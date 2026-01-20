Khi chọn quà biếu Tết còn 'áp lực' hơn chạy deadline

Ở trong mỗi giai đoạn của cuộc đời con người, Tết lại mang những "hình hài" khác biệt. Nghĩ lại Tết của ngày xưa với niềm háo hức mong chờ, đếm từng ngày để được ăn Tết. Nhưng giờ đây, khi đã thành người trưởng thành thì Tết chỉ còn là những tiếng thở dài, những ngày căn chỉnh từng đồng để có thể mua sắm quà Tết tặng bố mẹ, người thân thật chỉn chu, để không bị mang tiếng "làm ở thành phố mà keo quá!".

Quà biếu ngày Tết trở thành áp lực của nhiều gia đình (Ảnh minh hoạ)

Trải qua những sự thấp thỏm, lo lắng vì mãi không đủ tiền tiêu Tết, dần dần, nhiều người trở nên sợ về quê ăn Tết. Nhưng, mọi người ơi, ngày Tết có dăm ba ngày thôi mà sao phải làm khó nhau đến vậy! Để rồi nhiều người lại nhớ về quá khứ, nhớ về không khí Tết thảnh thơi, tràn ngập tiếng cười, không có sự lo lắng. Nếu được tự do lựa chọn, trong trạng thái lý tưởng nhất, bạn sẽ mong một cái Tết như thế nào?

Tết nào là cái Tết hoàn hảo nhất?

Với nhiều người, đặc biệt là những người làm việc xa nhà, một cái Tết hoàn hảo có lẽ chỉ là bữa cơm sum vầy cùng gia đình, những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, những câu chuyện phiếm nhưng tràn ngập tiếng cười, không còn áp lực nặng nề phải quà Tết cao sang, sắm sửa đồ đạc đắt đỏ. Một cái Tết giản dị như vậy, nho nhỏ vậy thôi nhưng sao khó khăn quá!

Tết chỉ cần được sum vầy bên người thân và gia đình (Ảnh minh hoạ)

Có lẽ bởi đã là người trưởng thành, chúng ta phải thức dậy với nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Chính bản thân chúng ta đã tự "gò khuôn" mình theo một chuẩn mực Tết của số đông.

Cũng chính chúng ta không dám thoát ra và hưởng Tết theo ý mình, chỉ vì sợ hãi. Sợ bố mẹ thất vọng, sợ không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ, sợ món quà Tết mình mua về sẽ bị phán xét, chê bai.

Cứ thế, nỗi sợ ngày Tết ngày một lớn lên trong mỗi người. Để rồi cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết dần mất đi. Sự háo hức mua sắm quà Tết cũng không còn nữa. Thay thế vào đó là những nỗi lo toan, những tiếng thở dài cùng sự lo lắng tiền đâu mà mua quà Tết đắt đỏ.

Để ngày Tết không còn trôi qua trong sự mệt mỏi

Thực ra, Tết là dịp để chúng ta hy vọng nhiều hơn vào một năm mới với niềm vui và may mắn. Đây cũng là dịp để cùng gia đình sum vầy, quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng nhau trò chuyện về những chuyện đã qua. Đó mới là những thứ đáng trân quý, đáng ngóng chờ của ngày Tết, chứ không phải là những lo lắng tiền đâu tiêu Tết, áp lực vì quà biếu đắt đỏ.

Năm mới sao có thể rộn ràng, may mắn, an khang thịnh vượng khi mà khởi đầu bằng sự mệt mỏi vì tiền nong, móc mỉa về những món quà Tết không được như nguyện ý. Thay vì cứ phải "cố sức" để mua quà đắt tiền rồi ra Tết lại "quá cố" với chiếc ví mỏng tanh cùng tài khoản rỗng tuếch, bạn hãy tự chọn cho mình cách tận hưởng Tết theo cách riêng của mình với những món quà thực tế, ý nghĩa hơn là sự "tốn kém vô dụng".

Trong mùa Tết Bính Ngọ 2026, mong muốn tạo nên một cái Tết nhẹ nhàng, không phải chịu áp lực mua gì vừa sang vừa thiết thực vừa giá trị, Tân Á Đại Thành triển khai chương trình "Quà tặng năm mới - Trao gửi yêu thương" với các sản phẩm gia dụng thiết thực với cuộc sống gồm: máy lọc nước RO và RO Hydrogen Rossi, bộ giải pháp làm nóng Rossi DuoComfort, sen vòi Rossi, bình nóng lạnh Rossi (Blanc, Amore, Saphir),...

Những món quà Tết thiết thực, ý nghĩa đến từ Tân Á Đại Thành (Ảnh: Tân Á Đại Thành)

Các sản phẩm được lựa chọn đều là các sản phẩm best-seller của Tân Á Đại Thành, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm có thể đáp ứng được các tiêu chí như: đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, thiết kế sang trọng, giá thành hợp lý,..., những sản phẩm trong "Quà tặng năm mới - Trao gửi yêu thương" của Tân Á Đại Thành chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Chương trình "Quà tặng năm mới - Trao gửi yêu thương" của Tân Á Đại Thành được triển khai trên website chính thức: shop.tanadaithanh.vn. Đặc biệt, khi mua hàng trên website, bạn sẽ được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt tận nhà; đồng thời, hưởng chương trình ưu đãi độc quyền.

Thông tin liên hệ: - Website: shop.tanadaithanh.vn | daithanhgroup.vn - Hotline: 1900 6086 - 0986 86 86 85 - Showroom miền Bắc: 207 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội - Showroom miền Nam: 416 - 418 - 420 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

