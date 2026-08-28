Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản

Thứ sáu, 19:12 28/08/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo GS.TS Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam, mãn kinh không chỉ là dấu mốc kết thúc chức năng sinh sản mà còn là điểm chuyển đổi trong tiến trình tiếp theo của sức khỏe phụ nữ. Với hàng triệu phụ nữ bước vào thời kỳ này, chủ động hiểu đúng, chăm sóc toàn diện từ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong 30–40 năm sau mãn kinh.

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản - Ảnh 1.
Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản - Ảnh 2.Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Việt Nam: Mãn kinh không chỉ là sự kết thúc chức năng sinh sản - Ảnh 3.NSND Thu Hà từng tự dùng thuốc nội tiết, cơ thể xuất hiện bất thường: Phụ nữ tiền mãn kinh cần lưu ý

GĐXH - Từ câu chuyện từng gặp vấn đề khi tự ý dùng thuốc theo lời mách, NSND Thu Hà nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay lời mách bảo. Chủ động tìm hiểu, thăm khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ là cách để phụ nữ bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống về lâu dài.

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