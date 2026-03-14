Không yêu thì nói thẳng, ghét trò thả thính: 5 cung hoàng đạo nữ sống nghiêm túc

Trong chuyện tình cảm, có những người thích sự mập mờ, thích "thả thính" để dò xét cảm xúc của đối phương. Nhưng với một số cung hoàng đạo nữ, cách yêu này lại hoàn toàn không phù hợp. Họ sống thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng và luôn muốn mọi mối quan hệ phải minh bạch ngay từ đầu.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu nghiêm túc, ghét nhất kiểu thả thính không rõ ràng

Trong số các cung hoàng đạo nữ, Cự Giải là người đặc biệt coi trọng cảm giác an toàn trong tình yêu. Họ luôn mong muốn tìm được một người có thể mang lại sự bình yên và ổn định khi ở bên cạnh.

Nếu trong một mối quan hệ, đối phương không thể đem lại cảm giác tin tưởng mà chỉ khiến Cự Giải phải lo lắng, bất an, cô nàng sẽ nhanh chóng suy nghĩ đến việc dừng lại.

Với Cự Giải, một tình yêu khiến bản thân mệt mỏi không đáng để tiếp tục.

Cô nàng thuộc cung hoàng đạo này hiếm khi làm trái với cảm xúc của mình. Yêu là yêu, còn nếu không có tình cảm thì sẽ không dây dưa hay giữ mối quan hệ mập mờ.

Quan điểm sống có phần truyền thống khiến Cự Giải càng đề cao sự nghiêm túc trong tình yêu.

Nếu Cự Giải tỏ ra thân thiết và thường xuyên quan tâm một chàng trai, rất có thể đó là người mà cô ấy đã xác định để tiến tới một mối quan hệ lâu dài.

Ngược lại, nếu đối phương chỉ tỏ ra mập mờ, không rõ ràng về tình cảm, Cự Giải sẽ chủ động giữ khoảng cách.

Trong suy nghĩ của cung hoàng đạo này, việc "thả thính" mà không nghiêm túc là điều khó chấp nhận. Với họ, thích thì hãy tiến tới, còn nếu không có tình cảm thì tốt nhất nên dừng lại.

Cô nàng thuộc cung hoàng đạo này hiếm khi làm trái với cảm xúc của mình. Yêu là yêu, còn nếu không có tình cảm thì sẽ không dây dưa hay giữ mối quan hệ mập mờ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Thẳng thắn từ cảm xúc đến hành động

Nhắc đến những cung hoàng đạo nữ yêu ghét rõ ràng, Bạch Dương chắc chắn không thể thiếu trong danh sách.

Bạch Dương vốn nổi tiếng là người thẳng tính và mạnh mẽ. Trong các mối quan hệ, họ luôn đối xử với người khác bằng sự chân thành.

Nếu thích ai đó, cô nàng sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm và chủ động theo đuổi.

Khi đã rung động, cung hoàng đạo này sẵn sàng thể hiện những điều tốt đẹp nhất của mình để chinh phục đối phương. Sự nhiệt tình và chân thành chính là cách Bạch Dương thể hiện tình cảm.

Ngược lại, nếu không có cảm xúc, họ cũng sẽ nói rõ ngay từ đầu. Với Bạch Dương, những mối quan hệ mập mờ chỉ khiến cả hai mất thời gian và dễ gây tổn thương.

Thay vì lãng phí thời gian vào việc "thả thính", Bạch Dương thà dành năng lượng để phát triển bản thân, học hỏi thêm nhiều điều mới và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Theo họ, đó mới là cách đầu tư giá trị nhất cho tương lai.

Chính vì vậy, nếu ai đó cố tình chơi trò cảm xúc với Bạch Dương, rất có thể sẽ nhanh chóng bị cô nàng đưa vào "danh sách hạn chế qua lại".

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý trí trong tình yêu, không thích cảm xúc phù phiếm

Trong 12 cung hoàng đạo, Ma Kết là người nổi tiếng lý trí và nghiêm túc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Những hành động mập mờ hay "thả thính" có thể mang lại cảm giác thú vị với nhiều người, nhưng với Ma Kết, đó là điều không cần thiết.

Họ cho rằng những cảm xúc như vậy thường phù phiếm và thiếu sự chân thành.

Chính vì thế, cung hoàng đạo này rất khó bị cuốn vào những trò chơi tình cảm. Họ đề cao sự trách nhiệm và ghét nhất những người thiếu nghiêm túc trong các mối quan hệ.

Khi yêu, Ma Kết luôn dành trọn sự chân thành cho đối phương. Họ sẵn sàng làm mọi điều, từ những việc nhỏ bé nhất đến những nỗ lực lớn lao, chỉ mong người mình yêu có thể cảm nhận được tình cảm đó.

Nhưng nếu tình yêu không còn như mong đợi, Ma Kết cũng sẽ dứt khoát rời đi. Họ không bao giờ kéo dài một mối quan hệ mập mờ khiến cả hai cùng tổn thương.

Với cung hoàng đạo nữ này, sự chân thành là điều quan trọng nhất trong tình yêu, còn những cảm xúc giả tạo hay thả thính chỉ khiến họ càng thêm xa cách.

Những hành động mập mờ hay "thả thính" có thể mang lại cảm giác thú vị với nhiều người, nhưng với Ma Kết, đó là điều không cần thiết. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Sống theo cảm xúc, thích gì nói nấy

Bảo Bình là cung hoàng đạo nổi tiếng với cá tính độc lập và khá tùy hứng. Họ luôn bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình, không thích che giấu hay giả vờ.

Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình không dễ rung động. Nhưng một khi đã yêu, họ sẽ yêu rất sâu sắc và nghiêm túc.

Cung hoàng đạo này luôn có nguyên tắc riêng trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Khi đã xác định gắn bó với ai đó, họ sẵn sàng nỗ lực để cùng đối phương xây dựng một mối quan hệ bền vững.

Ngược lại, nếu gặp người mà mình không có thiện cảm, Bảo Bình cũng sẽ thể hiện thái độ rất rõ ràng.

Họ không thích những mối quan hệ xã giao gượng ép, càng không muốn tham gia vào những trò "thả thính" vô nghĩa.

Với cung hoàng đạo nữ này, cảm xúc phải chân thật thì mối quan hệ mới đáng để duy trì.

Cung hoàng đạo Song Tử: Thẳng thắn, không thích khẩu thị tâm phi

Song Tử là một trong những cung hoàng đạo có cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn nhất.

Nguyên tắc sống của Song Tử rất đơn giản: thích thì nói là thích, còn không thích cũng sẽ nói rõ ràng. Họ không hiểu vì sao nhiều người lại chọn cách "khẩu thị tâm phi", nói một đằng nghĩ một nẻo.

Theo cung hoàng đạo nữ này, việc sống trái với cảm xúc của mình vừa khiến bản thân mệt mỏi, vừa có thể làm tổn thương người khác.

Chính vì vậy, Song Tử luôn bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng, đặc biệt là trong tình yêu. Khi ở bên người mình thích, họ sẵn sàng thể hiện toàn bộ con người thật của mình.

Ngược lại, nếu không có tình cảm, Song Tử cũng sẽ không vì mềm lòng mà giả vờ thân thiết.

Với họ, thẳng thắn đôi khi có thể khiến người khác bất ngờ, nhưng đó vẫn là cách tốt nhất để tránh những rắc rối không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.