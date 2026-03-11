Mới nhất
Đàn ông khôn ngoan đều hiểu: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Thứ tư, 13:00 11/03/2026 | Chuyện vợ chồng
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.

Họ sẵn lòng giao tiền cho vợ quản lý để gia đình yên tâm, nhưng sẽ giữ chặt hai quyền cốt lõi. Giữ được hai điều này, tình cảm vợ chồng không những không sứt mẻ mà còn bền vững và gia đình hòa thuận hơn.

Giao tiền cho vợ nhưng đàn ông nhất định phải nắm giữ 2 quyền này

1. Quyền giữ vững "lằn ranh đỏ" và nguyên tắc sống

Tiền có thể về tay vợ, nhưng nguyên tắc sống và ranh giới trong cách đối nhân xử thế, đàn ông nhất định phải tự nắm giữ.

Đừng vì chiều chuộng bạn đời mà làm điều trái lương tâm hay để người thân mình phải chịu uất ức. Cũng đừng vì sợ cãi vã mà thỏa thuận, nhượng bộ không giới hạn. 

Trong hôn nhân, người đàn ông có lằn ranh đỏ rõ ràng mới mang lại cảm giác an toàn cho vợ và giữ được nề nếp cho gia đình. Một sự phục tùng mù quáng, thiếu chủ kiến nhìn qua thì tưởng là yêu chiều, nhưng thực chất lại làm mất cân bằng mối quan hệ, cuối cùng vừa đánh mất sự tôn trọng, vừa làm tổn thương tình cảm.

Đàn ông khôn ngoan đều hiểu: Giao tiền cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ! - Ảnh 2.

Đàn ông khôn ngoan giao tiền cho vợ, giữ quyền định hướng sự phát triển của gia đình và giữ vững nguyên tắc sống. Ảnh minh họa

2. Quyền định hướng và quy hoạch tương lai

Mọi chi tiêu sinh hoạt, cơm áo gạo tiền hằng ngày có thể yên tâm giao cho vợ sắp xếp, nhưng phương hướng lớn của cuộc đời và quy hoạch dài hạn của gia đình, người đàn ông phải là người nắm rõ và chủ động gánh vác.

Mua nhà, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ hay những lựa chọn lớn trong công việc... những việc đại sự liên quan đến tương lai của cả nhà không thể đẩy hết cho vợ quyết định. Người chồng khôn ngoan không phải là "kẻ phó mặc", cũng không phải là "kẻ độc tài", mà là người biết bàn bạc cùng vợ nhưng luôn là người đủ trách nhiệm để đưa ra quyết định cuối cùng. Người đàn ông có tầm nhìn mới có thể chống đỡ được sự bình yên cho một mái ấm.

Đàn ông khôn ngoan đều hiểu: Giao tiền cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Giao tiền là tin tưởng, giữ quyền là trách nhiệm

Giao tiền cho vợ là sự tin tưởng và yêu thương; nhưng giữ được hai quyền này chính là sự đảm đương và trách nhiệm. 

Cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất chưa bao giờ là một bên kiểm soát hoàn toàn hay một bên phụ thuộc tuyệt đối, mà là: "Vợ quản đời thường, chồng giữ phương hướng". Một người hiểu sự dịu dàng, một người biết gánh vác, đôi bên tôn trọng lẫn nhau thì cuộc sống mới ngày càng hạnh phúc.

Hôn nhân bền vững không chỉ nhờ tiền bạc, đàn ông muốn giữ được mái ấm và sự phát triển của gia đình luôn nhớ:

Giữ vững nguyên tắc: Đàn ông có ranh giới rõ ràng sẽ nhận được sự tôn trọng từ bạn đời.

Chủ động quy hoạch: Đừng đẩy gánh nặng quyết định đại sự lên vai phụ nữ; đàn ông cần bản lĩnh để dẫn dắt gia đình.

Sự phối hợp nhịp nhàng: Giao quyền quản lý tài chính để vợ yên tâm, nhưng giữ quyền định hướng để gia đình vững chãi.

Sự nam tính nằm ở trách nhiệm và chủ kiến, không nằm ở việc ai nắm ví tiền.

