Bữa sáng tưởng đơn giản nhưng nếu ăn sai cách có thể khiến mỡ bụng tăng, phụ nữ tiền mãn kinh nên tránh

Bữa sáng là một trong những bữa ăn quan trọng hàng ngày của mọi người. Tuy nhiên, việc lựa chọn những loại thực phẩm phù hợp và cách kết hợp các nhóm chất cũng cần được chú ý. Đặc biệt, đối với phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, bữa sáng cần chú trọng đến khẩu phần thay vì chỉ chú trọng ăn ít hay bỏ bữa.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, có một số kiểu ăn mà chị em phụ nữ nên hạn chế nếu muốn kiểm soát lượng năng lượng nạp vào và duy trì sức khoẻ chuyển hoá.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa sáng giúp kiểm soát lượng năng lượng nạp vào cơ thể. (Ảnh minh họa)

Bữa sáng quá nhiều đường có thể làm tăng phần năng lượng nạp vào

Một bữa sáng với chiếc bánh mì ngọt, bánh ngọt hay trà sữa với lượng đường thường là những món ăn được lựa chọn nhanh gọn. Nếu bổ sung thường xuyên những loại thực phẩm này có thể khiến năng lượng được nạp vào tăng nhanh.

"Khi năng lượng nạp vào thường xuyên vượt quá mức nhu cầu của cơ thể, phần năng lượng dư thừa có thể được tích trữ dưới dạng mỡ. Trong đó, tình trạng dư năng lượng có thể dẫn đến việc tích mỡ ở phần gan. Chính vì vậy, thay vì nạp một bữa sáng nhiều đường, chị em nên chú ý hơn đến thành phần và sự cân đối của bữa ăn" - Bs Bình cho biết.

Thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung có thể làm tăng nhanh lượng năng lượng nạp vào nếu sử dụng thường xuyên. (Ảnh minh họa)

Người gầy vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ

Một quan niệm phổ biến mà nhiều người lầm tưởng đó là chỉ có người béo phì, thừa cân mới bị gan nhiễm mỡ. Thực tế, gan nhiễm mỡ không nhất thiết chỉ xảy ra ở người thừa cân, béo phì.

Theo BS Bình, khi bị rối loạn chuyển hoá, kháng insulin và chế độ ăn dư năng lượng hoàn toàn có thể góp phần làm tăng nguy cơ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Do đó, cân nặng hay vóc dáng bên ngoài không quyết định hoàn toàn đánh giá sức khoẻ chuyển hoá.

Điều này cũng có nghĩa, những người có thân hình gầy không nên chủ quan với chất lượng chế độ ăn uống. Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát năng lượng đưa vào cơ thể vẫn có ý nghĩa quan trọng.

Xúc xích, thịt xông khói và các loại thịt chế biến sẵn nên được sử dụng hợp lý trong khẩu phần. (Ảnh minh họa)

Cẩn thận với xúc xích, thịt xông khói vào bữa sáng

Xúc xích, thịt xông khói, hamberger và các loại thịt chế biến sẵn thường được chị em văn phòng lựa chọn vì tiện lợi, dễ sử dụng vào bữa sáng và không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, những thực phẩm này chứa nhiều muối và chất béo bão hoà. Nếu lựa chọn sử dụng các loại thực phẩm này thường xuyên hoàn toàn không phải lựa chọn tốt cho sức khoẻ tim mạch và chuyển hoá về lâu dài.

BS Bình khuyên, thay vì phụ thuộc vào các loại thực phẩm chế biến sẵn, chị em nên xây dựng bữa sáng có đầy đủ protein, chất xơ và chất béo tốt như: trứng, rau, sữa chua không đường, các loại hạt, yến mạch và trái cây thay vì chỉ tập trung vào các món giàu tinh bột, nhiều đường. Cách kết hợp này giúp cho bữa sáng vừa đa dạng, vừa tốt cho sức khoẻ.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, việc lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng vì thế không chỉ nên dựa trên những tiêu chí nhanh và tiện lợi. Việc chú trọng thành phần dinh dưỡng, khẩu phần trong bữa ăn, kiểm soát phần năng lượng nạp vào là những điểm cần chú ý để hướng tới một vóc dáng khoẻ mạnh, sức khoẻ dẻo dai.

Một bữa sáng phù hợp không nhất thiết phải cầu kỳ mà quan trọng là cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thay đổi từ những lựa chọn quen thuộc, ưu tiên khẩu phần đa dạng thay vì ăn theo thói quen sẽ giúp chị em chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đây cũng là thời điểm mỗi người nên quan tâm đến chất lượng bữa ăn thay vì chỉ nhìn vào cân nặng hay vóc dáng bên ngoài.

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

4 nhóm thực phẩm quen thuộc gây hại cho gan, nhiều người vẫn ăn hàng ngày GĐXH - Xúc xích, đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến hay rượu bia đều là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hoá và ảnh hưởng đến sức khoẻ gan.











