điện thoại gặp phải khách hàng rất khó tính. Anh ta không trả những khoản phí mà anh ấy cho là vô lý.

Thậm chí vị khách này còn viết bài đăng chê bai về dịch vụ của công ty và trình đơn kiến nghị, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau đó, công ty đã cử một nhân viên chăm sóc khách hàng đến gặp anh. Người nhân viên chỉ im lặng lắng nghe vị khách hàng phàn nàn trong suốt ba giờ đồng hồ.

Anh ấy không bao giờ ngắt lời, giải thích hay ngụy biện.

Tuy nhiên trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ bằng một câu nói người nhân viên đã thuyết phục được vị khách này thanh toán tất cả các hóa đơn trước đó chưa trả và rút đơn.

Rõ ràng, kỹ năng lắng nghe là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong cả công việc và cuộc sống.

Socrates nói: "Chúa ban cho con người hai tai và hai mắt, nhưng chỉ có một miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn".

Người biết lắng nghe, cho dù kiệm chữ như vàng nhưng những lời họ nói ra lại rất có trọng lượng và khí phách.

4. Ít dục vọng

Thư pháp của Vương Hi Chi được lưu truyền qua nhiều thời đại, trong đó "Lan Đình tập tự" được người đời ví như Mặt Trời, Mặt Trăng giữa bầu trời, được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hành thư".

Nhưng câu chuyện về "lòng tham và dục vọng" của ông trong những năm tháng sau này thì ít ai biết.

Vì sau khi Vương Hi Chi thành danh, ông hi vọng có thể "trường sinh bất lão" nên đã sử dụng một lượng lớn ngũ thạch tán đang thịnh hành lúc bấy giờ, kết quả là Vương Hi Chi đã chết trẻ.

"Thị dục giả, trục họa chi mã dã", những dục vọng không đúng đắn chính là thứ sẽ đẩy con người ta rơi xuống đáy vực sâu nhất bằng tốc độ nhanh nhất.

Dục vọng là liều thuốc độc cho tâm hồn, tích lũy ngày càng nhiều, trái tim sẽ sớm sinh bệnh và suy sụp.

Học cách buông bỏ dục vọng mới có thể duy trì được trái tim trong sạch.

Đời người còn dài, hiểu được chứ "ít" quý giá trên sẽ giúp cho đời người càng đi càng rộng mở, bớt bỏ được phiền muộn, thậm chí là tai họa, đồng thời tích lũy được cho bản thân những điều thuận lợi, may mắn.

5. Đôi mắt tinh tường thế sự

Đôi mắt sinh ra không phải để soi xét điểm yếu của người khác mà để chú ý đến điểm mạnh của họ. Đôi mắt khôn ngoan là đôi mắt biết nhìn ra điều hay lẽ phải ở đời.

Một người thực sự thông minh sẽ tập trung vào điểm mạnh của người đối diện và sử dụng điều này như một bài học để thay đổi suy nghĩ và cách làm việc của bản thân.

Trong bộ phim truyền hình ''Thời đại thức tỉnh'' , một hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm đã lập tức tuyển dụng nhân tài ồ ạt.

Ông bao dung với khuyết điểm và trân trọng những ưu điểm của họ. Ngay cả khi ứng viên có những quan điểm trái ngược với suy nghĩ của ông, vị hiệu trưởng này cũng không quá quan tâm.

Dù chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp nhưng nhìn thấy điểm sáng của họ ông cũng cố gắng mời về làm giảng viên tại trường.

Như câu nói: ''Người dùng thiện đối đãi, nhất định sẽ nhận về những điều tốt đẹp''. Theo như tình tiết trong phim, một thời gian sau ngôi trường này trở nên nổi tiếng và đào tạo ra nhiều học sinh tài năng.

Mỗi người chúng ta cần học cách dùng đôi mắt sáng suốt để quan sát ưu điểm và bỏ qua những khuyết điểm của mọi người xung quanh.

Điều này không chỉ khiến họ cảm thấy được công nhận mà chính bản thân bạn cũng trở nên đáng được trân trọng và gặt hái được nhiều may mắn tiềm ẩn.

Sở hữu những đặc điểm trên chứng tỏ bạn là người đáng nể, cũng vô cùng đáng tin, giành được thiện cảm của mọi người.

Đồng thời năng lượng tích cực của bạn còn có thể cuốn hút, cảm hoá và khích lệ người khác, dễ dàng có được ấn tượng tốt và sự giúp đỡ.

