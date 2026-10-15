Hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới 2026: Đừng coi đau mạn tính ở tuổi trung niên là điều phụ nữ phải cam chịu

Chiều 15/10, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 và tập huấn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh với chủ đề "Đau mạn tính ở tuổi trung niên – Từ nhận diện đến chăm sóc dựa trên bằng chứng".

Toàn cảnh buổi lễ.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Cục Bà mẹ và Trẻ em, kết hợp trực tuyến tới các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thuộc 34 tỉnh, thành phố. Chương trình có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các chuyên gia sản phụ khoa và đại diện cơ quan báo chí, truyền thông.

Khoảng 13 triệu phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, Hiệp hội Mãn kinh Thế giới chọn ngày 18/10 hằng năm là Ngày Mãn kinh Thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy đối thoại cởi mở và chia sẻ những tiến bộ khoa học trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên.

Tại Việt Nam, độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ khoảng 48-50 tuổi. Hiện cả nước có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, từ 45-69 tuổi.

Ông Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc chương trình.

Theo ông Tống Trần Hà, đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, vừa chăm lo tổ ấm, vừa đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau mãn kinh, phụ nữ còn có thể sống thêm 20-30 năm. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe toàn diện, duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ trung niên là nhiệm vụ cần được ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việc nâng cao nhận thức về tiền mãn kinh, mãn kinh không chỉ giúp phụ nữ chủ động ứng phó với những thay đổi của cơ thể mà còn góp phần phát hiện sớm, quản lý hiệu quả các vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện trong giai đoạn này và những năm sau mãn kinh.

Không coi đau mạn tính là điều phụ nữ phải cam chịu

Tại chương trình, GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên.

Theo GS Trần Thị Phương Mai, đau mạn tính có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, từ đau cơ xương khớp, đau đầu đến các vấn đề liên quan đến hệ tiết niệu sinh dục. Những triệu chứng này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng vận động, giấc ngủ, tâm lý, đời sống tình dục, công việc và chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng đau kéo dài ở phụ nữ trung niên đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Một số trường hợp bị quy kết chủ yếu do tâm lý hoặc được xem là hệ quả bình thường của quá trình lão hóa, khiến người phụ nữ âm thầm chịu đựng thay vì chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

"Điều quan trọng là chúng ta không nên xem những triệu chứng đau kéo dài ở phụ nữ trung niên đơn thuần là chuyện bình thường của tuổi tác", GS.TS Trần Thị Phương Mai nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia này, đau mạn tính cần được nhận diện, đánh giá nguyên nhân và điều trị một cách khoa học. Quá trình chăm sóc cũng cần tiếp cận toàn diện, xem xét đồng thời sức khỏe cơ xương khớp, nội tiết, giấc ngủ, sức khỏe tâm thần, chuyển hóa, tim mạch, đời sống tình dục và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe phụ nữ hiện đại: Không chỉ tập trung xử lý một triệu chứng riêng lẻ mà còn hướng tới duy trì sức khỏe tổng thể, khả năng hoạt động và sự tự tin của phụ nữ trong suốt giai đoạn trung niên và những năm sau mãn kinh.

Nhận diện sớm, điều trị đúng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ

GS.TS Trần Thị Phương Mai cho biết mãn kinh không phải là bệnh mà là một giai đoạn sinh lý tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ. Tuy nhiên, những thay đổi nội tiết trong giai đoạn chuyển tiếp có thể tác động đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tình dục, giấc ngủ, hệ tim mạch, xương khớp, chuyển hóa và chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh tuổi thọ phụ nữ ngày càng tăng, việc chăm sóc sức khỏe tuổi trung niên và sau mãn kinh cần được nhìn nhận như một quá trình lâu dài, thay vì chỉ tập trung giải quyết các triệu chứng khó chịu trước mắt.

Trong thời gian tới, Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam hướng tới tăng cường hợp tác với các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế, cập nhật khuyến cáo khoa học, thúc đẩy nghiên cứu về thực trạng mãn kinh tại Việt Nam và phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Thông điệp được các chuyên gia gửi tới cộng đồng nhân Ngày Mãn kinh Thế giới năm nay là: Đừng coi đau mạn tính ở tuổi trung niên là điều phụ nữ phải cam chịu; cần nhận diện sớm, đánh giá đúng, điều trị dựa trên bằng chứng và đồng hành lâu dài vì sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Sau lễ mít tinh, chương trình tập huấn chuyên môn được triển khai với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia thuộc Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nội dung tập huấn tập trung cập nhật kiến thức về chẩn đoán các rối loạn mãn kinh, sử dụng liệu pháp nội tiết bổ sung, xử trí hội chứng tiết niệu sinh dục và bàng quang tăng hoạt, thực hành bổ sung canxi, vitamin D trong phòng ngừa loãng xương.