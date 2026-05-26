Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

"Xác ướp” 289 triệu năm hé lộ điều quan trọng về loài người

Thứ ba, 20:32 26/05/2026 | Tiêu điểm

Trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma - Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một kho báu: "Xác ướp 3D" của một sinh vật kỷ Nhị Điệp.

"Xác ướp" ở hang Richards Spur chỉ bao gồm một phần nhỏ cơ thể của Captorhinus aguti, một loài bò sát đã lang thang trên Trái Đất 289 triệu năm trước.

Nhưng nó trở nên vô giá vì bảo quản được trọn vẹn xương và mô mềm, điều gần như không tưởng trong quãng thời gian cực dài đó. Quan trọng hơn, mảnh xác ướp này đã tiết lộ nguồn gốc hệ hô hấp của loài người.

&quot;Xác ướp” 289 triệu năm hé lộ điều quan trọng về loài người - Ảnh 1.

Loài bò sát cổ đại Captorhinus aguti thời cổ đại, sinh vật mà tự nhiên đã vô tình bảo quản được một mảnh xác ướp hoàn hảo - Ảnh minh họa: Michael DeBraga

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature, mảnh "xác ướp" này bảo tồn lớp da của sinh vật cổ đại dưới dạng 3D, bên cạnh xương, sụn vôi hóa và thậm chí cả dấu vết của protein - xưa hơn gần 100 triệu năm so với các mẫu protein từng được phát hiện trong hóa thạch trước đây.

Theo đồng tác giả Ethan Mooney từ Đại học Toronto (Canada), loài Captorhinus aguti kỷ Nhị Điệp này trông giống thằn lằn và đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu biết về sự tiến hóa của động vật có màng ối thời kỳ đầu, là nhóm sinh vật bao gồm cả con người.

Bằng cách kiểm tra mẫu vật này và một số mẫu vật khác cùng loài, cũng được khai quật từ Richards Spur, các nhà nghiên cứu đã tái tạo lại cách thức hô hấp của loài động vật này.

Mẫu vật "xác ướp" hoàn hảo nhất cho thấy xương ức bằng sụn phân đoạn, cùng với xương sườn ức, xương sườn trung gian và các khớp nối giữa lồng ngực và đai vai.

Điều này thể hiện một hệ hô hấp mà con vật hít vào bằng cơ sườn, với các cơ giữa các xương sườn giãn ra và co lại khoang ngực để hút không khí vào phổi.

Trước khi có sự đổi mới này, động vật lưỡng cư sử dụng một phương pháp khác. Chúng dựa vào việc thở qua da và đưa không khí vào bằng miệng và cổ họng.

Đáng chú ý, kiểu hô hấp bằng cơ sườn mà chủ nhân mảnh "xác ướp" đã sử dụng chính là kiểu hô hấp đặc trưng ở các loài bò sát, chim và động vật có vú ngày nay, bao gồm con người.

Việc sử dụng lồng ngực để hỗ trợ hô hấp là một bước tiến hóa quan trọng. Nó cho phép các loài động vật có màng ối sơ khai trở nên năng động hơn và thích nghi tốt hơn với cuộc sống trên cạn.

Sự thay đổi này có thể đã góp phần vào sự đa dạng hóa nhanh chóng và thành công lâu dài của chúng. Để rồi hàng trăm triệu năm sau, một nhánh của nhóm động vật này đã sản sinh ra loài người.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật Bản

Bạch tuộc quái vật dài 19 m lộ diện ở Nhật Bản

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Những con bạch tuộc to như cá voi từng là loài săn mồi hàng đầu ở một số vùng biển kỷ Phấn Trắng.

Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?

Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Nữ thần đồng Trần Thục Ân đình đám ngày nào, giờ chọn sống bình dị và an yên.

Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?

Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - 'Cô gái Harvard' Lưu Diệc Đình từng nổi đình đám cách đây 27 năm nhờ đỗ Đại học Harvard với học bổng toàn phần hiện đã kết hôn và có cuộc sống lặng lẽ tại nước Mỹ.

Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ

Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.

Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngán

Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngán

Tiêu điểm - 4 ngày trước

“Cơn sốt hoa tử đằng” đang gây náo loạn Tây London (Anh) khiến chủ của những căn biệt thự triệu đô khổ sở.

Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trong

Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trong

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sinh vật huyền thoại này được mệnh danh là sứ giả của thảm họa.

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công hồi sinh công nghệ cách đây cả thế kỷ.

Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất

Nga tìm ra kỳ tích, lần đầu tiên mở ra một chương mới vươn xa, vượt ra khỏi phạm vi Trái đất

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Các hợp chất trước đây chỉ được tìm thấy trong tiểu hành tinh sẽ giúp con người rất nhiều trong việc chinh phục vũ trụ.

Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Đó là màu gì?

Sinh vật đơn bào Stentor coeruleus chứng minh rằng học hỏi có thể không cần dùng tới não

Sinh vật đơn bào Stentor coeruleus chứng minh rằng học hỏi có thể không cần dùng tới não

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Nghiên cứu mới về động vật nguyên sinh Stentor coeruleus đã phá vỡ quan điểm khoa học lâu nay. Dù hoàn toàn không có bộ não, sinh vật này vẫn thể hiện khả năng học tập liên tưởng, mở ra cái nhìn mới mẻ về lịch sử tiến hóa chung.

Xem nhiều

Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trong

Khám nghiệm xác "rồng biển" khổng lồ cực hiếm dạt vào bờ biển, các nhà khoa học bàng hoàng trước những gì tìm thấy bên trong

Tiêu điểm

Sinh vật huyền thoại này được mệnh danh là sứ giả của thảm họa.

Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngán

Loài hoa chỉ nở từ 2 - 3 tuần khiến người dân và du khách mang cả studio đến chụp ảnh check in, chủ loạt biệt thự ngao ngán

Tiêu điểm
Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?

Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?

Tiêu điểm
Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Nhân loại vừa phát hiện ra một màu sắc mới nhưng chỉ những người sinh sau năm 2015 mới nhìn thấy

Tiêu điểm
Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Cổ văn Nhật Bản 800 năm hé lộ hiện tượng vũ trụ nguy hiểm

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top