Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản
GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.
Ngáy to mỗi đêm, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ đột tử trong giấc ngủSống khỏe -
GĐXH - Anh T.Đ.T., 36 tuổi thường xuyên ngáy to, ngủ không sâu, bất ngờ phát hiện mắc ngưng thở khi ngủ, mức độ nặng với 54 cơn ngưng giảm thở mỗi giờ trên nền tăng huyết áp và béo phì.
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035Y tế -
GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.
Thị lực suy giảm khiến bé gái 10 tuổi gặp khó khăn khi đọc sách: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânY tế -
GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện khối u có kích thước lớn gần 3cm chèn ép vào dây thị giác, đồng thời tiếp xúc với động mạch cảnh trong hai bên đoạn xoang hang. Nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là khó tránh khỏi.
Người phụ nữ suy thận độ 4 mắc sai lầm này khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọngSống khỏe -
GĐXH - Sau thời gian điều trị suy thận độ 4, chức năng thận của bà Liên cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, sau đợt tự uống thuốc giảm đau do rối loạn tiêu hóa, chức năng thận suy giảm trở lại.
Nồi chiên không dầu có thực sự tốt? Bác sĩ cảnh báo kiểu dùng nồi dễ sinh chất gây ung thư, 4 thực phẩm có nguy cơ caoSống khỏe -
Nồi chiên không dầu giúp giảm đáng kể lượng dầu so với phương pháp chiên truyền thống, nhưng không đồng nghĩa mọi món ăn chế biến bằng thiết bị này đều tốt cho sức khỏe.
407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'Y tế -
GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.
Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành côngY tế -
GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.
Cúm mùa có thể gây biến chứng đặc biệt nguy hiểm: 4 nhóm người cần cảnh giácBệnh thường gặp -
GĐXH - Cúm mùa có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não và suy đa tạng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?Y tế -
GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.
Ủ nóng giảm mỡ đang 'gây sốt': Cân nặng giảm hơn 1kg, mỡ bụng có thực sự tan?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Hiện nay không ít các cơ sở làm đẹp quảng cáo các phương pháp ủ nóng, ủ cát, ủ thảo dược có thể "đánh tan mỡ", giảm vài centimet vòng eo chỉ sau một buổi. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc cơ thể toát mồ hôi sau khi ủ nóng không đồng nghĩa với lượng mỡ trong cơ thể được loại bỏ.