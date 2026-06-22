Hyundai i20 thành SUV cỡ nhỏ giá 460 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, nội thất như Santa Fe thu nhỏ sẽ về Việt Nam?
GĐXH - Hyundai chính thức lột xác i20 thế hệ mới sang phong cách SUV hầm hố nhằm tối ưu không gian, sở hữu kích thước vượt trội, trang bị cặp màn hình 12,3 inch hiện đại.
Hyundai i20 thành SUV cỡ nhỏ sánh ngang Toyota Yaris Cross, nội thất như Santa Fe thu nhỏ
Hyundai vừa chính thức công bố phiên bản thiết kế lại hoàn toàn của mẫu xe i20. Thế hệ tiếp theo của dòng hatchback cỡ nhỏ này mang phong cách hầm hố và lấy cảm hứng mạnh mẽ từ dòng xe SUV, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu crossover hơn so với xe cỡ nhỏ truyền thống.
Dù vẫn giữ nguyên tên gọi i20, tân binh này đã gia tăng đáng kể về kích thước, định vị phân khúc gần hơn với các dòng SUV đô thị như Toyota Yaris Cross hay Volkswagen T-Cross thay vì kiểu dáng hatchback tiền nhiệm. Sự thay đổi toàn diện này phản ánh xu hướng dịch chuyển lớn hơn trên thị trường, nơi các nhà sản xuất tăng cường kết hợp tính thực dụng của hatchback với các đường nét thiết kế SUV nhằm thu hút nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện linh hoạt nhưng không quá cồng kềnh.
Với chiều dài 4.130 mm, chiều rộng 1.780 mm và chiều cao 1.495 mm, mẫu i20 mới chỉ lớn hơn một chút so với dòng SUV cỡ nhỏ Venue hiện tại của Hyundai. Xe sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.580 mm, góp phần tối ưu hóa không gian cabin rộng rãi hơn.
Thiết kế ngoại thất áp dụng ngôn ngữ "Art of Steel" mới nhất của hãng xe Hàn Quốc, đặc trưng bởi những đường dập nổi sắc sảo, bề mặt vuông vức và các tấm ốp thân xe thể thao. Hệ thống đèn LED thanh mảnh, dải đèn định vị kéo dài toàn dải phía trước cùng phần mui xe vuốt dốc tạo nên điểm nhấn khác biệt rõ rệt cho i20 trước các đối thủ hatchback truyền thống.
Bước vào bên trong, không gian cabin của Hyundai i20 hướng đến phong cách tối giản và gọn gàng, với nhiều đường nét giống trên Santa Fe. Điểm nhấn trên bảng điều khiển trung tâm là bộ đôi màn hình 12,3 inch, đảm nhận đồng thời vai trò của cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng. Hệ thống kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây được trang bị tiêu chuẩn, đi kèm tính năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) cho phép người dùng nâng cấp tính năng và hệ thống từ xa mà không cần đến đại lý.
Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc khẳng định không gian hàng ghế sau của i20 thuộc nhóm tối ưu nhất phân khúc. Dung tích khoang hành lý đạt mức 346 lít và có thể mở rộng lên tới 1.152 lít khi gập hàng ghế sau.
Về nền tảng kỹ thuật, i20 được phát triển trên kiến trúc khung gầm K3 mới nhất của Hyundai, vốn đang ứng dụng trên các dòng xe như Hyundai Kona, Kia Seltos và Kia Niro. Hệ thống khung gầm này cho phép tích hợp đa dạng các tùy chọn hệ truyền động, bao gồm cả động cơ xăng và động cơ hybrid.
Tại thị trường Brazil, nơi dòng xe này được ra mắt đầu tiên, Hyundai i20 mang đến tùy chọn động cơ mild-hybrid 1.0L 3 xi-lanh với hai mức công suất đầu ra là 55 kW hoặc 84 kW.
Giá SUV Hyundai i20
Tại Brazil, Hyundai i20 có giá từ 99.990 đến 139.990 real tương đương 460 - 645 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Polo, Chevrolet Onix, Toyota Yaris và Fiat Argo.
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai i20 hiện không còn được phân phối chính hãng các phiên bản mới. Người dùng chủ yếu tìm mua dòng xe này trên thị trường ô tô cũ, với mức giá dao động từ 195 triệu đến hơn 400 triệu đồng tùy thuộc vào đời xe và phiên bản.
Với các phiên bản thế hệ mới hoặc nhập khẩu tư nhân, giá niêm yết thường rơi vào khoảng 606 triệu đồng. Giá lăn bánh tại các khu vực như sau: Tại Hà Nội: Từ 701 triệu đồng. Tại TP.HCM: Từ 689 triệu đồng. Các tỉnh thành khác: Từ 676 triệu đồng.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
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