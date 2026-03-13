Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

3 thói quen tưởng rất bình thường nhưng mang lại vận may cho gia đình, nhiều người làm mà không để ý

Thứ sáu, 19:29 13/03/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những thay đổi nhỏ trong lối sống đôi khi lại tạo ra khác biệt lớn theo thời gian. Chỉ cần duy trì vài thói quen đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều người tin rằng vận may và cơ hội tài chính cũng dễ tìm đến hơn.

Vì sao những thói quen nhỏ mỗi ngày có thể ảnh hưởng đến tài lộc?

Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng vận may và tài lộc không chỉ đến từ những quyết định lớn mà còn hình thành từ những thói quen nhỏ lặp lại mỗi ngày. Khi duy trì lối sống tích cực và ngăn nắp, con người thường cảm thấy thoải mái hơn trong suy nghĩ và dễ tập trung vào công việc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để nắm bắt cơ hội.

Một trong những thói quen được nhắc đến là giữ không gian sống gọn gàng và sạch sẽ. Môi trường sống ngăn nắp giúp tinh thần nhẹ nhàng, suy nghĩ rõ ràng hơn và làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc bắt đầu ngày mới sớm và có kế hoạch cụ thể cũng giúp mỗi người chủ động hơn trong công việc và cuộc sống.

Ngoài ra, quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý là yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tài chính ổn định. Khi hiểu rõ cách sử dụng tiền và duy trì những thói quen tích cực mỗi ngày, con người có thể dần cải thiện cuộc sống và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn cho tương lai.

3 thói quen tưởng bình thường nhưng lại được nhiều người xem là “bí quyết hút tài lộc” - Ảnh 1.Nhiều người gặp quý nhân mà không biết: 5 thời điểm trong năm vận may dễ xuất hiện

GĐXH - Trong cuộc sống, có những thời điểm đặc biệt khi cơ hội và các mối quan hệ tốt đẹp dễ xuất hiện hơn bình thường. Nhiều người tin rằng nếu biết nắm bắt đúng lúc, bạn có thể gặp được “quý nhân” giúp mở ra hướng đi mới trong công việc và cuộc sống. Dưới đây là 5 thời điểm được cho là dễ gặp quý nhân nhất trong năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 khoản tiền tưởng như 'hao hụt' nhưng càng chi lại càng tăng giá trị

4 khoản tiền tưởng như 'hao hụt' nhưng càng chi lại càng tăng giá trị

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

Cùng chuyên mục

Khi bạn đời ra đi trước: Tại sao nam giới thường vội tìm người mới, còn phụ nữ lại chọn sống đơn thân?

Khi bạn đời ra đi trước: Tại sao nam giới thường vội tìm người mới, còn phụ nữ lại chọn sống đơn thân?

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Có một hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống: Đàn ông khi không còn bạn đời bên cạnh thường rất nhanh chóng tìm kiếm một người thay thế.

Bước vào tuổi trung niên, 3 hành động thực sự khiến bạn 'mất giá' nhất: Không phải là nghèo khó hay lôi thôi

Bước vào tuổi trung niên, 3 hành động thực sự khiến bạn 'mất giá' nhất: Không phải là nghèo khó hay lôi thôi

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng sự "mất giá" ở tuổi trung niên nằm ở chiếc ví rỗng hay vẻ ngoài xuề xòa.

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

GĐXH - Trong một mối quan hệ, ai cũng mong mình là người duy nhất. Nhưng đôi khi có những thay đổi rất nhỏ trong cách nhắn tin, chia sẻ hay giới thiệu với bạn bè lại tiết lộ nhiều điều hơn bạn nghĩ. Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, có thể bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình.

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Ba con giáp nữ dưới đây thường được xem là hình mẫu của người vợ hiền, mẹ đảm, cuộc sống hôn nhân vì thế cũng dễ viên mãn, con cái lớn lên hiếu thảo, gia đình ngày càng đủ đầy.

Muốn hưởng phúc tuổi già, nhất định phải đủ bản lĩnh để 'mời' 4 kiểu người sau ra khỏi cuộc đời

Muốn hưởng phúc tuổi già, nhất định phải đủ bản lĩnh để 'mời' 4 kiểu người sau ra khỏi cuộc đời

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Bi kịch tuổi già không phải là thiếu tiền, mà là 60 tuổi vẫn để 4 kiểu người này "ám" trong nhà.

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Người EQ cao luôn biết cân nhắc trước khi mở lời, chú ý đến cảm xúc của đối phương và hiểu rằng mỗi câu nói đều có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Chính vì vậy, họ thường có cuộc sống thuận lợi hơn.

5 cung hoàng đạo sống tinh tế bậc nhất: Đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ

5 cung hoàng đạo sống tinh tế bậc nhất: Đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo được đánh giá cao bởi sự khéo léo, thấu hiểu lòng người. Nhờ vậy, họ thường nhận được nhiều sự yêu mến, cuộc sống cũng viên mãn hơn.

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Với mức lương hưu khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người nghĩ rằng vợ chồng ông Giang và bà Ly chắc chắn sẽ có cuộc sống an nhàn ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Thấy mẹ liên tục rút tiền mặt, con trai kiểm tra tài khoản và phát hiện sự thật bàng hoàng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người già về những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.

Xem nhiều

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Gia đình

GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Chuyện vợ chồng
Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Chuyện vợ chồng
4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

Gia đình
Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top