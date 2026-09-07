Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh GĐXH - Theo ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ mà còn giúp cải thiện sức lao động, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế của đất nước và duy trì sự ổn định, hạnh phúc của mỗi gia đình.

NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.