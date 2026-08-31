Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh

Người phụ nữ kiên trì giảm 6 kg sau xuất huyết não, quyết tâm tránh tái đột quỵBệnh thường gặp -
GĐXH - Sau cơn xuất huyết não khiến nửa người liệt nhẹ, bà Đào, 75 tuổi, kiên trì giảm cân, kiểm soát huyết áp và duy trì vận động nhằm giảm các yếu tố nguy cơ tái đột quỵ.
Tưởng mắc ung thư tuyến tiền liệt, người đàn ông 51 tuổi bất ngờ nhận tin vui nhờ làm việc này 3 năm trướcBệnh thường gặp -
GĐXH - Nam bệnh nhân 51 tuổi được bệnh viện địa phương chẩn đoán sơ bộ u ác tính tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, qua hội chẩn hình ảnh từ xa và đối chiếu phim CT từ 3 năm trước, kết quả đã thay đổi.
Loại hạt được ví như 'kho dinh dưỡng', người bệnh tiểu đường nên ăn đúng cách để ổn định đường huyếtSống khỏe -
GĐXH - Người bệnh tiểu đường có thể ăn yến mạch bởi thực phẩm này chứa nhiều chất xơ hòa tan, chỉ số đường huyết thấp và có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân nặng và cholesterol.
Người phụ nữ 36 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện 2 khối u ruột non nhờ một việc nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp -
GĐXH - Không đau bụng, không rối loạn tiêu hóa hay sụt cân, chị D., 36 tuổi, bất ngờ phát hiện hai khối u ở ruột non trong lần khám sức khỏe định kỳ, trong đó một khối có kích thước gần 8 cm.
Trước khi nhập viện vì viêm tụy cấp, người đàn ông 47 tuổi cho biết đã ăn 3 món quen thuộc nàyBệnh thường gặp -
GĐXH - Sau bữa nhậu với rượu, thịt và tiết canh dê, nam bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, bụng chướng. Đi khám phát hiện mắc viêm tụy cấp, cần điều trị tích cực và theo dõi sát.
Chạy đua với thời gian cứu nam thanh niên 25 tuổi suy đa cơ quan nguy kịchY tế -
GĐXH – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tiến triển, tổn thương phổi nhanh chóng. Nội soi phế quản ghi nhận máu tươi trong đường thở. Đồng thời suy thận cấp và suy giảm chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể.
Người phụ nữ 74 tuổi 2 lần suy thận tiến triển nặng do ăn kiêng sai cáchSống khỏe -
GĐXH - Được chẩn đoán suy thận giai đoạn 4, bà Tươi, 74 tuổi, ăn kiêng quá mức khiến chức năng thận suy giảm trầm trọng.
Lấy thành công khối u khủng vùng bụng nặng 1,5kg cho người phụ nữ bị động kinh, chậm phát triển trí tuệY tế -
GĐXH - Ngoài khối u lớn trong ổ bụng, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, tim mạch và tần suất xuất hiện các cơn động kinh thường xuyên, gây thách thức không nhỏ đối với quá trình phẫu thuật.
Chuyên gia tư vấn cách phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ nhỏ trong kỳ nghỉ lễSống khỏe -
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ dài ngày là thời điểm trẻ có nhiều thời gian vui chơi, đi lại và khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là lúc nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng nếu trẻ không được giám sát và bảo vệ đúng cách.
Bé 13 tuổi phát hiện nốt ruồi son hóa u máu sau 4 năm: Bác sĩ khuyến cáo dấu hiệu tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Hạnh, 13 tuổi, xuất hiện một chấm đỏ nhỏ như nốt ruồi son ở đùi phải. Sau 4 năm, tổn thương phát triển thành khối u máu.