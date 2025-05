'Hung thần' đường quê ở Hà Nam - Nam Định: 'Những bánh xe không lương tâm'

Xe công nông, xe tự chế là "hung thần giao thông" bởi vừa thiếu an toàn kỹ thuật, vừa thiếu kiểm soát pháp lý, lại len lỏi khắp đường làng, phố chợ, quốc lộ, trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông, đặc biệt tại các tỉnh như Hà Nam, Nam Định,...

Trên thực tế, trên địa bàn 2 tỉnh này đã có nhiều vụ tai nạn do các xe công nông, xe tự chế gây ra. Các loại "hung thần" này dù đã bị cấm nhưng không hiểu sao, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nam và Nam Định vẫn còn hoạt động rầm rộ, để rồi xảy ra bi kịch đau thương.

Những sinh mạng bị chôn vùi trong im lặng

Khi ánh đèn xe máy chiếu vào khoảng tối mù bụi phía trước, mọi thứ đã quá muộn, một tiếng "rầm" khô khốc, kim loại va vào da thịt. Một mạng người ra đi. Một người khác mãi mãi không còn lành lặn. Còn chiếc xe công nông, xe ba bánh tự chế vẫn đứng đó bằng sự "vô cảm".

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra, xử lý người và xe ba bánh tự chế do Hoàng Trần Thi điều khiển gây hậu quả chết người.

Lại một vụ tai nạn đau lòng nữa xảy ra, thủ phạm không ai khác chính ra những loại xe công nông, xe ba gác tự chế, một loại phương tiện đã cấm từ lâu.

Khoảng 18h40 ngày 29/4/2025, tại Km249+100 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Cổ Động, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Chiếc xe ba bánh tự chế do ông Hoàng Trần Thi (SN 1969, trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở theo bó sắt dài hơn 12m, đang rẽ trái theo hướng Hà Nội – Ninh Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do anh L.Đ.C (SN 2003, TP Thanh Hóa) điều khiển chở theo bạn là N.H.C (SN 2003, TP Thanh Hóa). Xe máy di chuyển theo hướng ngược chiều từ Ninh Bình về Hà Nội.

Cú va chạm khiến anh L.Đ.C tử vong tại chỗ, còn anh N.H.C bị thương tụ máu nhu mô thùy trán, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương trán, vỡ xoang hàm hai bên, gãy xương mũi. Chiếc xe mô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Cả hai đều mới ngoài 20 tuổi, mang theo bao ước mơ, hoài bão. Một trong hai đã vĩnh viễn dừng lại, người còn lại mang di chứng suốt đời. Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ Hoàng Trần Thi để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông chết người.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào tối 29/4/2025.

Theo cơ quan công an tỉnh Hà Nam, vụ tai nạn ngày 29/4 chỉ là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng điển hình liên quan đến xe công nông, xe tự chế xảy ra trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về những nguy cơ, rủi ro khi lưu thông bằng những loại phương tiện này. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, đây là những phương tiện vận chuyển giá rẻ, đầu tư ít, cũng là sự lựa chọn của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và một bộ phận người dân khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng đến khu dân cư nên nhiều người dân bất chấp các quy định của pháp luật, trốn tránh lực lượng chức năng vô tư chạy trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo tìm hiểu của PV, hằng năm trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông, xe ba gác, xe tự chế từ bị thương cho đến tử vong thương tâm. Nhưng những sự việc nhanh chóng lắng xuống. Những đứa trẻ mồ côi, những vợ chồng mất nhau, những người cha mẹ già tiễn con khi tuổi chưa kịp trưởng thành trở thành nỗi đau không tên. Cái chết của anh L.Đ.C sẽ được đưa vào thống kê. Nhưng không ai đếm được nước mắt của người mẹ mất con. Không ai chữa được vết thương trên đầu người bạn sống sót.

Xe tự chế chạy trên tuyến đường tỉnh 485 trên địa bàn huyện Ý Yên, ảnh được chụp ngày 1/5/2025.

Đừng để quá muộn

Ở vùng quê giáp ranh Hà Nam và Nam Định, xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế vẫn hằng ngày chạy rầm rập trên quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã. Không còi báo, không đèn tín hiệu, không phanh an toàn. Chở theo sắt, đá, xi măng, cát sỏi, gạch,... hay thậm chí là cả những mạng người trên đó.

Theo khảo sát nhanh của PV, mỗi ngày trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam và huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có hàng trăm lượt xe ba bánh và công nông chạy rầm rộ trên đường liên xã, Tỉnh lộ, Quốc lộ. Đa phần đều là xe không biển số, không đăng kiểm, không bảo hiểm dân sự. Chủ yếu phục vụ các công trình tư nhân, vận chuyển vật liệu xây dựng ở địa phương.

Tương tự ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường tỉnh 485 trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hằng ngày có loạt xe công nông, xe tự chế công khai chạy rầm rộ từ sáng đến chiều tối. Có thời điểm phục vụ công trình "lớn", các loại xe chạy nối đuôi nhau.

Những "hung thần" băng băng trên đường.

Đáng nói, các xe công nông chở vật liệu không được che đậy cẩn thận. Vật liệu xây dựng, gạch vụn rơi vãi khắp nơi. Nhiều xe chở cả rác, chất thải nước trên thùng liên tục chảy xuống đường. Có đoạn lên dốc, xe nhả khói đen đặc. Các xe nối đuôi nhau đi qua trường học, khu dân cư và cả chợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Đặc điểm của các loại xe này là "nhiều không" bởi đa số đều được chế tạo thủ công, không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, chắp vá từ nhiều vật liệu khác nhau. Hơn nữa, xe lại chở hàng hóa rất cồng kềnh, che khuất tầm nhìn nên khi lưu thông trên đường sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, kể từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện xử lý, bán phế liệu, sung vào công quỹ.

"Hung thần" chạy rầm rộ trong khu dân cư.

"Nhiều xe còn chở cát không được che đậy, đi đường rơi vãi gây bụi, ô nhiễm môi trường khắp nơi. Còn nhiều người điều khiển xe lạnh lách rất nguy hiểm" - một người dân ở thôn Nam Minh Thắng, xã Yên Chính, huyện Ý Yên chia sẻ với PV.

Theo người dân ở xã Yên Trung, Yên Thọ, Phú Hưng, Yên Chính, huyện Ý Yên cho biết, họ lo lắng vì những chiếc xe không đảm bảo an toàn này đi ra đường gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông chết người. Nhất là hằng ngày trên tuyến đường 485 có nhiều em học sinh đi đến trường và các khu dân cư đông đúc.

Sự tồn tại của xe công nông, xe ba bánh tự chế ở Hà Nam, Nam Định nếu còn hoạt động rầm rộ, chúng sẽ tiếp tục cướp đi sinh mạng người dân nếu chúng ta không hành động. Đừng đợi đến khi có thêm một người con, người cha, người mẹ nằm bất động bên vệ đường. Đừng để "hung thần đường quê" tiếp tục trở thành cái chết được báo trước.

Video "hung thần" đường quê ở Hà Nam - Nam Định: