SUV hạng C giá 375 triệu đồng cùng đẳng cấp Mazda CX-5, động cơ 1.5L tăng áp, rẻ ngang Kia Morning hợp sử dụng cho cả gia đình

SUV hạng C giá 424 triệu đồng của Toyota đẹp phong cách, 224 mã lực, hỗ trợ lái hiện đại, sẵn sàng cạnh tranh Mazda CX-5, chi trả ngang Toyota Vios GĐXH - SUV hạng C điện của Toyota sở hữu công suất tối đa 224 mã lực và nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, với giá chỉ từ 424 triệu đồng, chiếc xe điện mới này được xem là đối thủ đáng gờm của Mazda CX-5.

SUV hạng C cùng đẳng cấp Mazda CX-5, động cơ 1.5L tăng áp

Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition tại thị trường Trung Quốc với giá bán 96.900 Nhân dân tệ (khoảng 375 triệu đồng). Mẫu SUV này cùng cỡ với CX-5, Hyundai Tucson. Ảnh: Tổng hợp

Geely Auto vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition tại thị trường Trung Quốc.

Về thiết kế, Boyue 10th Anniversary Champion Edition tiếp tục duy trì phong cách hiện đại và khỏe khoắn của thế hệ hiện hành.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng hình khiên, kết hợp các thanh mạ crôm dọc tạo cảm giác cao cấp. Cản trước được nhấn nhá bằng các chi tiết viền crôm kiểu boomerang, giúp tổng thể xe mang diện mạo thể thao và trẻ trung hơn.

Điểm nhấn riêng trên phiên bản kỷ niệm nằm ở màu sơn ngoại thất Time Blue hoàn toàn mới cùng huy hiệu nhận diện 10 năm xuất hiện ở cả ngoại thất lẫn khoang cabin.

Mẫu SUV này có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.549 x 1.865 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.707 mm, tương đồng với các đối thủ như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Với thông số này, Geely tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi nhưng vẫn linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Không gian nội thất được phát triển theo hướng công nghệ với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch đặt nổi trên táp-lô.

Khoang nội thất hướng tới sự hiện đại, tích hợp AI,... Ảnh: Tổng hợp

Hệ thống sử dụng giao diện Flyme Auto thế hệ mới, hỗ trợ nhiều tính năng thông minh.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị kiến trúc điện tử GEEA 3.0 phát triển trên nền tảng AI, tích hợp hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 cùng 11 tính năng an toàn chủ động.

Cung cấp sức mạnh cho Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition là động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây.

Giá SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition

SUV hạng C Geely Boyue 10th Anniversary Champion Edition giá bán 96.900 Nhân dân tệ (khoảng 375 triệu đồng). Đây là mẫu xe được hãng tung ra nhằm kỷ niệm 10 năm dòng SUV Boyue hiện diện trên thị trường.

Việc Geely tiếp tục mở rộng danh mục SUV đô thị với mức giá cạnh tranh cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang tạo sức ép ngày càng lớn ở phân khúc phổ thông.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm tới công nghệ và trang bị, những mẫu xe như Boyue được đánh giá có tiềm năng trở thành đối thủ đáng gờm của Hyundai Tucson cùng nhiều mẫu SUV hạng C khác trong thời gian tới.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.