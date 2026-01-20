Khi chọn quà biếu Tết còn 'áp lực' hơn chạy deadline
Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh những cuộc chạy đua KPI, người trẻ còn bị áp lực "quà Tết" đè nặng khiến nhiều người phải thốt lên "Thôi đừng nhắc đến Tết nữa!".
Ở trong mỗi giai đoạn của cuộc đời con người, Tết lại mang những "hình hài" khác biệt. Nghĩ lại Tết của ngày xưa với niềm háo hức mong chờ, đếm từng ngày để được ăn Tết. Nhưng giờ đây, khi đã thành người trưởng thành thì Tết chỉ còn là những tiếng thở dài, những ngày căn chỉnh từng đồng để có thể mua sắm quà Tết tặng bố mẹ, người thân thật chỉn chu, để không bị mang tiếng "làm ở thành phố mà keo quá!".
Trải qua những sự thấp thỏm, lo lắng vì mãi không đủ tiền tiêu Tết, dần dần, nhiều người trở nên sợ về quê ăn Tết. Nhưng, mọi người ơi, ngày Tết có dăm ba ngày thôi mà sao phải làm khó nhau đến vậy! Để rồi nhiều người lại nhớ về quá khứ, nhớ về không khí Tết thảnh thơi, tràn ngập tiếng cười, không có sự lo lắng. Nếu được tự do lựa chọn, trong trạng thái lý tưởng nhất, bạn sẽ mong một cái Tết như thế nào?
Tết nào là cái Tết hoàn hảo nhất?
Với nhiều người, đặc biệt là những người làm việc xa nhà, một cái Tết hoàn hảo có lẽ chỉ là bữa cơm sum vầy cùng gia đình, những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, những câu chuyện phiếm nhưng tràn ngập tiếng cười, không còn áp lực nặng nề phải quà Tết cao sang, sắm sửa đồ đạc đắt đỏ. Một cái Tết giản dị như vậy, nho nhỏ vậy thôi nhưng sao khó khăn quá!
Có lẽ bởi đã là người trưởng thành, chúng ta phải thức dậy với nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Chính bản thân chúng ta đã tự "gò khuôn" mình theo một chuẩn mực Tết của số đông.
Cũng chính chúng ta không dám thoát ra và hưởng Tết theo ý mình, chỉ vì sợ hãi. Sợ bố mẹ thất vọng, sợ không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ, sợ món quà Tết mình mua về sẽ bị phán xét, chê bai.
Cứ thế, nỗi sợ ngày Tết ngày một lớn lên trong mỗi người. Để rồi cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị Tết dần mất đi. Sự háo hức mua sắm quà Tết cũng không còn nữa. Thay thế vào đó là những nỗi lo toan, những tiếng thở dài cùng sự lo lắng tiền đâu mà mua quà Tết đắt đỏ.
Để ngày Tết không còn trôi qua trong sự mệt mỏi
Thực ra, Tết là dịp để chúng ta hy vọng nhiều hơn vào một năm mới với niềm vui và may mắn. Đây cũng là dịp để cùng gia đình sum vầy, quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng nhau trò chuyện về những chuyện đã qua. Đó mới là những thứ đáng trân quý, đáng ngóng chờ của ngày Tết, chứ không phải là những lo lắng tiền đâu tiêu Tết, áp lực vì quà biếu đắt đỏ.
Năm mới sao có thể rộn ràng, may mắn, an khang thịnh vượng khi mà khởi đầu bằng sự mệt mỏi vì tiền nong, móc mỉa về những món quà Tết không được như nguyện ý. Thay vì cứ phải "cố sức" để mua quà đắt tiền rồi ra Tết lại "quá cố" với chiếc ví mỏng tanh cùng tài khoản rỗng tuếch, bạn hãy tự chọn cho mình cách tận hưởng Tết theo cách riêng của mình với những món quà thực tế, ý nghĩa hơn là sự "tốn kém vô dụng".
