Tận ngắm SUV hạng sang giá 578 triệu đồng của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao, giá siêu rẻ đang gây sốt thị trường

SUV hạng sang của Nissan tại Hà Nội thiết kế sang trọng, công nghệ đỉnh cao

Mới đây, hai chiếc Nissan màu trắng, mang biển số Lào, đã bị bắt gặp khi đi trên đường phố Hà Nội. Đáng chú ý, các chi tiết nhận diện thương hiệu không bị che chắn, phần đuôi xe để lộ tên gọi “Arizon”. Đây là điểm khác biệt so với mẫu xe đang được bán tại Trung Quốc với tên gọi NX8.

Trước đó, Nissan từng giới thiệu mẫu concept Arizon vào năm 2023 và nhiều chi tiết thiết kế trên NX8 được cho là kế thừa từ mẫu xe này. Tại Trung Quốc, NX8 được phân phối với hai tùy chọn hệ truyền động gồm thuần điện và hybrid, gây chú ý nhờ mức giá "siệu rẻ" trong phân khúc.

Hiện chưa rõ những chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam có nguồn gốc từ thị trường nào, mục đích đưa về cũng như cấu hình động cơ đi kèm.

Nissan NX8 được phát triển thông qua liên doanh với Dongfeng, gia nhập dải sản phẩm cùng các mẫu sedan N6 và N7. Mẫu SUV này có hai biến thể gồm thuần điện (BEV) và xe điện mở rộng quãng đường (EREV).

Về thiết kế, NX8 mang phong cách hiện đại với bề mặt thân xe liền mạch, lưới tản nhiệt tối giản và dải đèn định vị ban ngày kéo dài toàn bộ chiều rộng đầu xe. Cụm đèn pha được tách rời và đặt thấp, kéo dài sang hai bên chắn bùn. Phía sau, cụm đèn hậu dạng xuyên suốt góp phần tăng tính nhận diện.

Xe sở hữu kích thước dài 4.870mm, rộng 1.920mm, cao 1.680mm, chiều dài cơ sở 2.917mm. So với Nissan X-Trail, mẫu xe này dài hơn 222mm, trong khi ngắn hơn Pathfinder 152mm nhưng lại có trục cơ sở nhỉnh hơn 17mm.

Khoang nội thất tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình trung tâm kép 15,6inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8295P. Phiên bản cao cấp có thêm màn hình HUD thực tế tăng cường cỡ lớn và hệ thống âm thanh 25 loa.

Ngoài ra xe được trang bị nhiều tiện nghi như ghế “không trọng lực” tích hợp massage, sưởi và thông gió, hệ thống điều hòa không tiếp xúc, tủ lạnh mini và công nghệ hỗ trợ giảm say xe. Hàng ghế trước có thể ngả phẳng, cho phép biến khoang cabin thành không gian nghỉ ngơi.

Về an toàn, NX8 sử dụng hệ thống 29 cảm biến, bao gồm cả cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe, hỗ trợ cho các tính năng lái nâng cao phát triển cùng đối tác Momenta.

Ở cấu hình truyền động, phiên bản EREV sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp làm máy phát điện, kết hợp mô tơ điện công suất 335 mã lực. Xe có thể di chuyển thuần điện khoảng 310km và tổng quãng đường lên tới 1.450km theo chuẩn CLTC.

Trong khi đó, bản thuần điện BEV có hai mức công suất 288 mã lực và 335 mã lực, với phạm vi hoạt động lần lượt 580km và 650km. Gói pin 81kWh hỗ trợ sạc nhanh công suất cao, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 12 phút.

Giá SUV hạng sang Nissan N8

Tại thị trường Trung Quốc, Nissan NX8 đang được mở bán với mức giá ưu đãi trong giai đoạn ra mắt dao động từ 149.900 đến 199.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 578 triệu đến 771 triệu VNĐ). Sau giai đoạn này, giá niêm yết tiêu chuẩn sẽ ở mức 159.900 đến 209.900 Nhân dân tệ (khoảng 616 triệu đến 810 triệu VNĐ).

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



