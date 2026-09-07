Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?
GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.
Từ đau răng đến áp xe vùng mặt: Cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng ở người đái tháo đườngSống khỏe -
GĐXH - Sau khi điều trị tủy tại phòng khám tư, tình trạng sưng đau vùng răng hàm trên của người bệnh không thuyên giảm, thậm chí diễn biến nặng hơn, xuất hiện áp xe vùng má, sốt và hạn chế há miệng.
6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờBệnh thường gặp -
GĐXH - Không cần tìm đến các loại nước “detox”, 6 đồ uống quen thuộc dưới đây có thể giúp bổ sung nước và hỗ trợ duy trì sức khỏe gan nếu sử dụng hợp lý.
Người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ xuất huyết não, có tiền sử tăng huyết ápSống khỏe -
GĐXH - Đang sinh hoạt bình thường, người phụ nữ 38 tuổi bất ngờ yếu liệt nửa người trái rồi mất ý thức, được đưa đi cấp cứu và phát hiện đột quỵ xuất huyết não với khối máu tụ lớn chèn ép não.
Chụp cắt lớp giá bao nhiêu? Địa chỉ chụp cắt lớp uy tín tại Hà NộiSống khỏe -
Chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến giúp phát hiện chính xác các tổn thương trong cơ thể.
Phát hiện suy thận độ 2, cần làm gì để bảo vệ thận?Sống khỏe -
Suy thận độ 2 thường chưa gây ra những biểu hiện rõ rệt nên nhiều người dễ chủ quan. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm quan trọng để kiểm soát nguyên nhân gây tổn thương và bảo vệ các đơn vị lọc máu còn hoạt động.
Người đàn ông 57 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu về đêm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe -
GĐXH - Thường xuyên tiểu khó, tiểu đêm, ông Hạnh, 57 tuổi, đi khám phát hiện chỉ số PSA tăng cao, sinh thiết xác định ung thư tuyến tiền liệt.
Cách uống nước lọc an toàn giúp bạn trẻ lâu, khỏe mạnh và phòng ngừa hàng loạt bệnh mãn tínhSống khỏe -
GĐXH - Nước chỉ thực sự phát huy tác dụng tốt nhất khi được nạp vào cơ thể đúng thời điểm và đúng liều lượng. Khám phá ngay thói quen uống nước lọc an toàn giúp bạn trẻ lâu, khỏe mạnh và phòng ngừa hàng loạt bệnh mãn tính.
Người phụ nữ 69 tuổi tưởng vết trầy xước trên mặt, đi khám bất ngờ phát hiện ung thư daBệnh thường gặp -
GĐXH - Vết loét nhỏ trên mặt tồn tại nhiều năm, thỉnh thoảng rỉ máu, người phụ nữ đi khám bất ngờ phát hiện ung thư da.
Người phụ nữ 62 tuổi men gan tăng gấp 30 lần, suy gan cấp vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp -
GĐXH - Tự mua thuốc nam về dùng theo lời mách bảo, người phụ nữ xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, được chẩn đoán suy gan cấp, men gan tăng gấp 30 lần bình thường.
5 nhóm thực phẩm người dùng thuốc huyết áp nên hạn chếSống khỏe -
Khi bắt đầu dùng thuốc hạ huyết áp, người bệnh vẫn cần điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt hạn chế muối, rượu bia, đường và chất béo...