Khi bạn đời ra đi trước: Tại sao nam giới thường vội tìm người mới, còn phụ nữ lại chọn sống đơn thân?

Ngược lại, những người phụ nữ ở tuổi xế chiều khi mất đi "một nửa" của mình, phần lớn họ chọn cách sống bình lặng, một mình cho đến cuối đời. Phải chăng đàn ông bạc tình, hay phụ nữ quá chung thủy? Sự thật đằng sau đó thực tế và xót xa hơn nhiều.

Ảnh minh họa

Sự thật phía sau việc chọn bước tiếp hay dừng lại khi bạn đời đã "đi xa"

Nam giới tìm bạn vì "thói quen được chăm sóc"

Đừng vội trách nam giới bạc tình. Thực tế, nhiều người cả đời đã quá quen với việc có bàn tay phụ nữ lo toan: cơm dẻo canh ngọt, quần áo phẳng phiu, cửa nhà ngăn nắp. Khi người vợ ra đi, thế giới của họ như sụp đổ, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và xáo trộn.

Họ không biết nấu ăn, không rành dọn dẹp, lại sợ hãi sự cô đơn vây hãm vào mỗi đêm. Việc họ vội vàng tìm một người bạn đời mới, về bản chất là tìm một "chỗ dựa" để duy trì những thói quen sinh hoạt cũ. Họ cần một người để nương tựa, để giữ cho cuộc sống hằng ngày không bị đổ vỡ.

Ảnh minh họa

Phụ nữ chọn đơn thân vì muốn "được là chính mình"

Khác với đàn ông, người phụ nữ đã dành cả đời để hy sinh: vì chồng, vì con, vì vun vén tổ ấm. Cả thanh xuân của họ là những chuỗi ngày tất bật trong gian bếp, là những lần nhẫn nhịn, chiều chuộng sở thích của người khác.

Khi người chồng ra đi, người phụ nữ bỗng nhận ra một khoảng trời tự do mà họ chưa từng có. Họ có tiền tiết kiệm, có con cháu bên cạnh và quan trọng nhất là họ hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Họ không còn muốn phải phục vụ thêm một ai khác, không muốn lại phải giặt giũ, cơm nước hay nhìn sắc mặt của người lạ để sống.

Ảnh minh họa

Bài toán "được và mất" của tuổi già

Với một người phụ nữ lớn tuổi, việc tái hôn thường mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Họ sợ phải trở thành "ô-sin miễn phí" cho một người đàn ông xa lạ, sợ những tranh chấp tài sản phức tạp, sợ sự ngăn cản của con cháu và những định kiến của xã hội.

Sau nửa đời người vất vả, ai chẳng mong được một chút thanh thản, tự tại? Họ không sợ cô đơn, họ chỉ sợ phải lại rơi vào vòng xoáy phục vụ và chịu đựng thêm một lần nữa.

Nên làm gì khi cha mẹ muốn tìm bạn ở tuổi già?

Chứng kiến cha hoặc mẹ muốn tìm một người bạn đời mới khi đã xế chiều thường khiến con cái không tránh khỏi những cảm xúc hỗn độn: từ lo lắng cho tài sản gia đình, sợ dư luận đến cảm giác như ký ức về người đã khuất bị phản bội.

Tuy nhiên, thay vì phản đối cực đoan, hãy thử tiếp cận vấn đề bằng sự thấu cảm qua 3 bước sau:

1. Tách biệt giữa "sự phụ thuộc" và "hạnh phúc cá nhân"

Hãy quan sát xem cha/mẹ bạn tìm người mới vì thực sự cần sự đồng điệu về tâm hồn, hay chỉ vì họ đang thiếu kỹ năng tự chăm sóc (như trường hợp của các ông bố). Nếu vì thiếu kỹ năng, con cái có thể hỗ trợ bằng cách thuê người giúp việc hoặc dành thời gian chăm sóc nhiều hơn. Nhưng nếu là vì nhu cầu cảm xúc, hãy nhớ rằng: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Không ai có thể thay thế được sự bầu bạn đêm hôm của người cùng thế hệ.

2. Minh bạch về tài sản để bảo vệ sự yên ấm

Tranh chấp tài sản là nguyên nhân hàng đầu khiến con cái phản đối cha mẹ tái hôn. Để tránh điều này, hãy chủ động thảo luận cùng cha/mẹ về việc lập di chúc hoặc thỏa thuận tài sản riêng trước khi họ tiến thêm bước nữa. Khi bài toán kinh tế được giải quyết rạch ròi, con cái sẽ bớt lo lắng và người mới cũng không bị mang tiếng là "đến vì tiền".

3. Tôn trọng quyền tự chủ của người lớn tuổi

Cha mẹ đã dành cả đời để lo cho con cái, giờ là lúc họ có quyền sống cho chính mình. Thay vì phán xét, hãy đóng vai trò là người quan sát và bảo vệ. Hãy giúp cha mẹ tìm hiểu kỹ về đối phương để tránh những kẻ trục lợi. Một sự ủng hộ tinh thần từ con cái lúc này chính là liều thuốc đại bổ giúp cha mẹ sống vui, sống thọ hơn.

Hai lựa chọn, một nỗi niềm

Đàn ông cần sự "dựa dẫm", phụ nữ cần sự "an yên". Không có đúng hay sai trong những lựa chọn này, bởi mỗi người đều đang tìm cách tốt nhất để đi nốt đoạn đường còn lại của cuộc đời mình.

Dù chọn cách có người bầu bạn hay chọn lối sống độc hành, điều quan trọng nhất là mỗi người già đều xứng đáng được tôn trọng và được sống một tuổi xế chiều thật phong thái, nhẹ lòng. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy bao dung hơn trước những lựa chọn của cha mẹ mình.