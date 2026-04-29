Khán giả bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao hoà nhịp cùng nghệ sĩ trong 'Âm vang Tổ quốc'

Concert Âm vang Tổ quốc diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã mở đầu chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức; Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện.

Khoảng gần 40.000 khán giả đã trực tiếp có mặt và hàng triệu lượt người theo dõi trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ đầu giờ chiều, bất chấp cái nắng gay gắt và dự báo có mưa.

Mở màn, hàng trăm diễn viên đồng diễn đại cảnh "Âm vang Tổ quốc" với tạo hình bông sen, bản đồ Việt Nam.

Chương trình gồm 2 phần: Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với ba chương. Chương 1 "Trường ca trên Trống Đồng" truyền thông điệp về cội nguồn vững bền, bản sắc trường tồn, sức mạnh Việt Nam bắt đầu từ cộng đồng và văn hóa. Chương 2 "Âm vang lịch sử" mang thông điệp đại đoàn kết hun đúc ý chí, tinh hoa văn hóa kết tinh sức mạnh, để Việt Nam vươn mình trong thời đại mới. Chương 3 "Khát vọng Việt Nam" thể hiện niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự nghiệp cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; nêu cao khát vọng phát triển, trách nhiệm tiếp nối của mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Phần II "Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời" với các tiết mục nghệ thuật sôi động, nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng.

Ca sĩ Tùng Dương hát mở màn với ca khúc "Âm vang Tổ quốc" được nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác riêng cho chương trình. Ở phần sau của chương trình, Tùng Dương tiếp gây bùng nổ với ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Mở màn, hàng trăm diễn viên đồng diễn đại cảnh "Âm vang Tổ quốc" với tạo hình bông sen, bản đồ Việt Nam trong hiệu ứng của ánh sáng, pháo khói và âm nhạc. Ca sĩ Tùng Dương hát mở màn với ca khúc "Âm vang Tổ quốc" được nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác riêng cho chương trình. Ở phần sau của chương trình, Tùng Dương tiếp gây bùng nổ với ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu khác như: "Khởi nguyên", "Nhịp sống Lạc Việt", "Phù Đổng Thiên Vương", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc", "Đường chúng ta đi", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", "Tổ quốc trong ánh mặt trời", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"…

Bên cạnh đó, sự góp mặt của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều người được khán giả yêu mến như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Cẩm Ly, Tùng Dương, Bùi Lê Mận, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Ngũ Cung, Thanh Âm band, dàn hợp xướng… đã mang đến nhiều màu sắc âm nhạc từ truyền thống đến hiện đại, hào hùng, sôi động và những phút lắng đọng qua những bản tình ca yêu quê hương đất nước...

Ca sĩ Cẩm Ly - Hoà Minzy hát Người Việt mình thương nhau đã bỏ câu "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" như tranh cãi trước đó.

Trong đó, ấn tượng nhất là màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. Màn thực cảnh "Bình yên Tổ quốc" – Diễu binh, với sự kết hợp của đội nghi lễ, lực lượng vũ trang (Biên phòng, Quân khuyển), Cảnh sát Cơ động, Đội Kị binh cùng hàng trăm diễn viên đã mang đến màn trình diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Màn diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Xen kẽ giữa các nội dung trong chương trình là những màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời Sân vận động Mỹ Đình. Gần cuối chương trình, trời mưa nặng hạt cũng không thể làm giảm nhiệt huyết và sự hào hứng của hơn 40 nghìn khán giả tại đây. Khán giả cũng liên tục hô vang "Tự hào là người Việt Nam" và bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao trên khán đài để hoà nhịp cùng nghệ sĩ.

Khán giả liên tục hô vang "Tự hào là người Việt Nam" và bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao trên khán đài để hoà nhịp cùng nghệ sĩ.

Hơn 40 nghìn khán giả hoà nhịp cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên trong Âm thanh Tổ quốc.

Đoàn xe tái hiện hình ảnh Trường Sơn.

Màn bắn pháo hoa xen kẽ trong chương trình đã mang đến sự bùng nổ và mãn nhãn về thị giác cho khán giả.

Tùng Dương hát Âm vang Tổ quốc mở màn chương trình.

