Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn vào cách anh ta chạm vào bạn!

Thứ sáu, 10:00 13/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

Muốn biết đàn ông "chân tình" hay "giả ý", hãy nhìn vào cách anh ta chạm vào bạn!

Những cử chỉ nhỏ nhặt, những cái chạm vô tình hay hữu ý đều tiết lộ chính xác vị trí của bạn trong lòng người đàn ông: Là báu vật được nâng niu, hay chỉ là đối tượng để "vui chơi qua đường".

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn vào cách anh ta chạm vào bạn! - Ảnh 1.

Muốn biết đàn ông "chân tình" hay "giả ý", hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ảnh minh họa

Đàn ông trân trọng bạn hay không, hãy nhìn vào cách anh ta chạm vào bạn

1. Kẻ nóng vội: Sự vồ vập núp bóng "tự nhiên"

Có những người đàn ông vừa mới quen đã vội vàng ôm eo, gác tay lên vai bạn. Bạn đừng lầm tưởng đó là sự "thân thiện" hay "phóng khoáng". Thực chất, anh ta chỉ đang muốn rút ngắn giai đoạn để xem có thể "chiếm lợi" được gì từ bạn hay không.

Với họ, tình yêu là một cuộc chơi "đánh nhanh thắng nhanh". Nếu bạn phản kháng, họ sẽ bao biện bằng những câu như "Em nhạy cảm quá" hay "Chúng mình là bạn mà". Nhưng hãy tỉnh táo: Một người đàn ông tôn trọng bạn sẽ không bao giờ để đôi tay mình "vượt rào" khi chưa được sự cho phép của đối phương.

2. Người chân thành: Sự kìm chế là biểu hiện cao nhất của tình yêu

Trái ngược với kẻ vồ vập, người thực sự đặt bạn vào lòng thường lại là người... "nhát" nhất. Họ sợ cái chạm tay quá nhanh khiến bạn không thoải mái, sợ hành động quá mạnh khiến bạn e dè.

Có những câu chuyện cảm động về những chàng trai nắm tay bạn gái nhưng lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp, hay người chồng dù kết hôn nhiều năm vẫn giữ thói quen chỉnh lại cổ áo cho vợ trước khi ra ngoài. Sự dịu dàng ẩn chứa trong những chi tiết nhỏ nhặt ấy là thứ không thể diễn kịch. Đúng như câu nói: "Thích là phóng túng, nhưng yêu là biết kìm chế".

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn vào cách anh ta chạm vào bạn! - Ảnh 2.

Đàn ông thật lòng sẽ luôn quan tâm bạn nghĩ gì nên họ sẽ không vồ vập khi ở bên cạnh bạn. Ảnh minh họa

3. Cảnh giác với những cái chạm "nhân danh tình bạn"

Đáng sợ nhất là những kẻ mượn danh nghĩa "anh em", "bạn thân" để đụng chạm cơ thể. Họ cố tình ngồi sát, khoác vai, nắm tay bạn trong những buổi tụ tập. Nếu bạn tỏ thái độ, họ sẽ dùng chiêu bài "chuyện bé xé ra to" để khiến bạn cảm thấy mình là người hẹp hòi.

Hãy nhớ: Sự tôn trọng thật sự là khi anh ta bảo vệ bạn lúc sang đường mà không tranh thủ ôm ấp, là khi đưa cho bạn cốc nước cũng biết lau sạch miệng ly. Khoảng cách chính là thước đo của sự tử tế.

Đôi tay đặt ở đâu, trái tim nằm ở đó

Ngôn ngữ cơ thể luôn phản ánh thái độ thật sự của một người. Một người đàn ông trân trọng bạn sẽ không tùy tiện đụng chạm, nhưng cũng không bao giờ để bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Anh ta sẽ dùng đôi tay để che chở, để bảo vệ và để nâng niu bạn theo cách lịch thiệp nhất.

Hỡi các cô gái, hãy giữ cho đôi mắt mình tỉnh táo. Đừng để những cử chỉ suồng sã núp bóng tình yêu làm lãng phí thanh xuân của bạn. Người thực sự xứng đáng để bạn gửi gắm cuộc đời chính là người biết nâng niu bạn bằng sự tôn trọng và chừng mực nhất.

Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì ở vợ?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng "lạnh lùng" nàyĐàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì ở vợ?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng 'lạnh lùng' này

GĐXH - Nhiều phụ nữ khi phát hiện chồng phản bội thường chọn cách suy sụp, khóc lóc hay làm ầm ĩ với hy vọng người đàn ông sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là đàn ông trung niên không sợ sự ồn ào.

Nghịch cảnh "ăn bám cha mẹ" kiểu mới: Không xin tiền nhưng đang vắt kiệt một cách tinh viNghịch cảnh 'ăn bám cha mẹ' kiểu mới: Không xin tiền nhưng đang vắt kiệt một cách tinh vi

GĐXH - Nhắc đến chuyện "ăn bám", người ta thường nghĩ ngay đến những đứa con lười biếng, ngửa tay xin tiền cha mẹ. Nhưng thực tế hiện nay đang xuất hiện một kiểu "ăn bám" mới tinh vi và "tàn nhẫn" hơn.

Đừng trách "tâm tư khó đoán": Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này!Đừng trách 'tâm tư khó đoán': Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này!

GĐXH - Nhiều đàn ông than phiền rằng "tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy bể", đầu tư bao nhiêu tâm sức vẫn nhận về sự lạnh lùng. Thế nhưng thực tế, nhu cầu của phái đẹp chưa bao giờ là những món đồ xa xỉ hay sự lãng mạn hào nhoáng.

