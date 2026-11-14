Khả Ngân mang bầu được chồng chiều hết mực, sắm đồ đi sinh chất đầy một góc phòng

Trong danh sách mua sắm của bà xã Nhan Phúc Vinh có khá nhiều vật dụng quen thuộc với các gia đình chuẩn bị đón con đầu lòng như bình sữa, sữa bột, máy tiệt trùng bình sữa, máy pha sữa, gấu bông và xe đẩy. Chỉ trong thời gian ngắn, số đồ dùng đã được xếp kín một góc phòng, tạo nên khung cảnh chuẩn bị đón em bé vừa tất bật vừa đáng yêu. Thanh Niên Việt cho hay.

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người hài hước nhận xét Khả Ngân đúng là “mẹ bầu số hưởng” khi được thoải mái mua sắm những món đồ mình yêu thích để chuẩn bị cho con.

Mẹ bầu Khả Ngân ngày càng rạng rỡ

Không chỉ gây chú ý với màn sắm đồ đi sinh, diện mạo của Khả Ngân trong những tháng cuối thai kỳ cũng nhận được nhiều lời khen.

Bụng bầu đã lớn nhưng nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng và mái tóc óng mượt. So với hình ảnh thanh mảnh trước đây, Khả Ngân hiện đầy đặn hơn nhưng tổng thể vẫn khá gọn gàng. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên càng mang thai càng rạng rỡ, có sức sống và dường như rất hợp với hình ảnh mẹ bầu.

Những bức ảnh được Khả Ngân chia sẻ cũng nhận về nhiều bình luận xin “vía” mẹ bầu giữ được nhan sắc tươi tắn trong thai kỳ.

Nhan Phúc Vinh được khen là ông xã tâm lý

Trong hành trình mang thai con đầu lòng, Khả Ngân còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhan Phúc Vinh. Nam diễn viên thường gọi vợ bằng biệt danh thân mật “em bé” và thể hiện sự chăm sóc qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Anh từng hài hước chia sẻ rằng mỗi khi muốn tham gia những hoạt động cá nhân như leo núi hay đạp xe cùng bạn bè, anh đều phải hỏi ý kiến vợ trước. Câu chuyện nhỏ khiến nhiều người thích thú bởi cho thấy sự ưu tiên của nam diễn viên dành cho gia đình trong thời gian vợ mang thai. Ngôi sao cho hay.

Trong những lần xuất hiện cùng nhau, Nhan Phúc Vinh cũng thường đồng hành, tháp tùng và dành cho Khả Ngân những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng. Đặc biệt, khi nữ diễn viên trải qua cú sốc tinh thần vì bà ngoại qua đời vào tháng 4/2026, anh được cho là luôn ở bên động viên và chia sẻ cùng vợ.

Không cần những màn thể hiện quá phô trương, sự quan tâm từ những điều nhỏ bé ấy khiến hành trình mang thai của Khả Ngân nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.